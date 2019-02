Von Birgit Sommer

Heidelberg. Kann Allison Kraft, Chefin im Hotel und Restaurant "Hirschgasse" in Heidelberg, die Engländer erklären? Kann sie sagen, warum Theresa May meint, den Brexit immer neu mit der EU verhandeln zu können? Warum sie einen Plan B in den Raum stellt, den sie dann doch nicht vorweisen kann? Eigentlich kann die Britin, die soeben den deutschen Pass bekommen hat, das nicht: "Ist mir total fremd", sagt Allison Kraft. Ihr Mann Ernest lacht: "Sehr häufig neu zu verhandeln, ist britische DNA: Everything is negotiable, alles ist verhandelbar."

Allison Kraft ist eine von 725 Briten, die in Heidelberg leben. Eine von 70, die sich bisher einbürgern ließen. Die meisten natürlich wegen des Brexits. Sie wollen hier keine Bürger zweiter Klasse sein, nachdem sie seit 1973, mit dem Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Freizügigkeit genossen. Das Ergebnis des Referendums der Briten im Jahr 2016 hat Allison Kraft erstaunt. Man hätte für eine solch schwerwiegende Entscheidung ein Quorum setzen müssen, findet sie.

Was ist denn der Unterschied zwischen Briten und Deutschen? Allison Kraft ist seit 35 Jahren in Heidelberg. Sie muss es wissen. "Engländer sind lockerer drauf", findet sie. Und: "Sie sind sehr stolz und patriotisch." Das sei sie auch, sagt die 59-Jährige. Sie habe auch nie gedacht, dass sie Probleme beim Reisen bekommen könnte, wenn sie nur einen britschen Pass habe. Die Türkei zum Beispiel verlangt von ihr ein Visum. Dass in Deutschland alles besser organisiert ist als in England, der öffentliche Verkehr, das Gesundheitssystem, das schätzt sie sehr.

Es war natürlich die Liebe, die Allison Kraft nach Deutschland zog. Geboren in einem kleinen Ort nördlich von Leicester, war sie als Teenager nach Wales umgezogen, weil ihr Vater dort eine neue Arbeitsstelle gefunden hatte. Da war sie schon mal "Ausländerin", denn für Walisisch als Fremdsprache in der Schule war sie schon zu alt. Sie hatte stattdessen Französisch gelernt. Nach der Schule begann sie ihre Ausbildung in der Hotellerie und zog 1980 nach London.

Im Kensington Palace Hotel, wohin auch Prinzessin Margaret gelegentlich zum Essen kam, lernte sie ihren Mann kennen, am Freitag, 13. Februar 1981, bei der Valentins-Party des Hotels für die Mitarbeiter. "Das feiern wir noch heute", sagt Allison Kraft. Der junge Ernest war zwei Monate zuvor aus Heidelberg gekommen. "Wir dachten immer, das sei ein schicker Schweizer, weil er so gut angezogen war", erinnert sich Allison Kraft.

Im Goethe-Institut begann die junge Frau, Deutsch zu lernen. Zwei Jahre später, in Heidelberg, besuchte sie noch einmal die Abendschule. Allison Kraft war zwar nun die Junior-Chefin, aber mit den Gästen Deutsch sprechen konnte sie nicht richtig. "Ich konnte nicht allein am Telefon sein, immer musste jemand dabei sein. Das war frustrierend." Geblieben ist ihr ein kleiner Akzent, aus dem die Gäste meist nicht die Britin heraushören. Sie stecken sie nach Skandinavien. Oder nach Holland.

Mit ihren vier Kindern haben Allison und Ernest Kraft immer Englisch gesprochen; deutsch lernten diese schließlich bei Freunden, im Kindergarten und in der Schule. Betrachten die Kinder nun Englisch als ihre Muttersprache? Allison Kraft weiß das gar nicht. "Vielleicht meine älteste Tochter", überlegt sie. Die 32-Jährige war sieben Jahre lang in London und ein Jahr in Australien und ist jetzt in Mannheim tätig. Sie ist die Einzige, die sich fürs Hotelfach entschied. Der älteste Sohn arbeitet beim Landeskriminalamt in Wiesbaden, den Bruder zog es in die IT-Branche und die 23-jährige Emma studiert Computervisualistik.

Da die Schwiegereltern Ernst und Anni Kraft das Hotel führten - seit 1975 war es im Besitz der Familie -, konnten sich Ernest und Allison Kochen und Kindererziehung aufteilen. Kochen, das bedeutete bei den Krafts meist italienisches Essen, denn Anni Kraft ist Neapolitanerin. Und weil es zu Hause oft so italienisch zugeht, lieben sie beim Ausgehen Exotisches - thailändische oder indische Küche, wenn authentisch gekocht wird. Also auch ganz anders als die Sterneküche, die Mario Sauer in ihrem Restaurant "Le Gourmet" auf klassischer französischer Basis innovativ verändert.

Kochen, lacht Allison Kraft, sei das Einzige, das sie im Unternehmen nicht mache. Rezeption, Dienstpläne, Vorbereitungen für die Buchhaltung, Dekoration, Pflanzen - das liegt in ihrer Hand. Auch ihr Mann wird in den Dienstplänen eingeteilt. Seine Hauptarbeit ist jedoch die Personalführung, in Heidelberg wie in Rothenburg ob der Tauber, wo ihm das Prinzhotel gehört.

Das älteste Hotel Heidelbergs aus dem Jahr 1472, die "Hirschgasse", zählt mit ihrem authentischen Ambiente viele Stammgäste. Aus dem berühmten Mensursaal wurden längst Hotelzimmer. Bei der großen Renovierung 1988, als die Zimmerzahl auf 20 reduziert wurde, entschied man sich für Einrichtungen im Laura-Ashley-Stil mit romantischen Blütenmustern. Heute sind es englische Design-Häuser wie Sanderson oder William Morris, die Tradition und Moderne auf zurückhaltendere Art verbinden. Für Individualität stehen alte Familienbilder als Wanddekoration. Clean und pur wird es in der "Hirschgasse" niemals werden. "Die Einrichtung muss zum Haus passen", findet die Chefin.

Auch wenn die Gäste heute schwieriger und anspruchsvoller sind als früher - Allison Kraft übt ihren Beruf immer noch mit Begeisterung aus: "Jeder Tag ist anders, man trifft ganz tolle Menschen unter den Gästen und beim Personal, und man kann sehr viel selbst gestalten." Schade findet sie, dass es nicht mehr Nachwuchs in diese Berufe zieht. "Man bekommt Menschenkenntnis in jungen Jahren und hat einen sicheren Arbeitsplatz in der ganzen Welt."

Länger als zehn Tage, sagt Allison Kraft, war die Familie noch nie in Urlaub. Und dann viel in Deutschland unterwegs, etwa zum Wandern in Berchtesgaden. Nach London allerdings - und zu Verwandten natürlich - zieht es sie ab und zu noch für ein paar Tage. "Das ist immer noch ein bisschen wie Heimkommen", findet sie und freut sich auf ein Highlight, den Afternoon-Tea im Dorchester-Hotel.

In der Adventszeit zelebriert sie den High Tea auch mal zu Hause, mit selbst gemachten Scones. Die hatte sie auch angefertigt, als die Deutsch-Britische Gesellschaft Prinz William und Herzogin Kate auf dem Heidelberger Marktplatz begrüßte. Ganz viel Britisches steckt schon noch in ihr, doch meint Allison Kraft: "Wenn man so lange auf dem Festland gelebt hat, fühlt man sich als Europäer."