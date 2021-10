Der Eibenbusch am Märzgassen-Spielplatz bleibt. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (shy) Ende September warnte die Gartenakademie Rheinland-Pfalz in einer Pressemitteilung vor giftigen Gehölzen in Kindernähe und nannte darunter auch Eiben, die das Gift Taxin enthalten. RNZ-Leserin Silke von Saalfeld teilte daraufhin der RNZ mit, dass sich auf dem Märzgassen-Spielplatz in der Altstadt ein großer Eiben-Busch befinde. "Ich habe mich immer schon gefragt, ob das nicht zu gefährlich ist." Sie bat die RNZ, bei der Stadt nachzufragen, ob dieser Busch nicht besser entfernt werden sollte.

Das Forstamt der Stadt hat den Giftnotruf der Berliner Charité um Einordnung der Gefährlichkeit der Eibe für Kinder gebeten. Laut Charité melden sich häufig Personen beim Giftnotruf, weil Kleinkinder die roten Früchte der Eibe probiert haben. Das Fruchtfleisch an sich sei jedoch frei von Taxin. Lediglich in den Nadeln und Samen der Eibe sei der giftige Stoff enthalten. Das Verschlucken von Eibenbeeren führe zu keinen Symptomen und bedürfte keiner Therapie. Werden die Samen im Ganzen verschluckt, könne sich die Wirkung des Taxins nicht entfalten. Wird ein Samen zerbissen, schmecke der so bitter, dass Kleinkinder dieses Experiment nicht wiederholten. Eine kleine Menge von bis zu drei zerbissenen Samen sei überdies tolerabel. Das gelte auch für den Fall, dass ein Kind ein bis zwei Eibennadeln verschlucke.

Die Stadt teilt außerdem mit, dass die Eibe nicht als verbotene Pflanze auf Spielplätzen gilt. Der DIN-Verbraucherrat verweise in diesen Zusammenhang auch auf die Verantwortung der Eltern, Kindern schon frühzeitig einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu vermitteln. Eine Entfernung des Eiben-Busches sei vonseiten der Stadt nicht geplant.