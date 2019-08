Von Stéphane Lejeune

Heidelberg. Sommerzeit ist Eis-Zeit: Wenn die Sonne brennt und der Schweiß fließt, gibt es kaum etwas Schöneres als eine gute Kugel Eis. Deshalb stellt die RNZ in einer Serie die Lieblingseisdielen unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: Die Bio-Eismanufaktur in der Kleinschmidtstraße 1 in der Weststadt.

> Geschichte: Die Bio-Eismanufaktur gibt es nun schon seit zehn Jahren. Da fing Inhaber Kai Reimers in der Bäckerei Göbes in der Plöck an. "Wir konnten nebenan den Produktionsraum mitbenutzen und haben dann vor der Tür Eis verkauft", erklärt Reimers. Aber eigentlich wollten sie immer in die Weststadt, was 2013 geklappt hat. Ein Freund von Reimers mit einem Bio-Eisladen in Leipzig habe ihn inspiriert: "Ich dachte dann: Das passt doch perfekt nach Heidelberg." Für das Eis muss man nicht einmal in die Weststadt: Über Heidelberg verteilt sendet die Eismanufaktur das "Eisfahrrad" aus. Unter anderem zur Neckarwiese und zum Hauptbahnhof. Für Veranstaltungen kann es ebenfalls gebucht werden. Dieses Jahr soll die Manufaktur auch im Winter offenbleiben - mit Pralinen-, Foto- und Malkursen.

> Atmosphäre: Die Eismanufaktur erkennt man bereits von Weitem an den weißen und grünen Sonnenschirmen, an den Tischen nehmen vor allem junge Familien und Studenten Platz. Drinnen erwartet einen auf vergleichsweise engem Raum Wohnzimmeratmosphäre. Neben den Holztischen ist die Zweisitzer-Couch beliebt. Hinter der Theke sieht man durch eine Glasscheibe direkt in den Herstellungsraum. Mit etwas Glück und gutem Timing kann der Gast bei der Eisherstellung oder beim Backen zuschauen.

> Herstellung: Der Name Eismanufaktur ist Programm. "Das heißt wirklich, wir machen alles mit unseren Händen", erklärt Café-Leiterin Nataly Dannenberg. Dafür werden nur frische Zutaten verwendet, "alles Bio, von unseren zertifizierten Partnern", bis hin zur Biomilch von Demeter. Das Sortiment variiert regelmäßig, vegane Sorten sind immer dabei. "Wir wollten halt ein anderes Eis machen", betont Reimers. "Viele arbeiten ja heute mit Pulver und Wasser. Wenn man Glück hat, ist ein bisschen Milch dabei." Hier wird stattdessen alles von Grund auf hergestellt: Für das Fruchteis werden Früchte püriert, Schokoeis-Herstellung beginnt mit dem Schmelzen von Schokolade. "Das spiegelt sich halt auch im Preis", fügt Reimers hinzu. "Das läuft alles sozusagen nebenberuflich. Wir werden hierdurch nicht reich, aber wir haben ein super Produkt." Wer Ideen für Eissorten hat, kann das direkt im Laden im "Wunschbuch" vermerken.

> Blick in die Karte: In der Eismanufaktur kostet eine Kugel Eis 1,70 Euro, eine Kinder-Kugel 1,50 Euro. Das Spaghetti-Eis liegt bei 6,50 Euro. Einen Eiskaffee gibt es für 4,50 Euro.

> Spezialität des Hauses: Das Spaghettieis wird von Hand gepresst und ist mit echter Erdbeersoße und Kuchenstreuseln garniert. Außerdem bietet die Eismanufaktur hausgemachte belgische Waffeln und frische Limonade an. Dannenberg preist außerdem eine andere Spezialität an: "Wir haben kein Internet, das ist inzwischen selten. Die Leute müssen hier miteinander reden."

> Das sagen die Kunden: "Ich esse hier öfter mal eine Kugel Eis. Das ist besonders, da das hier eine Manufaktur ist - und alles hat Bioqualität", erklärt Ulrike. Ihre Freundin Karin ist zum ersten mal hier und schon überzeugt "Das hat eine sehr schöne Atmosphäre hier." Der 19-jährige Marton Jacint ist Stammgast. "Ich bin ein Fruchteisesser", erklärt er, "und das Fruchteis hier ist viel kräftiger, kreativer und besser gestaltet. Und es ist nicht zu süß."

> Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 12 bis 20 Uhr.