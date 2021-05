Von Steffen Blatt

Heidelberg. Die schier unendliche Geschichte der Wasserversorgungsbeiträge in Heidelberg könnte bald endlich zu einem Ende kommen. Grund dafür ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in einem vergleichbaren Fall, das die Lage neu ordnet. Jetzt könnten viele der Betroffenen ihre gezahlten Beiträge zurückbekommen.

Ganze sechs Jahre hat es gedauert, bis die Karlsruher Richter über einen Fall in der Gemeinde Bräunlingen im Schwarzwald-Baar-Kreis entschieden haben, wo wie in Heidelberg nachträglich Wasserversorgungsbeiträge erhoben worden waren. Am 7. April wurde das Urteil veröffentlicht, und darin stellen die Richter fest: Eine Beitragserhebung mehr als 20 Jahre, nachdem ein Vorteil – also die Möglichkeit, einen Wasseranschluss zu legen – entstanden ist, verstoße gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes: "Je weiter dieser Zeitpunkt bei der Beitragserhebung zurückliegt, desto mehr verflüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung solcher Beiträge", heißt es in der Urteilsbegründung weiter.

"Wir haben lange auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gewartet, jetzt haben die Betroffenen und auch wir als Stadt endlich Rechtsklarheit", sagt Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß auf RNZ-Anfrage. Und das bedeutet für Heidelberg, wo die Beiträge 2014 erhoben wurden: Wenn die Anschlussmöglichkeit seit 1994 oder länger bestand, ist der Wasserversorgungsbeitrag unzulässig. "Wir werden deshalb dem Gemeinderat vorschlagen, allen Betroffenen die Beiträge zurückzahlen – unabhängig davon, ob sie Widerspruch eingelegt haben oder nicht", so Heiß weiter.

Auch bei allen offenen Widersprüchen, die eine Anschlussmöglichkeit jünger als 1994 betreffen, werde man noch einmal gründlich prüfen, ob andere Gründe für eine Abhilfe vorliegen. "Die Bearbeitung wird allerdings etwas Zeit brauchen, hierfür bitte ich alle Betroffenen um etwas Geduld."

Grund für die jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen Stadtverwaltung und Bürgern ist der Übergang der städtischen Wasserversorgung von den Stadtwerken an die Kommune im Jahr 2010. Damit wurde die vorher privatrechtlich organisierte Finanzierung auf öffentliches Recht umgestellt, der Gemeinderat verabschiedete eine entsprechende Beitragssatzung. Auf deren Basis musste die Stadtverwaltung Ende 2014 – nach Aufforderung durch die Gemeindeprüfungsanstalt – für rund 1300 Grundstücke nachträglich einen Wasserversorgungsbeitrag festsetzen. Dies betraf unbebaute Grundstücke, aber auch Garagen und Stellplatzgrundstücke mit einem Wasseranschluss oder einer Anschlussmöglichkeit.

Insgesamt wurden so rund 3100 Beitragsbescheide versendet. Gegen etwas mehr als die Hälfte davon wurde Widerspruch erhoben. Zunächst hatte die Stadt von der Vollstreckung abgesehen, um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts abzuwarten, 2019 musste sie aber nach damals geltender Rechtslage die Beiträge einfordern, um eine Verjährung der Ansprüche zu verhindern.