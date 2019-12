Heidelberg. (hob) Nachdem der Intendant des Klassik-Festivals „Heidelberger Frühling“ die Unterschriften seiner Onlinepetition „Ein Haus für Heidelberg“ mit mehr als 1200 Unterzeichnern an Oberbürgermeister Eckart Würzner übergeben hat, melden sich nun die „Konzertfreunde der Stadthalle“ mit einer Stellungnahme zu Wort.

„Die Übergabe der Petition an den Oberbürgermeister gibt uns zu kritischen Bemerkungen Anlass“, schreiben Albertus Bujard, Günter Braus, Jürgen Edler, Hans Gutbrod und Martin Kölle. Zunächst sei festzustellen, dass sich, anders als berichtet, die Unterzeichner der Petition nur für eine umfassende Sanierung aussprechen. Vom „Waechter-Konzept“ mit den Hubböden sei in der Petition bezeichnenderweise gar nicht die Rede.

„Schmidts Petition, auch über die Kundenkartei des Festivals verbreitet, stellt die Behauptung auf, die ‚Konzertfreunde der Stadthalle’ würden sich gegen eine umfassendere Sanierung der Stadthalle stellen. Dem ist nicht so. Selbstverständlich sind wir dafür, das gesamte Gebäude und besonders den Großen Saal so zu sanieren, dass die Qualitäten eines modernen Konzertbaus so weit wie irgend möglich erreicht werden. Alles andere wäre angesichts der hohen Kosten unsinnig“, schreiben die „Konzertfreunde“ weiter. Sie wollten sich aber deutlich abheben von der in der Petition geäußerten Auffassung, der Große Saal würde mit den vorliegenden Plänen in aller Behutsamkeit saniert.

„Wir und viele andere kritisieren zu Recht den massiven, unsensiblen, dauerhaften Eingriff in die historische Substanz. In alles anderer als offener und transparenter Weise wurde der Bürgerschaft diese folgenschwere Planung durch die städtischen Behörden scheibchenweise vermittelt. Die Aussage Schmidts, es entstünde ein ,Konzertsaal mittlerer Größe, der internationalen Standards’ genüge, verschweigt bewusst, dass auch der geplante Saal seine Schwächen haben wird. Es wird nach wie vor Plätze mit stark eingeschränkter Sicht und akustischen Schwächen geben. Das belegt das Akustikgutachten der Planer nur allzu deutlich“, heißt es in der Stellungnahme.

Nach Ansicht der Konzertfreunde werde die Barrierefreiheit im abfallenden und aufsteigenden Parkett stark eingeschränkt. Die massiven baulichen Veränderungen, die notwendig seien, um den Konzertsaal mit Hubpodien auszustatten, ließen schwerwiegende Folgen befürchten: für die denkmalgeschützte Gesamtheit, die noch nicht gänzlich absehbaren Bau- und Folgekosten, die Baurisiken und die Bauzeit, die schon jetzt kaum einzuhalten sein dürfte.

„Wir verweisen darauf, dass eine alternative Planung überhaupt nicht betrieben wurde und somit auch nicht ermittelt wurde, ob es denn angemessenere, gleichwertige oder gar bessere Lösungen gegeben hätte. Sogar der im Hauptausschuss vorgestellte optimierte Ist-Zustand für den Großen Saal hatte bereits im Akustikgutachten gleichwertige Nachhallwerte aufgezeigt.“ Diese Chance habe man sich bisher entgehen lassen. Aber man könne sie immer noch ergreifen und ohne Zeitverluste umsetzen.