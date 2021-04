Von Maria Stumpf

Heidelberg. Ein markantes Erscheinungsbild soll sie bekommen: Die Rheinstraße in der Südstadt zwischen Roeblingstraße und Kirschgartenstraße wird auf den gesamten 300 Metern neu gestaltet. Dem Flächennutzungskonzept der Stadtverwaltung stimmten die Mitglieder des Bezirksbeirats als Grundlage für eine weitere Bearbeitung einstimmig zu. Sie hatten allerdings auch Änderungsvorschläge. "Mir fehlt das Grün, das Lebendige", meint Bezirksbeirätin Heike Hauk (GAL).

Die Straße wird ein Bindeglied zwischen dem alten Teil der Südstadt und dem neuen westlich der Römerstraße. Die Gesamtkosten der Umbauarbeiten liegen laut Vorlage bei rund 1,3 Millionen Euro. "Die künftige Stadtteilmitte soll damit aufgewertet und auch einheitlich gestaltet werden", erläuterte Andreas Simon vom Stadtplanungsamt das Ziel des Konzepts. Und da hat sich die Stadt mit Unterstützung von Landschaftsplanern einiges einfallen lassen.

Grundsätzlich gilt: Die Straßenbreite bleibt erhalten, die Aufteilung wird zugunsten der Fußgängerinnen und Fußgänger verändert. Die Autofahrstreifen bekommen einen 2,40 Meter breiten, teils begrünten Mittelstreifen mit Querungen. "Die Längen werden noch geprüft. Es muss auf jeden Fall sicher und komfortabel für Fußgänger sein." Nahezu niveaugleiche Verkehrsflächen und der Farbasphalt sollen die Gleichwertigkeit aller Verkehrsteilnehmer vermitteln sowie "geschwindigkeitsmindernd wirken". Für die Gestaltung des Gehwegbereichs sei das Wurzelwerk der alten Bäume prägend gewesen. Heißt: Der Bereich vor den Hausfassaden mit Gewerbenutzung im Erdgeschoss wird fünf Meter breit sein und mit einem Betonstein mit Natursteinvorsatz als Belag versehen. In den neun Meter breiten Flächen zwischen Gehweg und Straßenbordstein stehen die Bäume. Dieses Kies-Sand-Lehm-Gemisch habe einen beigen Farbton. In diesem Bereich ist Platz vorgesehen auch für Gastroflächen mit Außenbestuhlung. "Alle Abschnitte der Rheinstraße werden auch mit geschwungenen Sitzbänken versehen", betonte Simon. Die endgültige Positionierung sei aber noch nicht abgeschlossen. Im Bereich zwischen Römerstraße und Brandströmstraße sei überdies ein multifunktionales Holzpodest geplant. Wo Platz auf Gehwegbreite ist, sind Staudenbeete angedacht, entlang der ganzen Straße sollen 120 Fahrradbügel installiert werden. Zwischen der Römerstraße und der Brandströmstraße an der Ecke ist Platz für eine Bushaltestelle. "Parkplätze sind nicht vorgesehen, da auch Feuerwehrzufahrten freigehalten werden müssen." Für Anlieferungen werden Flächen ausgewiesen.

Während Klaus-Uwe Baron vom Stadtteilverein die Positionierung der Bushaltestelle für wenig sinnvoll hielt, hinterfragte Bezirksbeirat Karl Kraus (CDU) die ausgewiesenen Flächen für die Außengastronomie. "Scheint mir zu wenig." Felix Schacht (Grüne) interessierte sich für die Standorte der Fahrradbügel, andere Bezirksbeiräte wunderten sich über farbliche Vorgaben und die Bodengestaltung. So sollen etwa die Sonnenschirme im Farbton beige gehalten werden. "Boden beige, Schirme beige, ist das nicht ein wenig eintönig?" Statt entlang des Gehwegs wollten einige Räte die Sitzgelegenheiten rund um die Bäume sehen, für den Mittelstreifen wünschte man sich mehr Grün. Die Anregungen werden über den Verwaltungsweg in die weiteren Gremien getragen.