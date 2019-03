Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Kein Monument der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg macht die Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich emotionaler erlebbar als das Heidelberger Schloss. "Die Franzosen haben es kaputt gemacht und ein Franzose hat es gerettet", erklärt Uta Coburger, die zuständige Konservatorin. Da verwundert es nicht, dass die "berühmteste Ruine der Welt" im Mittelpunkt der neuen Themen-Saison "Ziemlich gute Freunde. Frankreich und der deutsche Südwesten" steht: 200 Veranstaltungen gibt es an den 60 Monumenten im ganzen Ländle, allein 16 davon finden im Heidelberger Schloss statt.

"Wir haben uns einiges überlegt", so Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten. So wird es neben einer hochkarätig besetzten Vortragsreihe auch wieder ein Picknick im Schlossgarten, dem Hortus Palatinus, geben. Am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, startet die Schlossverwaltung ihren zweiten Versuch, nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr buchstäblich ins Wasser gefallen war: Erst gab es nicht genug Schatten, um 16 Uhr zog ein Unwetter auf und das Picknick musste abgesagt werden. "Mit den neuen Erfahrungen werden wir es jetzt noch größer aufziehen", so Michael Bös, Leiter der Heidelberger Schlossverwaltung.

Ein weiterer Höhepunkt steht mit dem "Frühlingserwachen" am 7. April auf dem Plan. "Da fährt auch die Bergbahn wieder", verspricht Bös. Seit Anfang Januar bis zum 6. April werden die Waggons einer großen Revision unterzogen und die Bahn ist nicht in Betrieb. "Und ohne Bergbahn macht ein Tag der offenen Tür keinen Sinn." Auch hier verspricht Bös ein "buntes Programm mit Musik und Klamauk".

"Alles was wir tun - und sei es noch so schrill - führt allerdings immer wieder zum Denkmal zurück", beruhigt Hörrmann. Man müsse die Leute bei allem dort abholen, wo sie eben stehen. Und das sei gerade heute wichtig: "Heute, wo die Menschen Europa als so selbstverständlich wahrnehmen, dass sie denken, sie bräuchten es nicht mehr", so Hörrmann. Auch deshalb sei die Wahl des Saison-Mottos auf die deutsch-französischen Beziehungen gefallen.

Zwar zerstörten die Franzosen das Heidelberger Schloss, doch ein Franzose war es auch, der sich danach darum bemühte, dass die Ruine erhalten bleibt und in der Welt bekannt wird: Charles de Graimberg kam nach Heidelberg, um bei seinem Bruder das Handwerk eines Kupferstechers zu lernen und brachte das Bild der Heidelberger Ruine so in die Welt. Das Zimmer, das er sich im Schlosshof einrichtete und von wo er die Ruine bewachte, soll nun rekonstruiert und Teil der ständigen Führungen werden, berichtet Coburger.

Auch sonst stehen in der kommenden Saison Bauarbeiten an: Die etwa 20 Meter hohe Stützwand am gesprengten Turm an der Ostseite wird über zwei Jahre wieder in Ordnung gebracht: "Das wird uns einen der schönsten Blicke nehmen, ist aber unumgänglich", so Bös.

Schon jetzt ist der Teil abgesperrt "weil Steinschlag ein Thema war." Es ist der dritte Bauabschnitt, in dem ab Mitte April die Arbeiten beginnen. Daneben wird es einige kleine Bauarbeiten geben: "Das Heidelberger Schloss ohne Baustellen ist ein Traum, der nicht in Erfüllung gehen wird", so Hörrmann.

Über eine Million Besucher kamen im vergangenen Jahr ins Heidelberger Schloss - und damit deutlich mehr, als in jedes andere Monument der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.