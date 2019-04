Von Birgit Sommer

Heidelberg. Das wird ganz große Operette. Heidelbergs Intendant Holger Schultze hat sich als Regisseur Franz Léhars "Die lustige Witwe" vorgenommen, ein Stück aus der Glanzzeit des Genres, und auf die Zuschauer wartet pure Opulenz. Schmelzende Musik, große Chorsätze, Couplés, Duette ("Lippen schweigen, ’s flüstern Geigen"), Arien, Dialoge, Tanz - sechs Grisetten und ihr Dance Captain werfen im "Maxims" die Beine - und 150 Kostüme.

"Handwerklich hoch spannend zu inszenieren", sagt Holger Schultze. Den Kitsch der Operetten der Fünfzigerjahre hat er herausgekehrt: "Das Stück ist viel witziger, augenzwinkernder und frecher, als man so ahnt." Angesiedelt ist es nicht zu seiner Entstehungszeit vor dem Ersten Weltkrieg, sondern in den Zwanzigerjahren, ein Lebensgefühl, das auch schon die Fernsehserie "Babylon Berlin" transportierte. Der Tanz auf dem Vulkan wirkt wieder aktuell. Und die Operette ebenso.

Kostümbildnerin Erika Landertinger, die in Heidelberg etwa auch schon "Kiss me Kate", "Die drei Musketiere" oder "Wir sind das Volk" ausstattete, ist das recht. "Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wäre weit weg, da besteht die Gefahr, dass es hausbacken wird." Die Zwanzigerjahre, da fühlt sich Landertinger nach vielen entsprechenden Aufträgen schon zuhause, da kann sie mit Schuhen, Frisuren und Accessoires den Geist der Zeit heraufbeschwören. Der Heidelberger Theaterfundus besitzt sogar noch Originale aus dieser Zeit, wie die Kostümdirektorin Katharina Kromminga sagt.

Sie und ihre Stellvertreterin Kristina Flachs sind die Herrinnen über 1,2 Kilometer Kostümstangen mit 36.000 Kostümen und 620 Meter Regalen, die mit Hüten und Schuhen bestückt sind. Der Fundus ist mehr als vier Millionen Euro wert und muss mit hohem Aufwand gepflegt werden. "Wir arbeiten sehr viel damit, das könnten wir gar nicht alles fertigen."

Ein großer Ständer in der Kostümabteilung trägt jetzt die Fräcke der männlichen Darsteller schön aufgereiht und mit Namen versehen: Ramanovic, Staber, Mikus, Huh ... Bunt, glitzernd, üppig wird es bei den Damen. Für den zweiten Akt etwa hat Erika Landertinger eine montenegrinische Tracht entworfen.

Fünf Meter Stoff für die Mieder hat sie selbst aus Bali mitgebracht (Landertinger: "Wenn ich Urlaub mache, geh ich einkaufen."). Das Blütenmotiv der Röcke wurde gedruckt. "Das ist neu, das ist toll", sagt die erfahrene Bühnenbildnerin. In dieser Heidelberger Spielzeit, so Kromminga, gibt es in jedem Theaterstück eigens gedruckte Stoffe.

Die Materialsuche sei wahnsinnig spannend, findet sie. Und tolle Stoffe zu finden, sei schwer. Da gibt es die auf Theater spezialisierte Firma Fuchs in Augsburg. Oder einen Stoffhändler in Wuppertal. Manchmal werden die Kostümbildner auf Flohmärkten in Berlin oder Amsterdam fündig. Die zeitgerechten Kostüme erfuhren in den letzten Jahren eine Renaissance auf der Bühne, weiß die Österreicherin Erika Landertinger, die seit vielen Jahren in Deutschland arbeitet, "vor 20 Jahren ging man schnell zu H&M oder in den Second-Hand-Shop. Das war Frank-Castorf-Style".

Die Kostümabteilungen der Theater betreiben also wieder richtig viel Aufwand. In Heidelberg wird normalerweise an sieben Produktionen gleichzeitig gearbeitet. Die fünf Heidelberger Gewandmeisterinnen übertragen die Figurinen, die Erika Landertinger zeichnete, in drei Dimensionen. Ihr Job verlangt nach der Schneiderlehre noch den Hochschulabschluss, den man in Dresden oder Hamburg absolvieren kann.

Dann gibt es noch neun Vollzeitstellen in der Schneiderei. Katharina Kromminga träumt davon, richtige Herrenschneider auszubilden. "Herrenschneider können alles", sagt auch die Kostümbildnerin Landertinger, die an der Toneelacademie Maastricht Kostümentwurf unterrichtet.

Was die Darsteller auf der Bühne erzählen, habe ganz viel mit ihrer Ausstattung zu tun, unterstreicht Katharina Kromminga. Für den Zuschauer oft ganz unbewusst, entspreche schon das Kostüm dem Charakter der Figur: Ist es eine notorische Lügnerin oder ein frisch entlassener Banker? "Und ob eine Frau selbstbewusst ist oder ein Hascherl, das lässt sich sehr gut ausdrücken."

Info: "Die lustige Witwe" hat am 6. April Premiere im Marguerre-Saal. Geplant sind 30 Vorstellungen in Heidelberg und Heilbronn. Die Nachfrage ist groß. Ticket-Telefon 06221/5820000.