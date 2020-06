Von Denis Schnur

Heidelberg. Will Deutschland seine Klimaziele erreichen, müssen die vielen Altbauten in den Städten deutlich besser gedämmt werden. Das war eine Kernaussage in der Studie, die das Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) 2016 für die "Effizienzstrategie Gebäude" der Bundesregierung anfertigte. Gleichzeitig saß das gemeinnützige Forschungsinstitut selbst in der Neuenheimer Wilckensstraße in einem Gebäude aus den 60er Jahren. Schlecht gedämmt, zugig, alte Ölheizung. "Spätestens da wurde uns klar, dass da Welten aufeinanderprallen", erinnert sich Martin Pehnt, der Geschäftsführer des Ifeu.

Rund 20 Jahre lang war das Institut, das auch die Stadt Heidelberg bei Klimaschutzmaßnahmen berät, da schon in dem Wohngebiet in einer ehemaligen Druckerei ansässig. Und mit den Jahren wurde diese immer baufälliger. Doch der Vermieter wollte eigentlich bloß das Dach erneuern. "Wir sind auf ihn zugegangen und haben vorgeschlagen, das Ganze langfristiger und größer anzugehen", so Pehnt. Nach einigem Rumgerechne war der Vermieter an Bord.

Die moderne Heizungsanlage, die Ifeu-Geschäftsführer Martin Pehnt präsentiert. Foto: Rothe

Und so konnte das Ifeu im April nach zweieinhalb Jahren Bauzeit und Exil in Handschuhsheim nicht nur zurück in ein modernes Gebäude ziehen, sondern auch in ein Paradebeispiel für Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien und das Bauen mit nachhaltigen Baustoffen. Denn statt das Dach zu erneuern, ließ der Vermieter das komplette Vorderhaus neu bauen – und zwar auf höchstem ökologischen Standard. Dabei war natürlich hilfreich, dass die Mieter sich bestens mit Fördermöglichkeiten auskennen. "Die öffentlichen Zuschüsse haben einen Großteil der Mehrkosten gedeckt", weiß Pehnt, sodass die Warmmiete für das nun deutlich größere Gebäude nahezu gleich blieb.

Dafür hat sich sonst fast alles geändert. Neben ganz gewöhnlichen Verbesserungen – wie einem Fahrstuhl – wurde an vielen Stellschrauben gedreht, damit das Ifeu nicht nur beraten kann, wie man Gebäude effizient gestaltet, sondern das auch direkt vorführen kann – und so auch Vorbild für andere Bauherren sein kann.

Viele dieser Neuerungen sind Kleinigkeiten: Im Innenhof befindet sich ein Kräuterbeet, rund um das Gebäude zahlreiche Bäume, die das Mikroklima verbessern. Außerdem wurden nur vier Pkw-Stellplätze errichtet – so viele, wie gesetzlich nötig waren. "Den Rest konnten wir durch Radstellplätze ersetzen", sagt Pehnt stolz. Jetzt gibt es für alle 75 Mitarbeiter einen eigenen Radstellplatz im Keller des Hauses. "Die brauchen wir tatsächlich auch alle."

Auch die neue Inneneinrichtung ist nachhaltig: In der Küche hängen Fliesen aus Bauschutt, sitzen kann man dort auf Stühlen, auf denen früher Frankfurter Schüler saßen. Die Toilette wird mit Regenwasser gespeist, und in der Dusche für die Radfahrer und die Gästewohnung fängt ein Wärmetauscher die Restwärme aus dem Abwasser – und spart so 20 Prozent Energiekosten.

Am wichtigsten sind aber natürlich die großen Stellschrauben. Und da fällt auf den ersten Blick die Fassade auf. Die ist nämlich nicht nur gut gedämmt, sondern besteht zum Großteil aus Holz und bindet damit sogar CO2. Daneben kam vor allem Recyclingbeton zum Einsatz, bei dessen Erzeugung deutlich weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. "Wir wollten auch bei den Baustoffen schauen, dass die Kreisläufe geschlossen sind", betont Pehnt.

Die große Solaranlage auf dem Dach. Foto: Rothe

Der zweite große Punkt ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Neubaus. Rund 27.000 Kilowattstunden Strom sollen dort pro Jahr erzeugt werden. "Das entspricht in etwa unserem Verbrauch", so Pehnt. Die Anlage sei extra so ausgerichtet, dass sie den Verbrauch in den Büros möglichst gut abdecke, aber: "Eigentlich könnten wir die Kirchengemeinde nebenan sogar mitversorgen." Doch noch sei ein solcher lokaler Energie-Handel nicht erlaubt, der überschüssige Strom wird einfach ins Netz eingespeist: "Hier könnte sich die EU aber bald bewegen", hofft der Ifeu-Geschäftsführer.

Nicht wirklich sichtbar ist dagegen die dritte große Maßnahme, die den Energiebedarf aber umso merklicher senkt. Denn das Gebäude wird mit Fernwärme geheizt – jedoch nicht mit dem 85 Grad heißen Wasser, das sonst in Heidelberg durch die Rohre fließt. Sondern mit dem 50 Grad warmen Rückfluss der anderen Häuser. "Für uns ist das noch ausreichend, was andere zurückschicken", fasst Pehnt zusammen. "Für einen normalen Bestandsbau würde das nicht reichen." Aber die neue Heizungsanlage und die gute Dämmung würden es möglich machen.

All diese Punkte gemeinsam führen dazu, dass das Gebäude deutlich weniger Energie benötigt als vergleichbare Büros. Einen einheitlichen Standard gibt es für Gewerbebauten nicht – gäbe es ihn, würde man ziemlich gut dastehen, ist Pehnt sicher. "Und bei der Umsetzung haben wir auch viel für die eigene Arbeit gelernt."