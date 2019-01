Mandana Afshar (vorne) führt das Café Moro am Nordbrückenkopf. Seit 2001 freut sie sich über Gäste, die immer wieder in dem Stehcafé einkehren und das Angebot entspannt genießen. Foto: Friederike Hentschel

Von Inga Jahn

Heidelberg. Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei einem heißen Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Deshalb stellt die RNZ in einer Serie die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: das Café Moro in der Brückenkopfstraße.

> Atmosphäre: "Bei uns vergisst so mancher Besucher die Zeit", schmunzelt Inhaberin Mandana Afshar. Es braucht keine besondere Musik und keine außergewöhnliche Kunst, denn allein der Tresen und die Wandregale, die Weißwein, Punsch, Öl und andere Köstlichkeiten und Raritäten anpreisen, verleihen dem Café sein einzigartiges Flair. "Die Regale sind Originale und stammen aus der Zeit der Kolonialwarenläden", erzählt Afshar.

> Geschichte: Als erstes Stehcafé Heidelbergs eröffnete das Café Moro im März 1996. "Das Café gehörte früher zu einer Kette dreier gleichnamiger Cafés, eins davon findet man heute ja noch in der Altstadt, das andere war in Mannheim", erzählt die heutige Inhaberin, die das Café in Neuenheim 2001 zusammen mit ihrem Bruder Merdi Bina übernahm. "Unsere Kunden kommen seit Jahren. Ich begleitet sie teilweise schon lange", schwelgt Afshar in Erinnerungen.

> Publikum: Anwälte, Ärzte, Professoren und die "High Society" Neuenheims sind zu Gast im Café Moro. Wer kommt, schätzt, dass man sich mit Namen kennt. Afshar schwärmt: "Die Kunden erzählen von sich, ihren Familien und ihrem Alltag. Man könnte sagen, dass wir hier wie eine große Familie sind." Gerade an Sonn- und Feiertagen treffen sich Familien im Café Moro, um gemeinsame freie Zeit zu genießen. "Genau das liebe ich an meiner Arbeit, denn die Besucher bringen Gelassenheit mit", strahlt die Besitzerin.

> Spezialitäten: Vor allem die Qualität des Kaffees und des Tees sei es, die die Kunden besonders schätzten, erzählt die Inhaberin: "Ich bin selber Teeliebhaberin und freue mich immer, wenn es offene Tees gibt, was jedoch viel zu selten angeboten wird." Einen Cappuccino bekommt der Gast im Café Moro für 3,40 Euro, jedoch sollte man vor einer derart profanen Bestellung die große Auswahl an Tee- und Kaffeespezialitäten zumindest eines Blickes würdigen. Hier lässt sich die eine oder andere Besonderheit finden. Wer Freude am Probieren hat, ist im Café Moro auf jeden Fall sehr gut aufgehoben.

> Blick in die Karte: Zum Kaffee und Tee gibt es Allerlei: "Weihnachtlich, klassisch oder ausgefallen - was Kaffee und Tee angeht, haben wir einiges in petto", meint die leidenschaftliche Gastronomin. Es gibt immer das, was sich Mandana Afshar und ihr Team so haben einfallen lassen. Stullen und Croissants gefällig? Kein Problem, denn im Café Moro kann man auch frühstücken. Gerne hat es die Inhaberin, wenn die Kunden ihr Getränk vor Ort trinken, sich ein wenig Zeit zum Genießen nehmen und die angebotenen Tages- und Wochenzeitungen dabei lesen. "Die To-Go-Becher verursachen so viel Müll, das muss nicht sein", meint sie. Mitnehmen können die Kunden ihr Getränk jedoch problemlos, wenn sie den eignen Becher mitbringen. "Das unterstützen wir natürlich gerne, keine Frage."

> Öffnungszeiten: Unter der Woche öffnet das Café Moro bereits um 8 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen erst um 10 Uhr. Bis 19 Uhr können die Gäste bleiben. "Egal, an welchem Tag, wir sind immer da", schmunzelt Afshar.

