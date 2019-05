Heidelberg. (RNZ) Das Heidelberger Schloss und der Himmel über der Altstadt werden am morgigen Samstag wieder in bunten Farben leuchten: Um 22.15 Uhr beginnt die erste von drei Schlossbeleuchtungen des Sommers mit dem Entzünden des bengalischen Feuers auf dem Schloss.

Ein buntes Rahmenprogramm begleitet die Veranstaltung: Der Heidelberger Schaustellerverband sorgt schon seit Donnerstag am Bismarckplatz und am Anatomiegarten für das leibliche Wohl.

Auf der Nepomuk-Terrasse am nördlichen Ende der Alten Brücke lädt ein kleiner Biergarten am Samstag zwischen 16 und 23 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr ein. Livemusik machen dort am Samstag von 18 bis 22 Uhr die Band "Fizz Gizz" Jazz und am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr das Trio "Lucas Bárcena & Co". Auf dem Kornmarkt lockt am Samstag von 12 bis 20 Uhr ein Kunsthandwerkermarkt.

Wegen der Aufbauarbeiten des Feuerwerks wird die Alte Brücke am Samstag, ab 17 Uhr für Fußgänger und jeglichen weiteren Verkehr gesperrt. Das Parken auf der Altstadtseite ist unter der Alten Brücke sowie östlich und westlich der Alten Brücke ab 14 Uhr verboten.

Die B37 wird ab etwa 21.30 Uhr für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Gesperrt wird der Abschnitt entlang der Altstadt zwischen Schurmannstraße/Ernst-Walz-Brücke und Karlstor.

Die Theodor-Heuss-Brücke wird ab circa 22 Uhr gesperrt.

Von 21 bis 23 Uhr für Fahrzeuge gesperrt sind: die Brückenkopfstraße ab der Brückenstraße, die Ziegelhäuser Landstraße bis zum Stiftweg sowie Neuenheimer Landstraße und Uferstraße.