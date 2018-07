Heidelberg. Wie sehr die Heidelberger doch danach lechzen, ihrem Fluss so nahe wie möglich zu kommen. Das zeigte sich am Wochenende, als der Strand des Vereins "Neckarorte" am Neckarlauer vor der Stadthalle endlich wieder zum Entspannen einlud.

Vom Start am Samstagnachmittag bis Sonnenuntergang am Sonntag waren die Strandstühle durchweg belegt. Und wer keine Sitzgelegenheit mehr fand, setzte sich einfach direkt ans Ufer - und kühlte die Füße im Wasser.

Spitzen-Tipp für Sparfüchse: Sommerurlaub stornieren und lieber hier abhängen. Eine kleine Bar gibt’s auch, Konsumzwang herrscht aber nicht. Der Neckarstrand öffnet unter der Woche um 17 Uhr, am Wochenende um 15 Uhr.