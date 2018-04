Heidelberg. Es sind noch sieben Wochen bis zur ersten Schlossbeleuchtung in diesem Jahr. Höchste Zeit, die drei Termine in den Kalender einzutragen: Am 2. Juni, 14. Juli und 1. September erinnert jeweils um 22.15 Uhr das große Feuerwerk an jenes, das Kurfürst Friedrich 1613 für seine Ehefrau Elizabeth Stuart organisieren ließ.

Die letzte Schlossbeleuchtung 2017 - die Fotogalerie

Und wer das Spektakel einmal aus einer neuen Perspektive sehen will, sollte sich schon jetzt um einen der oft Wochen im Voraus ausgebuchten Plätze auf den Ausflugsschiffen kümmern. Abgesehen von den Schiffen hat man vom Philosophenweg, vom nördlichen Neckarufer und von der Theodor-Heuss-Brücke den besten Blick.