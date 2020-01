Von Birgit Sommer

Heidelberg. Rheumatoide Arthritis zerstört die Gelenke. Sie kann auch Herzinfarkte, Schlaganfälle oder bösartigen Lymphdrüsenkrebs generieren. Vor Einführung der gentechnisch hergestellten Biologika lag bei Erkrankten die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von fünf Jahren erwerbsunfähig zu werden, bei 50 Prozent, sagt Prof. Hanns-Martin Lorenz, Leiter der Sektion Rheumatologie der Universitätsklinik Heidelberg und Vizepräsident der Rheuma-Liga Baden-Württemberg. Seit zwei Jahren läuft bei ihm das Forschungsprojekt "Screeningsprechstunde", das von der Rheuma-Liga finanziell unterstützt wird und die Vorteile von frühen Behandlungen nachweisen soll.

IM GESPRÄCH

Herr Professor Lorenz, in der Screeningsprechstunde am Uniklinikum wollen die Ärzte eine Rheumaerkrankung so schnell wie möglich diagnostizieren. Warum ist Schnelligkeit wichtig?

Es gibt viele bunte Symptome in der Rheumatologie, deren Deutung eine gewisse Expertise benötigt. Hausärzte und Orthopäden sind damit aber oft überfordert. Da es jedoch viel zu wenig Rheumatologen gibt, dauert es bis zum Erstkontakt beim Rheumatologen oft viel zu lange. Eine entzündliche Erkrankung sollte aber schnell therapiert werden, damit das Immunsystem kein Gedächtnis für die Entzündung gegen den eigenen Körper ausbilden kann.

Was bedeutet das?

Die rheumatischen Erkrankungen sind Autoimmunerkrankungen, das Immunsystem richtet sich also gegen sich selbst. Wie bei jeder Infektion oder nach jeder Impfung entwickelt unser Immunsystem ein Gedächtnis, das ist eine geniale Eigenschaft. Wenn das aber gegen sich selbst geschieht, will ich die Entwicklung dieses Gedächtnisses gerade nicht, denn wenn ich das Immungedächtnis nicht mehr löschen kann, brauche ich mehr Therapien zu höheren Kosten. Die Rheumatologie ist nach der Hämatologie/Onkologie das zweitteuerste Fach in Deutschland. Wenn ich die Erkrankung aber früh erkenne und therapiere, kann ich die Behandlungskosten wahrscheinlich deutlich senken.

Welche Medikamente helfen dann?

Dann genügt oft eine Behandlung mit Cortison und zum Beispiel Methotrexat, und es braucht keine teuren Biologika.

Warum gibt es denn zu wenige Rheumatologen?

Das liegt vornehmlich am Krankenhaus-Abrechnungssystem. Pro stationärem Fall gibt es eine bestimmte Geldsumme. Das führt dazu, dass die Geschäftsführer diejenigen Fächer favorisieren, die viel Geld im stationären Umfeld umsetzen. Das ist bei einem eher ambulant ausgerichteten Fach wie der Rheumatologie nicht der Fall. Deshalb haben wir zu wenige Weiterbildungsstellen für solche Fachärzte.

Rheumatologen gibt es doch schon immer zu wenig.

Früher gab es auch kaum Therapiemöglichkeiten, es gab die Bädermedizin, Schmerzmittel und Cortison und das war’s. Mit den neuen Erkenntnissen zum Immunsystem und den neuen Therapieformen wie den Biologika kann die Rheumatologie nun extrem viel mehr erreichen.

Gibt es schon Erkenntnisse aus zwei Jahren Screeningsprechstunde?

Wir können belegen, dass wir Patienten, die früh kommen, besser therapieren und die Entzündungsreaktionen besser kontrollieren können. Wenn ich jede Woche 40 bis 50 neue Patienten in dieser Frühsprechstunde sehe und erkenne auch nur bei einem von ihnen die Erkrankung so früh, dass er nicht mit den teuren Medikamenten behandelt werden muss, spare ich viel Geld für die Krankenkassen.

Wann melden sich denn die Patienten bei Ihnen?

Wenn sie Gelenk- oder Muskelschmerzen spüren oder Entzündungsreaktionen vom Hausarzt bemerkt werden, die nicht gut zu erklären sind. Wir haben einen Fragebogen mit 64 Fragen auf die Homepage der Medizinischen Klinik V gestellt. Den schicken uns die Patienten vor der Sprechstunde und wir können daran andeutungsweise erkennen, ob es sich bei ihren Symptomen um eine entzündliche Erkrankung handelt, die dringend therapiert werden muss, oder etwa um Arthrose oder Fibromyalgie. Das Entzündungsmuster kann man relativ gut sehen.

Und wie schnell bekommt man einen Termin im Klinikum?

In weniger als sechs Wochen, wenn es dringlich ist.

Was müssen die Patienten mitbringen?

Den Überweisungsschein und Laborwerte vom Hausarzt, manchmal helfen uns auch Kernspinbilder.

Und was passiert mit den Patienten dann weiter?

Wenn sich die entzündliche Erkrankung bestätigt, beginnt die Therapie unmittelbar und sie werden wieder einbestellt oder wir vermitteln sie zum niedergelassenen Rheumatologen. Ja, natürlich, wir haben durch die Screeningsprechstunde viele Patienten gewonnen, aber können die große Zahl der Neupatienten im Klinikum aktuell nicht alle versorgen. Wir versuchen dem dadurch Rechnung zu tragen, dass Teile der Versorgungsleistung von unseren gut ausgebildeten Fachassistenten übernommen werden und somit ärztliche Leistung den Problempatienten zur Verfügung steht. Weitere Probleme hier sind der Platzmangel und die Finanzierung der Patientenbetreuung, da sind wir sehr limitiert im Klinikum, was wieder auf die oben angesprochene Finanzierungsproblematik hinweist.

Wieder die fehlenden Rheumatologen ...

Das aktuelle System gefährdet die Versorgung der Patienten. Dass fast alle Kliniken in Deutschland rote Zahlen schreiben, zeigt ja den Systemfehler. Hier ist die Politik gefragt.

Wie lange wird es dieses Projekt der "Screeningsprechstunde" in Heidelberg noch geben?

Wir haben in zwei Jahren 1500 Patienten gesehen. In einem Jahr werden wir wohl genügend Daten haben. Meine Hypothese ist: Ist die Symptomdauer kurz, braucht man später weniger teure Medikamente. Dann wollen wir an die Kassen herantreten. Mein Wunsch wäre es, dass sie aus Eigeninteresse in Baden-Württemberg Arztstellen finanzieren, die beispielsweise einmal täglich solche Sprechstunden zur Früherkennung, etwa in den Räumen der Kassen selbst, anbieten. Wenn wir einen solchen Puffer hätten, würden die Kassen wahrscheinlich viel Geld sparen und die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung wäre für die Rheumatologie überflüssig.