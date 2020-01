Sandra Frisch (Mitte) übernahm das Café Frisch in Neuenheim zusammen mit ihrer Schwester von Mutter Karin (rechts) und Vater Wolfgang. Gäste werden am Tisch bedient, wo sie in Ruhe ihren Kaffee trinken und die Köstlichkeiten genießen können. Foto: Friederike Hentschel

Von Lena Schauermann

Heidelberg. Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei einem heißen Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Deshalb stellt die RNZ auch in diesem Jahr die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: das Café Frisch in der Jahnstraße 34.

Atmosphäre: Das Café Frisch liegt unweit vom Neckarufer, durch die großen Panoramafenster hat man einen tollen Ausblick auf den Fluss. Die Plätze im lichtdurchfluteten Wintergarten sind für gewöhnlich heiß begehrt. Das hölzerne Mobiliar und die dunklen Fliesen geben dem Café ein traditionell-gemütliches Gesicht.

Geschichte: Das Café Frisch ist ein echter Familienbetrieb: 1950 gründete Bäckermeister Friedrich Frisch gemeinsam mit seiner Frau das erste "Café Frisch" – damals noch in Kirchheim. Sieben Jahre später zog die Familie dann an den heutigen Standort in der Jahnstraße. 1989 übernahm die zweite Generation den Betrieb, bevor 2015 der nächste Generationenwechsel anstand: Seitdem führen Sandra und ihre Schwester Sabine Frisch gemeinsam das Ladengeschäft mit Bäckerei und integriertem Café sowie ein Hotel im Obergeschoss.

Publikum: Viele Stammgäste kommen schon seit Jahren – wenn nicht seit Jahrzehnten – auf ein Stück Torte und einen Kaffee vorbei. Bedingt durch die Nähe zum Campus im Neuenheimer Feld und dem Uniklinikum zieht es zudem etliche internationale Gäste und Studierende ins Café. In der angrenzenden Bäckerei gibt es aber auch viel Laufkundschaft für ein belegtes Brötchen in der Mittagspause. Dabei ist länger sitzen bleiben ausdrücklich erwünscht: "Bei uns können die Leute sich gemütlich hinsetzen, werden am Tisch bedient und können ganz in Ruhe einen Kaffee trinken", sagt Sandra Frisch.

Spezialitäten: Besonders oft bestellt wird die Eigenkreation "Heidelberger Schlosstorte" – eine Pistazien-Marzipan Torte mit Baileys-Buttercreme. Auf Wunsch stellt das Konditorenteam vor Ort auch Torten für Hochzeiten oder Geburtstage her. Frisch empfiehlt außerdem die Topfentasche oder eine noch warme Zimtschnecke vom Blech.

Blick in die Karte: "Bei uns bekommt man alles – vom Frühstück bis zur Gulaschsuppe", sagt Frisch. Neben Kuchen, Torten und süßen Stückchen werden im Café Frisch auch einige herzhafte Gerichte wie Salate, Flammkuchen oder Toast Hawaii serviert. Unter der Woche gibt es zudem einen täglich wechselnden Mittagstisch. Gekocht und gebacken wird saisonal: "Erdbeerkuchen gibt es bei uns nur, wenn auch Erdbeerzeit ist", betont Frisch. Ein Stück Torte kostet 3,65 Euro. Aufwärmen kann man sich in der kalten Jahreszeit mit einer großen Auswahl an Heißgetränken: Neben einer Tasse heiße Schokolade (Zartbitter, Vollmilch oder weiß) oder einer heißen Milch mit Honig kann man sich ab 2,70 Euro einen Cappuccino oder für 2,45 Euro ein Tässchen Tee zum Kuchen bestellen.

Öffnungszeiten: Das Café Frisch hat von Montag bis Freitag von 7 bis 18.30 Uhr geöffnet. Samstags ist Ruhetag, sonntags öffnet das Café von 9 bis 18 Uhr. Frisches Brot und Brötchen gibt es noch länger: Die Bäckerei hat Montag bis Freitag von 5.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, samstags von 5.30 bis 12.30 Uhr sowie sonntags von 8 bis 18 Uhr.

