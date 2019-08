Heidelberg. (hö) Es ist noch kein halbes Jahr her, dass die Stadt erstmals grobe Pläne für eine durchgehende Neckarpromenade vom Wieblinger Wehrsteg bis zum Karlstor vorstellte. Sie waren eine Reaktion darauf, dass sich seit acht Jahren beim einstigen Großprojekt "Stadt an den Fluss" nichts mehr tat - zumindest in seiner Form als teuer und aufwändig untertunneltes Altstadtufer.

Und mehr noch: Während es mit dem Bau einer eigenen Fahrradbrücke über den Neckar bald bessere Nord-Süd-Verbindungen für Radler gibt, hapert es immer noch in Ost-West-Richtung - und dem soll die 3,7 Kilometer lange Promenade abhelfen. Grundgedanke ist, dass die Zweiräder direkt neben der B 37 fahren, also auf dem alten Gehweg. Und die Fußgänger sollen dort gehen, wo es sowieso am schönsten ist: einige Meter tiefer, direkt am Fluss, größtenteils auf Stegen, die auf dem Neckar liegen. Die Idee dabei ist, dass "man viel lieber auf der Flussebene als oben an der Bundesstraße läuft", wie Baubürgermeister Jürgen Odszuck bei der Vorstellung der Pläne Mitte März sagte.

Dazu wurde das südliche Neckarufer in zehn Gebiete unterteilt, die besonders gestaltet werden sollen - der am Wochenende eingeweihte Neckarlauer ist sozusagen eine Art "Probelauf". Wie die einzelnen Teile aussehen können, weiß man noch nicht, bisher gibt es eine Handvoll Skizzen von Landschaftsplanern. Auch exakte Kostenschätzungen existieren nicht, allerdings dürften die zehn besonders gestalteten Abschnitte schon an die 20 Millionen Euro kosten, so Odszucks erste Schätzung - auf jeden Fall aber deutlich weniger als ein Tunnel, der vor zehn Jahren auf 180 Millionen Euro taxiert worden war. Die Stadt hofft auf großzügige Landesförderung aus den Töpfen des Radwegeausbaus. Und im Gegensatz zum Tunnel kann die Neckarpromenade auch nach und nach in Teilstücken gebaut werden. Weiterer Unterschied zum umstrittenen Tunnel: Die Kommunalpolitik steht weitgehend hinter der Neckarpromenade.

Frühere Bedenken des Wasser- und Schifffahrtsamtes gegen Stege im Neckar - die waren noch vor zehn Jahren geäußert worden, als das durchaus ähnliche Konzept "Stadt an den Fluss light" vorgestellt wurde - konnten offenbar ausgeräumt werden: "Das macht den Neckar nicht schmaler und steht auch dem Hochwasserabfluss, der dem Wasser- und Schifffahrtsamt besonders wichtig ist, nicht im Wege", betonte damals Tiefbauamtsleiter Jürgen Weber.