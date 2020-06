Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es gehört mittlerweile fast so selbstverständlich zu Heidelberg wie die Alte Brücke oder das Schloss: das Spiegelzelt auf dem Uniplatz. Jedes Jahr im Sommer steigen hier die Heidelberger Literaturtage. Im letzten Jahr strömten rund 6000 Gäste in das Festivalzentrum. Wenn die Literaturtage am Mittwoch zum 26. Mal an den Start gehen, dann wäre das historische Zelt wohl wieder rappelvoll gewesen, doch: "Jetzt kam alles anders", sagt Produktionsleiter Georg Bachmann.

Anfang März war alles vorbereitet. Das Programm stand, der Flyer war entworfen. Kurze Zeit später die Hiobsbotschaft: Wegen Corona dürfen auch die Heidelberger Literaturtage nicht in ihrer gewohnten Form stattfinden. "Das war eine nicht ganz einfache Situation", sagt Andrea Edel, Leiterin des Kulturamtes und Veranstalterin des Festivals. Es habe nur zwei Möglichkeiten gegeben: absagen oder ins Internet umziehen. "Ich habe mich schnell entschieden: Wir lassen das Festival nicht ausfallen." Die Aufgabe sei gewesen, rasch ein Format zu finden, mit dem man die Eigenschaften des Festivals erhalte und gleichzeitig neue Möglichkeiten auslote, sagt Edel.

Am Ende ist es eine Mischung aus Bekanntem und Neuem geworden. Die Festivalplattform – sonst das Spiegelzelt – ist jetzt die Webseite der Literaturtage. Zwischen dem 24. und 28. Juni sind dort live moderierte Streams sowie voraufgezeichnete Lesungen und Gespräche zu sehen. Auch ein wenig Spiegelzelt-Atmosphäre soll digital zu spüren sein.

Vor und während der Literaturtage können Gäste Videos und Fotos von sich hochladen, sodass das Publikum zu Beginn und Ende des Festivals in Form einer digitalen Collage sichtbar wird. Während einer Lesung kann man Fragen stellen, die Künstler und Künstlerinnen am Ende live beantworten. Zudem können sich die Gäste nach den Veranstaltungen per Chat über das Erlebte austauschen. Und: Auch online gibt es einen Büchertisch, über den man signierte Bücher der Autoren und Autorinnen samt Wunschsignatur bestellen kann. "Unsere Absicht war es, so viel Service wie möglich zu bieten", sagt Bachmann.

Auch wenn der Produktionsleiter die analogen Literaturtage den digitalen vorgezogen hätte, bietet das neue Format für ihn auch Vorteile. Von überall aus kann man zusehen und live dabei sein. "Wir haben jetzt eine komplett andere Reichweite", so Bachmann. Nie, sagt er, sei das Festival so niedrigschwellig gewesen. Anders als sonst müssen die Gäste vorab keine Karten für die Veranstaltungen kaufen. Stattdessen können sie online den Betrag zahlen, den sie zu zahlen bereit sind.

Trotz des abgespeckten Programms – in diesem Jahr werden nur rund ein Drittel der Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr angeboten – werde die Qualität nicht leiden, verspricht Bachmann.

Schon der Auftakt ist mit Nora Bossong prominent besetzt. Sie liest aus ihrem für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman "Schutzzone". Auch für Kinder und Familien sei wieder etwas dabei: Anlässlich des 60. Geburtstages von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" (Michael Ende) gibt es eine spannende Lesung gepaart mit wissenschaftlichen Experimenten. "Wir hoffen, thematisch, einen guten Bogen zu schlagen", so Bachmann.

Der Produktionsleiter sagt, man wolle das Beste aus diesem Festival machen. Der komplette Umzug ins Internet könne aber keine Dauerlösung sein. Bachmann hofft, dass die Literaturtage 2021 wieder in gewohnter Form stattfinden, denn: "Die Atmosphäre, die sonst im Spiegelzelt zu spüren ist, ist einfach nicht zu ersetzen."

Info: Alles zu Programm und Mitmachmöglichkeiten im Internet unter: www.heidelberger-literaturtage.de