Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Mit vier Messerstichen hat Efrem Z. versucht, seine Frau zu töten. Sein Motiv: Eifersucht. Die Schwurgerichtskammer des Heidelberger Landgerichts verurteilte den 24-Jährigen am Freitag wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von acht Jahren. Als Efrem Z. das Urteil hörte, sank sein Kopf auf den Tisch. Später fiel der 24-Jährige sogar von seinem Stuhl und musste von den Wachtmeistern wieder aufgerichtet werden. Seine Frau – er ist mit ihr nach koptisch-orthodoxem Brauch verheiratet – hatte beim Prozessauftakt am 3. März noch gesagt, sie hoffe, dass er nicht zu einer langen Haftstrafe verurteilt werde. Sie habe ihm verziehen. Es gab allerdings Anzeichen dafür, dass die Familie des Angeklagten sie unter Druck gesetzt hatte. Das Urteil nahm sie jedenfalls reglos zur Kenntnis.

Jeder einzelne Messerstich – Efrem Z. traf sie ins Bein, in den Arm, die Brust und den Bauch – war lebensgefährlich. "Es war ein Angriff, der aus rechtsmedizinischer Sicht überhaupt nicht zu überleben war", sagte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle bei der Urteilsverkündung. Doch die 21-Jährige überlebte dank einer Notoperation, bei ihrer Rettung musste sogar ein zweiter Notarzt mit Blutkonserven ausrücken. Auch die Tatsache, dass zwei Frauen, die die 21-Jährige verletzt vorfanden, noch heute aufgrund des traumatisierenden Anblicks arbeitsunfähig sind, sprechen eine deutliche Sprache.

Seit 2014 lebt Efrem Z. in Deutschland. "Er entwickelte sich zu einem Musterbeispiel gelungener Integration", sagte Richter Herkle. Der 24-Jährige lernte Deutsch, holte einen Schulabschluss nach, machte seinen Führerschein und hätte seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker abgeschlossen, wenn er die Tat nicht begangen hätte. Seine Frau kannte er noch aus Eritrea, wo er bei seinem Vater aufwuchs. In Deutschland wurden sie zu einem Liebespaar, beide sind koptische Christen und heirateten 2017 nach orthodoxem Brauch. Im gleichen Jahr kam die gemeinsame Tochter zur Welt.

Die Probleme begannen 2019. "Ihm missfiel, dass ihr Lebensstil selbstbewusster wurde und sie mehr soziale Kontakte knüpfte", erklärte Herkle. "Er wollte sie nur für sich." Es kam immer wieder zu Streitigkeiten, sie zog sich von ihm zurück. Die beiden lebten in getrennten Wohnungen, weil sie sich eine gemeinsame nicht leisten konnten. Schließlich nahm die 21-Jährige Kontakt zu einem "angeblichen Cousin" auf, so Herkle. Efrem Z. habe auf ihn nicht eifersüchtig sein brauchen, weil sie ihn aus religiösen Gründen aufgrund der Verwandtschaft nicht hätte heiraten dürfen. Sie sei ihm aber "sehr zugetan" gewesen, so Herkle. Die 21-Jährige telefonierte teilweise stundenlang mit ihm, während Efrem Z. sich um das gemeinsame Kind kümmerte. Ende Juni 2020 besuchte sie schließlich mit der Tochter den "Cousin" in München. Efrem Z. habe sich bei ihrer Rückkehr dann ins Zeug gelegt, erstmals für sie gekocht, Blumen gekauft und die Wohnung dekoriert. "Sie reagierte nur keineswegs wie von ihm erhofft", erklärte der Richter. Die 21-Jährige beharrte auf ihrer Forderung, dass man auf Abstand gehe. Offensichtlich waren die beiden zu dem Zeitpunkt bereits getrennt. Irgendwann griff sich Efrem Z. das Messer, um "völlig unvermittelt und mehrfach" auf sie einzustechen. Als sie sich blutend auf den Flur gerettet hatte, soll er gesagt haben: "Warum hast du nicht auf mich gehört?" Dann rief er einen Bekannten und den "Cousin" an und teilte ihnen mit, er habe seine Frau getötet.

"Mord ist zwingend mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht", erklärte Herkle. Es ist nicht nur die höchste Strafe, die das Strafgesetzbuch kennt, es gibt hier auch keinen Strafrahmen. Der Angeklagte handelte heimtückisch und hat damit ein Mordmerkmal erfüllt, trotzdem wurde er nur zu acht Jahren Haft verurteilt. Das war möglich, weil der Mord nicht vollendet, sondern nur versucht wurde. Das Gericht kann den Strafrahmen dann mildern – in diesem Fall auf drei bis 15 Jahre. Letztendlich wurde so entschieden, weil der Angeklagte die Tat zugegeben und Reue gezeigt hat, nicht vorbestraft ist und seine Frau vollständig genesen ist und ihm verziehen hat.