Von Willi Berg

Heidelberg. Wegen Überfällen auf Gäste eines Speiselokals und einer Spielhalle hat das Heidelberger Landgericht einen jungen Mann zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Beute war gering, umso schlimmer sind die psychischen Folgen für die Opfer. Besonders hart hat es eine 39-Jährige getroffen. "Sie leidet noch massiv und ist traumatisiert", sagte der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff gestern bei der Urteilsbegründung: "Die Justiz hätte eher eingreifen müssen." Der Angeklagte sei zwar "erheblich vorbestraft". Doch jedes mal sei er vor Gericht glimpflich davongekommen. Verhängte Arbeitsauflagen beeindruckten ihn offenbar nicht.

Am 1. November 2016 überfiel der Mann ein China-Restaurant in Stutensee-Blankenloch. Der damals 22-Jährige hatte eine Sturmhaube über den Kopf gezogen und bedrohte die drei Gäste mit einem Butterfly-Messer. Er erbeutete zwei Geldbeutel mit insgesamt 120 Euro. Bevor er ging, fegte er Gläser vom Tisch. Der Angeklagte habe die Tat "brachial durchgezogen" und die Gäste "in Angst und Schrecken versetzt", so Mühlhoff. Danach fuhr er mit seinem Auto davon und kaufte sich von dem erbeuteten Geld Haschisch.

Wer hinter dem Verbrechen steckte, blieb lange ungeklärt. Bis der Mann am 13. Februar dieses Jahres erneut zuschlug: Nachts überfiel er eine Spielhalle im Heidelberger Hauptbahnhof und hielt einer Angestellten eine Dose mit Pfefferspray vor das Gesicht. Die 25-Jährige flüchtete angsterfüllt in die Toilette und rief von dort die Polizei an. Der Täter raffte fast 1200 Euro aus der Kasse zusammen und rannte in Richtung Bahngleise. Bevor er wie geplant einen Zug besteigen konnte, wurde er von einem Besucher der Spielhalle gestellt. Der warf den Räuber zu Boden und hielt ihn fest.

Bis heute hat die junge Angestellte Angst, wenn sie abends in der Spielhalle Dienst tut. Noch gravierender sind die Folgen für eine 39-Jährige, die damals in dem China-Restaurant auf ihr Essen gewartet hatte. Im ersten Moment glaubte sie, es handele sich um einen schlechten Halloween-Scherz. Doch schnell wurde ihr klar, dass der Täter es ernst meinte und sie fürchtete um ihr Leben. Und das ist seit dem Verbrechen für sie aus den Fugen geraten. Die Frau leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und wird noch immer psychologisch betreut. Gegen ihre Ängste nimmt sie Medikamente. Sie fühle sich nirgendwo mehr sicher. Monatelang konnte sie nicht zum Einkaufen gehen oder abends alleine den Hund ausführen.

Während ihrer Aussage vor Gericht brach sie in Tränen aus. Der heute 24-jährige Angeklagte zeigte sich sichtlich betroffen und entschuldigte sich. Er habe nicht mit diesen Folgen gerechnet. Zu den Opfern in dem Restaurant gehörte auch ein Ehepaar. Der Täter drückte den Mann an die Wand und fuchtelte mit dem Messer herum. Dessen Ehefrau leide bis heute und habe Angst, auf die Straße zu gehen, so Richter Mühlhoff. Nach seiner Überzeugung hatte der Angeklagte vor dem Überfall Amphetamine genommen.

Das Landgericht verurteilte ihn jetzt wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und besonders schweren Raubes. Er muss der 39-Jährigen 4000 Euro Schmerzensgeld sowie 150 Euro Schadenersatz zahlen. Mit dem Urteil blieb das Gericht 20 Monate unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Verteidiger Hanns Larcher kritisierte, dass die Justiz zu milde auf frühere Straftaten seines Mandanten reagiert habe. "Dies hat den Eindruck erwecken müssen: Was ich falsch gemacht habe, ist nicht so schlimm", glaubte der Anwalt. Der Angeklagte stammt aus schwierigen Verhältnissen. Da seine alkoholkranke Mutter mit ihm überfordert war, wuchs er bei einer Pflegefamilie, wo er schlecht behandelt wurde, und in einem Heim auf. Schon in jungen Jahren konsumierte er Drogen. Er hat weder einen Schulabschluss noch einen erlernten Beruf.