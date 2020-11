Jochen Flamme blättert sich durch sein Leben: Die Programmhefte der über 300 Konzerte und Bälle, die er in sechs Jahrzehnten allein in Heidelberg veranstaltet hat, sind in Leitz-Ordnern abgeheftet. In der Hand hält der 80-Jährige eine Grußkarte des argentinischen Klarinettisten Giora Feidman, den er fast 30 Mal in die Stadt geholt hat. Foto: Rothe

Heidelberg. Jochen Flamme wühlt sich durch einen Stapel Papiere. Er sucht ein wichtiges Dokument. "Ich habe es gestern extra noch rausgelegt." Flamme sitzt auf dem Sofa seiner Drei-Zimmer-Wohnung in der Weststadt. Sein ganzes Leben liegt vor ihm. Auf dem Schoß zwei Leitz-Ordner mit Programmheften und RNZ-Artikeln, auf dem Couchtisch weitere Ordner, Schwarz-Weiß-Fotos, Briefe. Flamme ist sich sicher: "Das Schreiben muss hier irgendwo sein!" Er will es unbedingt dem RNZ-Reporter zeigen.

Die ungeordnete Karriere des Veranstalters Jochen Flamme, der am heutigen Samstag 80 Jahre alt wird, beginnt im Jahr 1959. Charles de Gaulle ist gerade Präsident Frankreichs geworden, Fidel Castro Regierungschef in Kuba, Heinrich Lübke Bundespräsident der BRD – und Jochen Flamme, 18 Jahre jung, macht eine Lehre im Kaufhaus Köster am Marktplatz. "Für einen Jugendclub in der Hauptstraße sollte ich einen Schiffsausflug mit Musik planen", erzählt er.

Flamme organisiert ein Boot, fragt Bands an – doch fünf Tage vor der Fahrt sagt der Jugendclub ab. "Dann hab’ ich es halt auf eigene Kosten gemacht." Es ist sein erstes "River Boat Shuffle", die Gäste sind begeistert. Die Konzertreihe auf dem Neckar wird Flamme ein halbes Jahrhundert lang machen – und stets auch mit lokalen Bands wie den Junior Rockets, den Starfighters oder den Neckartown Jazzbabies.

Damit beginnt Flammes beispiellose Laufbahn als Veranstalter – doch eigentlich drängt es ihn selbst auf die Bühne. Er liebt das Theater, besonders die Oper. Der kleine Jochen wächst in einem Künstlerhaushalt in der Hauptstraße 95 auf, lernt schon als Junge die weite Welt von Kunst und Kultur kennen. Mutter Herta spielt klassische Musik auf dem Klavier.

Vater Dietrich ist Kunstmaler und Grafiker. "In unserer kleinen Wohnung sind Sänger, Schauspieler, Maler und Bildhauer ein- und ausgegangen." Flamme macht ein Gesangsstudium. Seine Stimmlage ist Bariton, aber er singt viel lieber Tenor. "Ich habe deshalb heute noch Stimmprobleme." Das Mozarteum in Salzburg würde ihn nehmen – aber die 500 Mark im Monat für Unterricht, Kost und Logis kann er sich nicht leisten.

Er geht ans Zimmertheater, nimmt Schauspielunterricht bei Claire Hahn. Flamme bekommt Statisten- und kleine Sprechrollen, aber viel öfter als auf der Bühne steht er an der Kasse, hinter der Bar, macht die Garderobe, reißt Karten ab oder übernimmt den Job des Inspizienten. Auch am städtischen Theater spielt er, meist aber sitzt er im Publikum. "Ich habe jede Oper mindestens fünf Mal gesehen."

Besonders liebt Flamme Operetten. Als sie vom Spielplan genommen werden, schreibt er Protestbriefe, greift den Intendanten an. Aber nicht nur den: "Zuerst den Abbau der Straßenbahn, jetzt Theaterabbau – was noch in Ihrer Amtszeit, Herr Zundel?", steht in dem Brief, den Flamme aus einem der Leitz-Ordner zieht (das Dokument, das er so fieberhaft sucht, ist immer noch nicht aufgetaucht). So ist Flamme: Er denkt mit dem Herzen und er sagt, was er fühlt – auch dem Oberbürgermeister. Sich einschmeicheln, bei den richtigen Leuten gut Wetter machen – das kann er nicht. "Vielleicht habe ich deshalb nie Unterstützung von der Stadt bekommen", meint er, und nach einer kurzen Pause: "und eigentlich auch kaum Anerkennung."

Dabei hat Flamme mit seinen Konzerten und Events Heidelbergs Kulturleben geprägt wie kaum jemand sonst. Er holt internationale Orchester in die Stadt, als es noch keinen "Heidelberger Frühling" gibt, veranstaltet Jazzreihen, als "Enjoy Jazz" längst noch nicht geboren ist. Seine Veranstaltungsformate sind kaum zu zählen: Opern- und Dreikönigsgalas, Mozart, Schubert- und Beethoven-Nächte, Kinderspektakel, Schlossfeste, Night of The Proms, Konzerte mit Konstantin Wecker oder seinem Dauerbrenner seit drei Jahrzehnten, dem Klarinettisten Giora Feidman.

Und immer wieder macht Flamme komplett verrückte Sachen. In den 1980ern zum Beispiel das "Spektakulum": Von 20 bis 3 Uhr ist überall in der Stadthalle Programm, in vier Sälen spielen Bands, treten Clowns, Zauberer, Bauchtänzerinnen und Travestiekünstler auf, lesen Dichter, zeigen Artisten ihr Können – und um Mitternacht gibt es einen Wrestlingkampf. "Da hat sich einer der Catcher das Nasenbein gebrochen", erinnert sich Flamme, während er sein spitzbübisches Schmunzeln zeigt.

Flamme ist ein wunderbarer Erzähler. Die Anekdoten sprudeln nur so aus ihm heraus: über Künstler, die mit offenem Hosenladen auf die Bühne kamen, wie er einmal in einem Film einen Musikprofessor spielte ("die Gage betrug 50 Mark") oder wieso er einmal "Jazz für den Frieden" veranstaltete. "Das hieß eigentlich immer ,Heidelberger Jazz-Fasching’, aber weil wegen des Golfkrieges der Fasching abgesagt wurde, haben sie mir auch meine Veranstaltung verboten." Also benannte er sie kurzerhand um, und sie wurde erlaubt.

Flamme hat permanent Ideen, probiert dauernd Neues. Vieles lohnt sich nicht, er zahlt oft drauf, so wie 2005, als er ein viertägiges Open-Air im Innenhof des Marstalls macht. Die Zuschauer lieben es, aber finanziell ist es ein Desaster. "Dafür habe ich meine Lebensversicherung aufgelöst." Am Ende stehen 30.000 Euro Verlust.

Reich ist Flamme also nie geworden, es hat immer nur gerade so gereicht. So war es auch in seiner ersten Profession als Kaufmann. Parallel zu den ersten Veranstaltungen arbeitet er im Einzelhandel, auch im Horten am Bismarckplatz. Doch er hasst es: Eines Tages ärgert er sich so über den "geschniegelten Abteilungsleiter", dass er ihn an der Krawatte packt. "Das war dann die Kündigung."

Einen, der die Kunst des Lebens so beherrscht wie Jochen Flamme, haut das nicht aus der Bahn. Er macht alle möglichen Jobs, arbeitet zum Beispiel als Verkaufsleiter bei Strubel Blusen in Sandhausen. Den Werbespruch wird er nie vergessen: "Ob kleiner oder großer Busen – immer passen Strubel Blusen."

Gemeinsam mit seinem Bruder Michael eröffnet er in den Siebzigerjahren "Das Kleinste Kaufhaus" in der Brunnengasse. Später machen die Brüder in "Kunst & Kitsch" am Kornmarkt – und die Neugasse, in der die Rhein-Neckar-Zeitung sitzt, wird zur Flamme-Allee: "Wir hatten dort drei Läden: ,Dies & Das’, den ,Kleinen Laden’ und noch einen ...". An den Namen des dritten Geschäfts erinnert er sich nicht mehr. "Wir hatten viel Kruscht, aber auch hochwertige Textilien und Kunstgewerbe aus aller Herren Länder." Flamme arbeitet fast rund um die Uhr, hält fünf Läden am Laufen – und organisiert nebenher Veranstaltungen. "Ich war total überfordert, konnte nie Urlaub machen."

Anfang der Achtzigerjahre bricht alles auf einmal zusammen: Flammes Kaufmannsdasein und seine Ehe mit Giulia, die er einst beim "River Boat Shuffle" kennengelernt hatte. Die Läden muss er aufgeben, auch wegen der neuen Konkurrenz durch große Filialketten. Flamme zieht aus der gemeinsamen Wohnung mit Ehefrau und Tochter Sabrina aus – ausgerechnet in eine Wohnung in Handschuhsheim, deren Vormieter sich darin umgebracht hatte. "Das war die schlimmste Zeit meines Lebens", sagt Flamme. "Manchmal hab’ ich die Stelle gesucht, wo er sich aufgehängt hat ..."

Flamme muss Geld verdienen, heuert als "Ladenschwengel", wie er sagt, beim Schallplattenladen Phora an. Doch als er Giora Feidman – damals noch kein internationaler Star – zum dritten Mal für ein Kirchenkonzert nach Heidelberg holt, "war der Andrang so groß, dass ich bei Phora gekündigt habe". Flamme setzt jetzt alles auf eine Karte: seine Veranstaltungen.

Es ist die richtige Entscheidung. Denn Fehlschläge wie das teure Open-Air 1995 gleicht Flamme mit Ideen aus, die zünden: Schon Mitte der Siebziger hat er aus dem Nichts den "Ball der Vampire" in der Stadthalle erfunden. Wann genau? Er findet den Flyer zur Premiere nicht (das Dokument, das er nun schon zwei Stunden lang sucht, bleibt verschollen). Der Einfall für den Vampirball kam Flamme, nachdem er den Roman-Polanski-Film "Tanz der Vampire" gesehen hatte. Rasch macht er den Fastnachtsball weit über Heidelberg hinaus bekannt, heute kommen die Gäste sogar aus den USA angereist. Mit der 46. Auflage muss Flamme im Februar 2020 – kurz bevor Corona alles lahmlegt – wegen der Schließung der Stadthalle nach Wiesloch ausweichen.

Der Veranstalter nennt sich selbst einen "Kontrollfreak", er hat in seinem Ein-Mann-Unternehmen immer alles selbst in die Hand genommen. Hunderttausende Plakate hat er eigenhändig geklebt, von Frankfurt bis Karlsruhe. "Was ich gemacht habe, das kann eigentlich nur ein Bekloppter", sagt er. "Man muss verrückt sein, um so zu leben." Doch ganz allein macht er den Job seit einigen Jahren nicht mehr, seine Tochter Sabrina sitzt mit im Boot. Sie soll die "Flamme GmbH – Konzerte und Veranstaltungen" in Zukunft weiterführen.

Flamme kramt jetzt wieder in seinen Unterlagen, noch immer auf der Suche nach dem wichtigen Brief, während er von einem Satz seiner Mutter erzählt, den er nie vergessen wird: "Wenn sie euch abholen, versteckt euch im Wald oder geht zu Prälat Maas." Jochen ist vier Jahre alt, als sie das sagt, sein Bruder Michael fünf, seine Schwester Gerda zehn. Herta Flamme ist Jüdin. Da ihr Mann Dietrich, ein Protestant, sich trotz des Drucks der Nazis weigert, seine Frau zu verlassen und seine Familie dadurch lange schützen kann, kommt er in ein Strafbataillon. "Hätte er sich scheiden lassen, wären meine Mutter, meine Geschwister und ich sofort in die Gaskammer gekommen", sagt Flamme. Mehrmals soll Herta Flamme deportiert werden, Heiliggeistpfarrer Hermann Maas und andere Helfer können sie immer wieder rechtzeitig warnen und verstecken.

Endlich, Jochen Flamme hat das Dokument gefunden: ein Brief vom 7. Februar 1945. Der "Kommandeur der Sicherheitspolizei für Baden und Elsaß – Außenstelle Heidelberg" schreibt an Herta Flamme, Hauptstraße 95. Ohne Anrede beginnt das Schreiben: "Sie haben sich am Dienstag, den 13. Februar 1945, 15.00 Uhr, zum Abtransport für den geschlossenen Arbeitseinsatz in Heidelberg, Rohrbacherstraße 15 (Haus der Deutschen Arbeitsfront), einzufinden. (...) Die Nichtbefolgung der angeordneten Maßnahme wird mit der Einweisung in ein Konzentrationslager geahndet."

Der "Arbeitseinsatz" hätte die Deportation ins KZ Theresienstadt bedeutet. Doch Herta Flamme wird nicht deportiert, zwei Kinderärzte retten sie mit einem ärztlichen Attest. Bevor die Nazis einen neuen Versuch wagen können, marschiert am 30. März 1945 die US-Armee in Heidelberg ein: Herta Flamme und ihre Kinder sind gerettet, sie überleben den Holocaust.

Jetzt sitzt Jochen Flamme da, zwischen seinen Leitz-Ordnern – all den Belegen für ein langes, ein aufregendes, ein bewegtes Leben. "Es war immer sehr anstrengend", sagt er, und schiebt schnell hinterher: "Aber ich will mich nicht beklagen." Er habe eine großartige Tochter, ein wunderbares Enkelkind und seit 30 Jahren in seiner zweiten Frau Bettina eine treue Gefährtin. Aber diese Corona-Pandemie, die macht ihm jetzt doch zu schaffen. "Für einen wie mich, der eigentlich vorhatte, erst mit 100 in den Ruhestand zu gehen, ist dieser Stillstand schwer zu ertragen." Sechs Veranstaltungen hat er dieses Jahr absagen müssen, und für nächstes Jahr kann er wegen der Unsicherheit noch nichts planen. Aber Ideen für "verrückte Sachen", die hat Jochen Flamme noch für die nächsten 80 Jahre.