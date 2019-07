Inhaber Konrad Brendlein hat in Biarritz und München gearbeitet. Jetzt ist er zurückgekehrt in seine Heimat Wieblingen, wo er dem Thaddenplatz mit seiner Eisdiele neues Leben einhauchen will. Foto: Hentschel

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Sommerzeit ist Eis-Zeit: Wenn die Sonne brennt und der Schweiß fließt, gibt es kaum etwas Schöneres als eine gute Kugel Eis. Deshalb haben wir unsere Leserinnen und Leser nach ihrer Lieblingseisdiele gefragt. Die meisten Stimmen hat bislang das "OK Kool" in Wieblingen erhalten, das daher den Anfang unserer neuen Serie macht.

Lieblingseisdiele

> Geschichte: Inhaber Konrad Brendlein, 37 Jahre alt, wurde in Heidelberg geboren und ist in Wieblingen aufgewachsen. Nach dem Sportstudium arbeitet er im Vertrieb, zunächst im französischen Biarritz, später in München. In Biarritz, sagt er, habe er schon daran gedacht, eine Eisdiele aufzumachen. Konkret wird es aber erst, als seine Mutter ihm erzählt, dass der Buchladen am Thaddenplatz, einst von ihr selbst gegründet, künftig leer stehe. "Da habe ich mir gesagt: An diesem Platz muss etwas passieren." Die Räumlichkeiten renoviert Brendlein so gut wie in Eigenregie. Anfang Mai, eineinhalb Jahre nach Planungsbeginn, öffnet das "OK Kool" seine Türen. Der Name, sagt Brendlein, passe einfach zum Zeitgeist - "und hört sich gut an".

> Atmosphäre: Das "OK Kool" ist nicht nur Eisdiele, sondern zugleich auch Café und Bar, hat - anders als die meisten Eisdielen - auch in der kalten Jahreszeit geöffnet. "Ich möchte auch im Winter versuchen, Eis anzubieten - natürlich geschmacklich angepasst", sagt Brendlein. Im Inneren des Ladens sorgen Ledersessel, schlichte Schalenstühle, viel Eichenholz, weiße Wände und bunte Fotos für ein gemütlich-hippes Ambiente. "Für mich ist es nicht nur eine Eisdiele", sagt Brendlein, "ich will den Kunden auch ein gutes Gefühl vermitteln." Während der Sommerzeit verzehren die meisten Kunden ihr Eis aber bevorzugt auf dem vorgelagerten Thaddenplatz. Brendlein sagt: "Der Platz gibt es vor, dass man sich hier trifft und miteinander eine gute Zeit hat."

> Herstellung: Das Eismachen hat Brendlein von einer Freundin gelernt, die ein Eiscafé in Köln betreibt. Bei "OK Kool" wird das Eis täglich frisch hergestellt - im Souterrain des Hauses. Brendlein verwendet dafür vor allem natürliche Zutaten, keine Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker.

> Blick in die Karte: Limette-Minze, Zitrone-Basilikum, Salz-Karamell: In der Eisauslage findet man die ein oder andere exotischere Sorte. "Alle ein bis zwei Wochen wird durchgewechselt", so Brendlein. Dem Inhaber ist es aber wichtig, auch die "Klassiker" im Angebot zu haben. "Vanille, Stracciatella, Erdbeere, Mango, Maracuja, Heidelbeere - das haben wir eigentlich immer hier." Eine Kugel kostet im "OK Kool" 1,20 Euro, nur das Pistazien-Eis kostet 1,50 Euro. Kinder zahlen für eine Kugel nur 80 Cent. Das Spaghetti-Eis - garniert mit selbst gemachter Erdbeersoße, weißer Schokolade oder Kokosraspeln - gibt es für 5,20 Euro, den Eiskaffee für 3,90 Euro. Außerdem bietet Brendlein Milchshakes, Tee, Cold Brew Kaffee, Wein, Longdrinks und wechselnde Kuchen an.

> Spezialität des Hauses: Das Pistazien-Eis. "Das wird mit 100-prozentigem Pistazienmark aus dem Iran hergestellt", sagt Brendlein.

> Das sagen die Kunden: "Super leckeres Eis, immer wieder neue Sorten und sehr nettes Personal!", findet Glenda Fein. "Ich habe selten so leckeres Eis gegessen, das immer frisch aus natürlichen Zutaten gemacht wird und keine künstlichen Zusatzstoffe enthält. Salz-Karamell und Limette mit Minze sind absolut genial!", meint Sandra Hohenwarter.

> Öffnungszeiten: Im Sommer hat "OK Kool", Wallstraße 3, Dienstag bis Sonntag, 12 bis 20 Uhr, geöffnet. Für den Winter, sagt Brendlein, könne er sich aber vorstellen, die Öffnungszeiten zu ändern.

