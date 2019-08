Von Lena Scheuermann

Sommerzeit ist Eis-Zeit: Wenn die Sonne brennt und der Schweiß fließt, gibt es kaum etwas Schöneres als eine gute Kugel Eis. Deshalb stellt die RNZ in einer Serie die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: Das "Eis Dolomiti" in der Schwetzinger Straße 51 in Kirchheim.

> Geschichte: 2016 haben Radka und Denis Moriello das "Eis Dolomiti" in Kirchheim eröffnet - vielen Heidelbergern dürfte der Name aber auch schon vorher ein Begriff gewesen sein: Seit fast 20 Jahren gibt es in Rohrbach ebenfalls eine Eisdiele mit dem Namen "Dolomiti", geführt von Denis Moriellos Mutter Matilde und seinem Bruder Mario. Bekannt sind die Moriellos in Heidelberg aber nicht nur wegen ihrer Eisdielen: In den achtziger Jahren betrieben die Eltern eine eigene Pizzeria auf dem Boxberg. "Noch heute kommen Leute zu uns in die Eisdiele, die Denis’ Eltern noch von früher kennen", erzählt Radka.

Umfrage Eisdielen-Umfrage: Wie finden Sie das Dolomiti? Die RNZ testet die Eisdielen in Heidelberg. Dieses Mal haben wir uns das Dolomiti angeschaut. Nun ist Ihre Meinung gefragt: Wieviele Sterne würden Sie geben? Hervorragend (5 Sterne) Gut (4 Sterne) Ganz ok (3 Sterne) Muss nicht (2 Sterne) Nichts für mich (1 Stern)

> Atmosphäre: Der Verkaufsraum ist klein, es gibt weder Tische noch Stühle. Das stört die Kunden jedoch nicht: Man trifft sich auf dem Gehweg vor der Eisdiele oder nimmt das Eis mit auf den wenige Meter entfernten Odenwaldplatz. "Ohne Eisdiele würde hier im Ort der soziale Treffpunkt fehlen", findet eine Kundin. Die Atmosphäre ist familiär, die Inhaber kennen viele Kunden mit Namen, manche kommen mehrmals die Woche auf eine Kugel Eis vorbei. Besonders bei den Schülern der nahen Grundschule ist die Eisdiele beliebt.

> Herstellung: Nicht nur der Name, auch das Eis ist hier typisch italienisch und wird täglich im Souterrain des Ladens frisch hergestellt - mit Originalzutaten aus Italien. Frische Produkte wie Obst und Milch beziehen die Inhaber aus der Region. Zudem wird bei "Eis Dolomiti" viel Wert auf Umweltschutz gelegt, wie Radka betont: "Wir haben biologisch abbaubare und kompostierbare Löffel, und unsere Becher sind aus Pappe."

> Blick in die Karte: Die geringe Ladengröße machen die Inhaber mit ihrer Eisauswahl wett: Das "Eis Dolomiti" bietet 40 Eisbecher zum Mitnehmen und rund 70 täglich wechselnde Sorten an. "So wird unseren Kunden nie langweilig", schmunzelt Radka. In der Auslage finden sich auch immer einige vegane Sorten. Natürlich dürfen die "Klassiker" nicht fehlen: "Vanille, Schoko und Erdbeere sind nach wie vor Renner, die müssen immer da sein", so Denis. Eine Kugel Eis kostet hier 1,10 Euro, ein Eiskaffee vier Euro. Das Spaghetti-Eis gibt es ab fünf Euro. Neben Kaffee und Milchshakes gibt es im Sommer auch Smoothies aus roten Früchten, im Frühjahr und Herbst außerdem hausgemachte heiße Waffeln und Crêpes.

> Spezialität des Hauses: Spaghetti-Eis - und das gleich in zehnfacher Ausführung: Neben dem Original mit hausgemachter Erdbeersoße - wahlweise mit Kokosflocken oder weißer Schokolade verziert - gibt es auch Varianten mit Schokolade und Banane oder die Version "Carbonara" mit Nusseis und Eierlikör.

> Das sagen die Kunden: "Ich war schon als Kind mit meinen Eltern im Restaurant auf dem Boxberg. Die jungen Inhaber machen ein paar Experimente mit neuen Sorten, aber die Qualität ist seit 40 Jahren durchgehend hoch", lobt Michael Nitka. "Das Dolomiti ist familiär, herzlich und sehr kinderfreundlich", meint Angela Slifer. Und auch Manfred Hofman findet: "Das Eis ist hervorragend und der Service freundlich."

> Öffnungszeiten: Das "Eis Dolomiti", Schwetzinger Straße 51, hat im Sommer täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, während der Sommerferien von 11 bis 21 Uhr. Von Ende Oktober bis Ende Februar verabschiedet sich das Team in die Winterpause. Die Familie betreibt noch eine weitere Eisdiele in Rohrbach, Rathausstraße 60.

Info: Alle Tests unserer Heidelberger Lieblingseisdielen finden Sie hier