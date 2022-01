Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Ein 22-Jähriger ist vom Heidelberger Amtsgericht wegen seiner Beteiligung an den Pfingstkrawallen auf der Neckarwiese am Donnerstag zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Der junge Mann, der sich gerade selbstständig macht und von seinen Ersparnissen lebt, muss außerdem 500 Euro Schadenswiedergutmachung leisten und den gleichen Betrag an die Staatskasse überweisen. Er hat in der Nacht vom 22. auf den 23. Mai vergangenen Jahres unter anderem einen E-Scooter ins Fenster der Corona-Teststation an der Theodor-Heuss-Brücke und einen angespitzten Zaunpfahl in Richtung eines Polizeiautos geworfen und sich damit des Landfriedensbruchs in besonders schwerem Fall schuldig gemacht, entschied das Gericht.

Was an Pfingsten auf der Wiese geschah, schockierte damals die Stadt. Rund 600 bis 800 Menschen hatten sich versammelt, um zu feiern. Als die Polizei nach Anwohnerbeschwerden gegen 1 Uhr anrückte, um die Einhaltung der Corona-Verordnung und die Nachtruhe durchzusetzen, kam es zu ersten Beleidigungen Angriffen auf die Beamten, die mit Flaschen und Gegenständen beworfen wurden. Die überraschten Polizisten zogen sich zurück, forderten Verstärkung an und formierten sich neu. In dieser Zeit stürmte ein Mob auf die Corona-Teststation und die an der Wasserschachtel aufgestellten Imbissbuden zu und demolierte sie. Der Schaden am Testzentrum allein beläuft sich auf rund 4800 Euro. Erst um 3 Uhr leerte sich die Wiese. Die Stadt reagierte mit Aufenthaltsverboten, es folgten Ausschreitungen an der Alten Brücke und polizeiliche Ermittlungen. Einige der Anwesenden hatten Videos gedreht und Fotos gemacht, die sie in das soziale Netzwerk Instagram stellten.

Anhand der Aufnahmen erstellte die Polizei Lichtbildmappen, identifizierte einzelne Beschuldigte, vernahm sie und beschlagnahmte Handys. Nach und nach konnten weitere Verdächtige identifiziert werden – unter anderem der Angeklagte, auf dessen Handy die Ermittler sogenannte Selfies aus der Tatnacht fanden.

Als der Angeklagte Ende Juni von der Polizei abgeholt und für einen Tag in Untersuchungshaft untergebracht wurde, gestand er zumindest zum Teil: "Ich habe Scheiße gebaut." Bei der Haftrichterin legte er dann ein volles Geständnis ab – wie auch jetzt im Prozess. Auch beim Betreiber des Testzentrums hat er sich über seinen Verteidiger Hans Hanagarth entschuldigt und eine Schadenswiedergutmachung von 500 Euro angeboten.

Staatsanwalt Martin Henzler forderte in seinem Plädoyer, "ein klares Statement abzugeben, dass solche Situationen nicht akzeptiert werden und in solchen Fällen ein eindeutiges Zeichen gesetzt wird". Er beantragte eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird, außerdem die Schadenswiedergutmachung in Höhe von 500 Euro und eine Geldauflage in gleicher Höhe oder Sozialstunden. Der Angeklagte sei nicht einfach ein Mitläufer gewesen: "Sie waren mittendrin."

Verteidiger Hanagarth sah in seinem Mandanten dagegen nur "ein kleines Würstchen", das nichts mit den anderen Randalierern zu tun gehabt habe und appellierte an die "Vernunft und Güte des Gerichts".

Richterin Sabine Gagelmann blieb nur wenig unter der vom Staatsanwalt beantragten Strafe. Die Nacht habe "Heidelberg in ihren Grundfesten erschüttert". Diese gravierenden Taten dürften sich nicht wiederholen – weder vom Angeklagten noch von anderen. "Es ist indiskutabel, was da passiert ist. Da muss ein Zeichen gesetzt werden."

Viele Verfahren noch anhängig

Direkt im Anschluss an die Krawallnacht gründete die Polizei die "Ermittlungsgruppe Neckarwiese", um die Täter dingfest zu machen. Nach deren Auflösung werden die Ermittlungen von der Inspektion 1 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg weitergeführt.

Die Heidelberger Staatsanwaltschaft führte insgesamt 29 Ermittlungsverfahren, einschließlich Verfahren wegen sogenannter Zufallsfunde, beispielsweise von strafbaren Inhalten auf beschlagnahmten Mobiltelefonen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf RNZ-Anfrage erklärte. In 23 Fällen konnten Beschuldigte namentlich ermittelt werden. In sechs Fällen ist der mutmaßliche Täter unbekannt geblieben, weswegen diese Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurden.

Insgesamt gab es mit dem Fall von Donnerstag bereits drei Verurteilungen, ein Verfahren wurde mit einem Strafbefehl abgeschlossen. 13 Verfahren wurden zuständigkeitshalber nach Mannheim und Karlsruhe abgegeben, der Rest ist noch beim Jugendschöffengericht und dem Strafrichter des Heidelberger Amtsgerichts anhängig.