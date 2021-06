Von Birgit Sommer

Heidelberg. Im Heidelberger Theater ist richtig was los. Mit der Eröffnungsvorstellung von "Bunbury" nach der langen Schließung wegen der Pandemie geht es heutigen Dienstag endlich weiter – in der Stadt, im Theater und in der Spielstätte "Zwinger". Und bald auch auf dem Schloss. Man spürt im Haus die Vibrationen, die gespannte Erwartung, die Vorfreude.

Es wird eine Menge Musik geben, allein das 8. Philharmonische Konzert wird am morgigen Mittwoch und am Donnerstag viermal gespielt, damit viele interessierte Zuhörer kommen können. Dazu Familienkonzerte, Kinderkonzerte, Bachchorkonzert und acht Schlosskonzerte.

Der Plan zeigt, wo die einzelnen Musiker sitzen – und in welche Richtung sie ihr Instrument spielen. Foto: Philipp Rothe

Raphael Rösler, der Orchester-Geschäftsführer, hat die Pläne an die Wand gepinnt, die den genauen Platzbedarf der Musiker auf der Bühne zeigen (siehe Foto): Das Horn etwa spielt nach hinten rechts, die Trompete nach vorne. Die Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden, 40 statt 60 Musiker sitzen auf der Bühne. Und der Dirigent braucht rundherum viel Platz. Sein Job ist schließlich oft schweißtreibend.

Generalmusikdirektor Elias Grandy hat das Programm entsprechend ausgelegt. "Einfach ein Programm der Freude", beschreibt er es. Die nächste Konzert-Saison ist schon geplant; sie kann in Hybrid-Form ablaufen, digital und vor Ort. "Da können wir flexibel auf die Verhältnisse reagieren." Er selbst hatte im Winter mehr Zeit als üblich für seine Familie, denn auch mögliche Gastspiel-Dirigate fielen aus. Nur mit dem Staatlichen Akademischen Sinfonieorchester Russlands konnte er im März in Moskau auftreten. Die Russen seien ganz locker, lacht Grandy.

Von Weitem hört man die Trompetentöne. Clément Schuppert vom Philharmonischen Orchester übt in einem kleinen Proberaum des Theaters für das Konzert mit Filmmusik. Da muss er nicht, wie zu Hause, den Schalldämpfer benutzen, damit die Nachbarn nicht gestört werden. Schuppert übt gerne, viele Stunden täglich. "Ich muss die Form mit dem Mund halten", sagt der Franzose. Vier Trompeten, ein Flügelhorn und ein Cornett besitzt er und erzählt mit Freude, welche Instrumente zu welcher Komposition passen. Einsam war seine Corona-Zeit aber nicht. Er hat mit ein paar Kollegen immer mal Kammermusik gemacht, als Blechbläser-Quartett.

Schauspieler Andreas Uhse auf der Probebühne als Molières Heuchler „Tartuffe“. Foto: Philipp Rothe

Die Schauspieler Andreas Uhse, Benedikt Fellmer und Steffen Gangloff proben schon Molières "Tartuffe" unter der Regie von Intendant Holger Schultze. Im September erst wird Premiere sein. Doch derzeit geht alles durcheinander: Proben für "Bunbury" von Oscar Wilde, das im Winter aus den Augen und aus dem Sinn war, Proben für die Schlossfestspiele und Proben für die Produktionen der nächsten Spielzeit. "Wir arbeiten auf Hochtouren, um den großen Betrieb Theater wieder zum Laufen zu bringen", sagt Schultze. Und alle Stücke sollen viel öfter gespielt werden, weil immer noch weniger Publikum als normalerweise zugelassen ist. Derzeit dürfen nur 100 Zuschauer in den großen Marguerre-Saal.

Faul zu Hause saßen die Schauspieler nicht im Winter. "Wir haben in letzter Zeit viel geprobt", erklärt Benedikt Fellmer, auch "Dinge, die nie zur Aufführung kamen. Noch nicht." Und ansonsten gingen die Mimen wohl viel spazieren. "Wir haben Heidelberg mehrfach durchquert", sagt Andres Uhse aus seiner vollen Tartuffe-Montur heraus, "wir haben die Berge hier mehrfach erklommen."

Clément Schuppert ist leidenschaftlicher Trompeter. Foto: Philipp Rothe

Im Marguerre-Saal überwacht Michaela Abts, eine von vier Bühnenmeistern des Heidelberger Theaters, die Einrichtung des Bühnenbilds für "Bunbury". "Das Corona-Vorzeigestück", sagt sie. Es hatte im vergangenen Herbst Premiere. Schon das Raster des Bodenbelags mahnt Abstand an. Es gibt dazu nur noch Sonnenschirme und Sonnenliegen und bunte Kostüme. Relativ wenige Requisiten also, da alles immer gewaschen und desinfiziert werden muss, und jeder Schauspieler hat seine eigene Kiste dafür. Doch auch hier: "Wir freuen uns wahnsinnig, dass es wieder losgeht", sagt die Bühnenmeisterin. Die Männer an den Theaterkassen allerdings haben am frühen Montagnachmittag nicht so viele Kunden. Die Karten-Käufer nutzen inzwischen häufig Telefon und E-Mail.