Von Marie Böhm

Heidelberg. Sommerzeit ist Eis-Zeit: Wenn die Sonne brennt und der Schweiß fließt, gibt es kaum etwas Schöneres als eine gute Kugel Eis. Deshalb stellt die RNZ in einer Serie die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: die Chocolaterie St. Anna in der St.-Anna-Gasse 1.

Geschichte: "Ich liebe Schokolade. Das habe ich schon immer getan. Mit der Chocolaterie habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt", erzählt Giuseppina Ehmann. 2005 hat sie den kleinen Laden in der Nähe des Bismarckplatzes eröffnet. Eis wurde hier schon von Anfang an verkauft. "Schokolade aller Art ist hier zu finden, ob das jetzt Pralinen, heiße Schokolade oder Schokoladeneis ist. Das gehört einfach alles dazu."

Atmosphäre: An der Chocolaterie kann man nicht vorbeigehen, ohne einen Blick auf die rotgoldene Fassade zu werfen. Wer den Laden über den roten Teppich betritt, findet sich in einer anderen Zeit wieder. Ganz traditionell und gemütlich - so wirkt die altmodische Einrichtung in neuer Farbpracht. Nebst einer alten Ladenkasse gibt es zahlreiche mit Pralinen bestickte Etageren. An den Wänden sind internationale Schokosünden ausgestellt. Sobald man hineinkommt, wird man von der Besitzerin begrüßt. Die Chocolaterie ist eine Welt für sich, weit weg vom Trubel des nur eine Straße entfernten Bismarckplatzes.

Herstellung: "Dieses Eis ist nicht fürs Schlecken gemacht", erzählt Ehmann. "Die Konsistenz ist ganz anders. Deswegen haben wir auch keine Eiskugeln, sondern arbeiten noch mit der traditionellen Spachteltechnik." Das Eis gibt es daher nur in Bechern zu kaufen. Aber es gibt noch eine andere Besonderheit: "Die einzelnen Sorten werden in kleinen Chocolaterien weltweit hergestellt. Die sind spezialisiert, jede macht eine andere Art." In dem kleinen Laden in der St.-Anna-Gasse gibt es diese dann zu kaufen.

Blick in die Karte: Es sind immer sechs Sorten Schokoladeneis im Angebot. Eine gespachtelte Portion, etwa so groß wie ein kleiner Eisbecher, kann man für vier Euro kaufen. Wem nach einer Eisschokolade oder einem Eiskaffee ist, den erwartet etwas Besonderes: den Café Raffinezza. Den Espresso mit einer Kugel Eis nach Wahl gibt es für sechs Euro. Typische Eisbecher wie Spaghettieis gibt es in der Chocolaterie nicht.

Spezialität des Hauses: Die Chocolaterie ist bekannt für seine internationalen Schokosünden. Von Ingwerschokolade über Zartbitterchili bis weiße Kirschblütenschokolade - hier findet man Eis in allen Sorten, die Schokolade zu bieten hat. Je ausgefallener, desto besser. Das findet jedenfalls Ehmann: "Das Eis ist so unterschiedlich wie unsere Kunden. Hier kommen immer wieder Leute aus der ganzen Welt her."

Das sagen die Kunden: Wie in einem beliebten Hotel gibt es in der Chocolaterie ein Gästebuch. Kunden aus aller Welt sind begeistert: "Das Konzept dieses tollen Lädchens ist großartig", findet ein Mann aus England. "Superleckeres Eis, wirklich das leckerste der Welt", meint jemand anderes. Eine Frau aus Berlin sei schon mehrfach hier gewesen, denn: "So viel Freundlichkeit und so tolle Qualität habe ich selten erlebt." Die Chocolaterie begeistert aber auch Heidelberger. Viele Kunden kämen so oft, dass Ehmann schon sofort deren Lieblingseis parat halte, lacht eine Mitarbeiterin.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr.