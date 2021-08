Von Alexander Rechner

Heidelberg. Manfred G. Schmidt ist einer der profiliertesten Politikwissenschaftler Deutschlands. Der 73-jährige Professor hat am Institut für Politische Wissenschaft der Universität Heidelberg gelehrt.

Herr Prof. Schmidt, täuscht der Eindruck, dass das Datum 13. August 1961 im kollektiven Gedächtnis der Deutschen ein wenig verblasst ist?

Das ist altersabhängig. Die ältere Generation kann sich noch gut daran erinnern. Die Nachricht vom Mauerbau ist für mich, 13 Jahre war ich, bis heute unvergesslich. Sie war angsterregend. So geht es vielen meiner Bekannten. Der jüngeren Bevölkerung ist der 13. August 1961 allenfalls durch Geschichten und Erzählungen im Gedächtnis.

Welche Bedeutung hat die Berliner Mauer für die Entwicklung Deutschlands?

Der 13. August 1961 ist ein zentrales Datum in der Geschichte von Ost- und Westdeutschland. Für den Westen enden alle Träume von einer baldigen Wiedervereinigung. Für die DDR hatte der 13. August 1961 eine andere Bedeutung. Diesen Tag hat ein Experte der DDR-Forschung als das ,heimliche Gründungsdatum’ der DDR bezeichnet. Jetzt war Schluss mit Opposition oder Aufstand – wie am 17. Juni 1953 – und Massenabwanderung. Jetzt konnte sich die eingemauerte DDR-Führung allmählich sicherer fühlen. Für den Großteil der Bevölkerung in der DDR waren die Folgen allerdings katastrophal. Die bis dahin offene Grenze nach Westberlin wurde verriegelt. Man war eingesperrt und konnte sich allenfalls in Staaten des Warschauer Paktes bewegen – unter erheblichen Einschränkungen.

War der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht die entscheidende Figur für den 13. August 1961?

Nein. Die Entscheidung für den Mauerbau wurde woanders beschlossen, in Moskau. Aber Ulbricht war - wie viele aus dem harten Kern der SED – für den Mauerbau. Und Ulbricht war zu diesem Zeitpunkt der starke Mann der DDR.

Gut zwei Monate vorher, am 15. Juni 1961, hatte Ulbricht versichert: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!" War der Mauerbau unvermeidbar?

Den Beschluss zum Mauerbau traf die Gipfelkonferenz des Warschauer Paktes in Moskau vom 3. bis 5. August 1961. Den Mauerbau hätte nur die Sowjetunion verhindern können. Vielleicht hätte eine härtere Haltung der USA die sowjetische Führung davon abhalten können. Vielleicht. Hierzu müsste die Diplomatie zwischen dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy und dem sowjetischen Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow überprüft werden.

Erheben Sie damit einen Vorwurf gegen John F. Kennedy? Hat er es an Stärke vermissen lassen?

Nein. Die Weltlage war gefährlich. Chruschtschow hatte 1958 gedroht, Berlin einverleiben zu wollen. Und: Die Hinnahme der Berliner Mauer durch die USA signalisierte im Machtpoker des Ost-West-Konflikts: Der Westen akzeptiert den Machtbereich der Sowjetunion und deutet an, Schritte zur Entschärfung der Konfrontation zwischen West und Ost zu gehen.

Hätte der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer die Errichtung der Berliner Mauer verhindern können?

Dafür hatte Adenauer weder wirtschaftliche, noch militärische, noch außenpolitische Mittel. Jetzt war eine neue Ostpolitik angesagt. Diese setzte dann der spätere Bundeskanzler Willy Brandt ab 1969 um.

Was bedeutete die Einmauerung für das Leben in der DDR?

Für die Bevölkerung der DDR hatte der Bau der Berliner Mauer schwere Folgen: Sie wurde eingesperrt. Missachtung hatte womöglich den Todesschuss oder die Einkerkerung zur Folge. Fast drei Jahrzehnte lang gab es keine Möglichkeit, gegen die Einmauerung aufzubegehren. Die große Masse der Bevölkerung hatte das DDR-Regime jedoch gedanklich und emotional nicht auf seine Seite ziehen können.

Inwieweit konnte der Staatsapparat vom Mauerbau profitieren?

Die DDR war bis zum Mauerbau eine von schwersten Konflikten und harter Repression geprägte Transformationsgesellschaft, deren Machthaber sich auf dem Weg zum Sozialismus sahen und niedermachten, was sie daran hindern könnte. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 und die Flucht von etwa 2,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger bezeugten aber die schweren Krisen, die der Abmarsch in den Sozialismus nach sich zog. Für die DDR-Führung bewirkten der Mauerbau und seine Folgen allerdings die begrenzte Konsolidierung einer bislang nicht konsolidierten "Konfliktgesellschaft".

Gibt es heute noch eine Mauer in den Köpfen der Deutschen?

Nein. Nur eine Minderheit trauert der DDR nach. Ansonsten herrschen in West- und Ostdeutschland unterschiedliche Einstellungen und Vorlieben. Zu deren Vorgeschichte gehören die unterschiedlichen politischen Traditionen im Westen und Osten Deutschlands: Der Westen hat – gemessen an der Zeit nach 1945 – seit mittlerweile 72 Jahren die Chance, in einer Demokratie zu leben, der Osten seit 31 Jahren.