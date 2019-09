Mannheim. (pol/rl) In Untersuchungshaft sitzen derzeit zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren. Sie sollen im März versucht haben einen 64-jährigen Taxifahrer auszurauben. Das teilten Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die beiden jungen Männer sollen am Mittwoch, 13. März, gegen Mitternacht in das Taxi des 64-Jährigen eingestiegen sein. Zunächst fuhr der Fahrer los, dann zückte einer der beiden ein Messer, bedrohte den 64-Jährigen und forderte ihn auf, die Tageseinnahmen herauszugeben.

Als der Fahrer sagte, dass er kein Geld dabei habe und forderten die Täter ihn auf in der Nähe des Taxistands Rohrbach Markt anzuhalten. Die Beschuldigten flüchteten daraufhin zu Fuß.

Aufgrund der Täterbeschreibung konnte die Kriminalpolizei Heidelberg, die beiden Verdächtigen ermitteln und festnehmen: Am Mittwoch, 17. April, wurde der 21-jährige dominikanische Staatsangehörige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, einen Tag später auch der 23-jährige Deutsche. Gegen beide wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Anschließend wurden die Verdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.