Von Anica Edinger

Heidelberg. Erschreckende Nachrichten aus Heidelbergs Partnerstadt Bautzen häufen sich. Erneut trafen sich am Montag Hunderte Coronaleugner, sogenannte Querdenker und auch gewaltbereite Rechtsextreme in der sächsischen Kleinstadt, um gegen aktuelle Coronamaßnahmen zu protestieren – so wie in vielen anderen sächsischen Städten ebenfalls. In Bautzen eskalierte die Lage am Montagabend erneut: Einige Hundert Demonstranten durchbrachen verschiedenen Medien zufolge eine Polizeiabsperrung, zündeten Rauchfackeln an, gingen auf Beamte los. Seit Monaten gibt es solche Proteste. Bilder aus Bautzen verbreiten sich deutschlandweit.

"Diese Szenen in meiner Stadt verstören und verunsichern mich", sagt der Bautzener Unternehmer Stefan Jakschik. "Das geht so weit, dass mein Sohn sich abends nichts mehr durch die Stadt traut." Deshalb will er nicht länger tatenlos zusehen, will zeigen, dass in seiner Stadt "neben denen, die da auf die Straße gehen, auch die gibt, die die Corona-Maßnahmen unterstützen". Jakschik hat deshalb mit anderen die Initiative "Bautzen gemeinsam" initiiert.

Vergangene Woche stellte die Gruppe die sogenannte "Bautzener Erklärung" vor, in der es unter anderem heißt: "Wir sind in Sorge. Seit Wochen, fast schon Monaten, dominieren die Corona-Spaziergänger die deutschlandweite Berichterstattung aus und über Bautzen. Gleichzeitig arbeiten in den Krankenhäusern der Region Mediziner und Pflegepersonal am Limit. Ein Großteil der Menschen in der Region verhält sich vernünftig, solidarisch und empathisch." Die Corona-Protestler würden die Pandemie als Vorwand nutzen, um Krawall zu stiften, die Demokratie zu gefährden und die Gesellschaft zu spalten, sie befeuerten die Krise durch ihren Egoismus. "Wir können es nicht zulassen, dass diese kleine, viel zu laute Gruppe noch lauter wird. Bautzen ist und soll auch fortan kein Aufmarschplatz der Rechtsextremen und Coronaleugner sein."

Die 80 Erstunterzeichner der Erklärung kommen aus Wirtschaft, Kirche, Wissenschaft, Kultur und Kommunalpolitik. "Bewusst haben wir uns als ein breites Bündnis aus der Mitte der Gesellschaft aufgestellt", sagt der Bautzener Pfarrer Christian Tiede. "Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass diese kleine, viel zu laute Gruppe nicht die Bautzener Stadtgesellschaft repräsentiert."

Eine Online-Petition der Initiative unterzeichneten bereits über 13.000 Menschen. "Der Zuspruch überwältigt uns", sagt Unternehmer Jakschik, "es macht uns stolz, zu sehen, dass so viele Menschen hinter der Erklärung stehen und die Vorschriften mittragen." Auch als Unternehmer sei ihm daran gelegen, dass Bautzen und die Region nicht in Verruf geraten – "und dass die Menschen hier sicher leben können". Deshalb fordert die Initiative auch von Politik und Polizei, "die illegalen Demonstrationen nicht zu dulden". Aktuell sind im Freistaat Sachsen laut Corona-Notverordnung stationäre Kundgebungen mit höchstens zehn Beteiligten zulässig. Bei den Demonstrationen in Bautzen griff die Polizei zuletzt aber nicht ein. "Wir bitten die Sicherheitskräfte darum, die Bestimmungen durchzusetzen", so Jakschik.

"Bautzen gemeinsam" plant nun verschiedene Aktionen. So wollen sie auf öffentlichen Gebäuden Filme zeigen, etwa zur aktuellen Situation in Krankenhäusern. "Ich habe bei den Demonstrationen auch viel Unwissen gesehen", berichtet Jakschik. "Viele, die da auf die Straße gehen, leben in einer Blase." Er habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man dem mit Fakten begegnen und an die Vernunft appellieren könne. "Ganz im Sinne der Aufklärung", sagt Jakschik.