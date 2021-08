Ulrich Böhringer-Schmidtke war mehr als 35 Jahre in der Jugendarbeit tätig. Seit 1997 hat er das Luise-Scheppler-Heim geleitet, in dem Kinder in Notsituationen betreut werden. Foto: Friederike Hentschel

Von Marion Gottlob

Heidelberg. Viele schwere Kinder-Schicksale hat Ulrich Böhringer-Schmidtke als Leiter des Luise-Scheppler-Heims miterlebt. In dem Heim finden Kinder und Jugendliche stationär und ambulant Hilfe, wenn ihre Situation in der Familie zu problematisch wird. Das jüngste Kind, das im Luise-Scheppler-Heim aufgenommen wurde, war gerade vier Stunden alt. Seine Mutter hatte die Klinik nach der Geburt sofort verlassen, bevor die Pfleger ihre Daten aufnehmen konnten. Auch vielen anderen Kindern und Jugendlichen konnte in dem Heim geholfen werden. Nun geht Ulrich Böhringer-Schmidtke in den Ruhestand: "Ich möchte jedoch weiterhin ehrenamtlich im Bereich der Jugendhilfe tätig sein."

Aufgewachsen ist Böhringer-Schmidtke in einem Weindorf in der Nähe von Heilbronn. "Mit meiner Schulfaulheit habe ich meine Eltern manchmal in die Verzweiflung getrieben." Mit 16 Jahren änderte sich das: "Ich hatte urplötzlich Lust am Lernen." Er verschlang Bücher von Böll, Brecht und Borchert. Sobald es möglich wurde, besuchte er mit seiner Schüler-Clique Heidelberg: "Ich war in der Studentenszene in der Unteren Straße."

Nach dem Abitur ging es nach Heidelberg für ein Studium der Pädagogik, Psychologie und Soziologie mit Magisterabschluss: "Ich wollte nicht Lehrer werden und in die Fußstapfen meines Vaters treten." Während des Studiums arbeitete er in den Benz-Baracken in Mannheim, einem Brennpunkt. "Ich habe viel Armut gesehen." Später betreute er Ferienfreizeiten mit Berliner Kindern. "Die haben berlinert, aber wie. Manchmal haben sie uns nicht verstanden und wir sie auch nicht."

Ulrich Böhringer-Schmidtke verweigerte den Kriegsdienst. In zwei Verfahren wurde seine Verweigerung nicht anerkannt. Für ihn sei das purer Stress gewesen, erzählt er. Erst im dritten, kostenpflichtigen Verfahren wurde ihm der Zivildienst gestattet. Mit einem abgeschlossenen Studium leistete er diesen bei der Heidelberger Werkgemeinschaft in einer Wohngemeinschaft für psychisch Kranke. "Dort war auch Freddy Wonder tätig", erzählt er. "Wir haben mit den Bewohnern Heiligabend gefeiert, natürlich mit Gitarre. Oft ist Weihnachten für psychisch kranke Menschen eine Zeit der Anspannung – aber das wurde ein entspannter Abend."

Nach einer Station in Nußloch arbeitete Böhringer-Schmidtke in drei Heimen des Diakonischen Werks. Zuerst war er im Schifferkinderheim in Mannheim. Hier wurden damals nicht nur Kinder der Flussschiffer aufgenommen, sondern auch Kinder, die nicht in ihren Familien leben können: Die Eltern können für ihre Kinder keine Sorge mehr tragen, weil sie psychische Probleme oder auch Probleme mit Alkohol oder Drogen haben. Die Kinder und Jugendlichen wiederum reagieren auf die schwierige Situation mit Aufmerksamkeitsstörungen, oft mit Wut.

Dort baute Böhringer-Schmidtke eine Lehrlingsgruppe auf: "Es brauchte eine besondere Betreuung." Die Begleiter hatten regelmäßig Kontakt zu den Arbeitgebern und Berufsschulen, um bei Problemen sofort zu helfen. "Ziel war es, dass Jugendliche die Ausbildung nicht abbrechen. Dies gelang bei fast allen."

Nach fünf Jahren wechselte der "Mann für soziale Arbeit" als pädagogischer Leiter ins Pilgerhaus in Weinheim. Viele Jugendliche dort haben Gewalt erlebt. So zählte zu den jungen Bewohnern auch ein Jugendlicher, der von seinem Stiefvater schwer geschlagen worden war. Oft konnte er in der Schule dem Unterricht nicht folgen und schlug selbst häufig zu. Böhringer-Schmidtke sagt: "Das sind schwierige Situationen."

1997 übernahm er die Leitung des Luise-Scheppler-Heims. In den stationären wie ambulanten Einrichtungen sind Jungen wie Mädchen untergebracht. "Jungen werden bei seelischen Problemen durch Auffälligkeiten wie Gewalt und Schlägereien rasch für das Jugendamt sichtbar. Mädchen dagegen bleiben oft mit Phänomenen wie Rückzug und Depression längere Zeit unauffällig, ihre Not kann oft zunächst nicht wahrgenommen werden."

So verfügt das Heim über eine Notaufnahme speziell für Mädchen. Sie ist Tag und Nacht geöffnet. "Wir sind zusammen mit einem Mannheimer Heim die einzige Einrichtung dieser Art mit einer Notaufnahme für Mädchen in der Region." Während seiner Zeit dort wurden rund 3250 Mädchen in Not aufgenommen. Manche für wenige Tage, andere für mehrere Monate.

Böhringer-Schmidtke erinnert sich an eine Jugendliche, die mit massiven körperlichen Beschwerden kam, obwohl Ärzte keine Symptome finden konnten. Nach kurzer Zeit in dem Heim verschwanden die Beschwerden. Erst nach und nach sprach sie über den sexuellen Missbrauch durch einen Bekannten. Sie stimmte der Verlegung in ein anderes Heim zu. Doch am Vorabend der Verlegung sprang sie aus dem Fenster. Das Mädchen überlebte, aber brach sich beide Beine. "So etwas vergisst man nicht."

Böhringer-Schmidtke ließ sich durch solche Schwierigkeiten nie entmutigen. Im Gegenteil. Er wurde zum Erneuerer: Sozialpädagogen begleiten jetzt Kinder und Jugendliche mit ihren Familien ambulant, wenn es Probleme gibt. Für Kinder mit Autismus baute er die schulbegleitenden Hilfen auf: Erwachsene Fachkräfte werden zu "Übersetzern" zwischen dem autistischen Kind und der Schule. Gemeinsam üben sie das Verhalten zur Begrüßung, Unterrichtsabläufe und den Umgang mit anderen Kindern ein. So können Kinder mit Autismus eventuell die Regelschule bewältigen. "Wir wollen diesen Kindern ein eigenständiges Leben möglich machen. Das hilft ihnen und der Gesellschaft."

Auch hat er heilpädagogische Hilfen in Kindertagesstätten eingeführt. "Je früher einem Kind geholfen wird, desto größer sind die Chancen, dass es weniger seelische Wunden davonträgt." Entstanden sind eigene Kitas im Pfaffengrund und in Handschuhsheim. "Früher haben Handschuhsheimer Eltern Kindern gedroht: Wenn du nicht brav bist, dann kommst du ins Scheppler-Heim. Jetzt schicken sie gerne ihre Kinder zu uns in die Kita."

Zwischen 2015 und 2018 hat das Scheppler-Heim gemeinsam mit den Jugendämtern die Aufnahme, Versorgung und Verteilung von rund 700 jungen, unbegleiteten Flüchtlingen organisiert. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass die Notaufnahmen und Wohngruppen des Scheppler-Heims in der gesamten Corona-Zeit immer offen waren. "Auch die meisten ambulanten Hilfen für Kinder und ihre Familien wurden weiterhin ermöglicht. Für die Mitarbeiter, aber auch für mich war das eine große Herausforderung", so Böhringer-Schmidtke.

All das gelingt, wenn sich die Mitarbeiter wohlfühlen. "Meine Tür stand immer offen." Es war immer klar, dass Hilfen für Kinder und Jugendliche Zeit und Geduld brauchen. Der frühere Leiter sagt: "Ich habe die Verantwortung mit meinen Mitarbeitern gemeinsam getragen. Ich habe sie nicht allein gelassen." In den vergangenen Jahrzehnten hat er oft von "unseren Kindern" gesprochen. Dann fragten seine leiblichen Kinder: "Wen meinst du jetzt: uns oder die Scheppler-Kinder?"

Er lacht, als er davon erzählt. Man sollte sich aber nicht täuschen lassen. Böhringer-Schmidtke hat klare Grenzen zwischen Beruf und Privatleben gezogen. Seit 1986 ist er mit seiner Frau Ortrud, einer Hebamme, glücklich verheiratet. Der Vater von zwei Kindern sagt: "Nun werde ich mehr Zeit für meine zwei Enkelkinder haben."

Er wird sich mehr dem Garten mit dem Duft nach Rosen und Lavendel zuwenden, mehr Gitarre spielen, mehr joggen und gerne kochen. Er wird mit seiner Frau im Wohnmobil auf Tour gehen, sofern es die Corona-Situation zulässt. Und er wird sich weiterhin um die "Insel" der Bürgerstiftung Heidelbergs kümmern, wo Trennungseltern ihre Kinder in Ruhe treffen können. Die Arbeit geht ihm so schnell also nicht aus: Es ist genug zu tun.