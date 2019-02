Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Lange wohnte und arbeitete der Künstler Klaus Horstmann-Czech in der alten Villa Braunbehrens auf dem Kohlhof - doch seit seinem Auszug im Jahr 2016 steht sie leer. Nachdem die Grünen-Fraktion im Gemeinderat letztes Jahr die Nachnutzung der Villa, die der Stadt gehört, auf die Tagesordnung brachte, kam Bewegung in die Sache: Der Gemeinderat soll im Rahmen eines Konzeptwettbewerbs über die künftige Nutzung des Gebäudes entscheiden. Die ersten Bewerber stehen in den Startlöchern. Die RNZ stellt zwei von ihnen vor.

Die Künstlerresidenz mit Besenwirtschaft

Drei aus dem Künstlerresidenz-Team (von links): die Brüder Till und Moritz Meybier sowie Joscha Steffens. Fotos: privat

Eine Gruppe von Heidelberger Selbstständigen, Architekten und Kulturschaffenden will aus der Villa Braunbehrens eine Künstlerresidenz machen. "Die internationalen Künstler wohnen jeweils einige Monate lang in der Villa", erklärt einer der Mitstreiter, Till Meybier. "Sie arbeiten dort in Kooperation mit Heidelberger Institutionen an ihren Projekten." Am Ende des Aufenthalts sind jeweils Ausstellungen der während der Residenz-Zeit entstandenen Werke geplant. Ob Literatur, Medienkunst, Malerei, Film oder Performance - die Residenz soll offen für alle Kunstsparten sein. Finanzieren sollen das Ganze Stiftungen, darunter etwa der niederländische Mondriaan Fonds.

Doch das Konzept basiert auf mehreren Säulen. "Uns schwebt als zweite Säule ein Kursprogramm vor", so Meybier. Im unteren Teil der Villa wird eine Werkstatt eingerichtet, in dem etwa der Steinmetz Grégory Boiteux Bildhauer-Kurse oder die Künstlerin Weiny Fitui Maskenbau-Workshops anbieten sollen. "Wir sind für alle möglichen Ideen offen - und wollen auch Kindern etwa anbieten", so Meybier.

Hintergrund > Die Villa Braunbehrens auf dem Kohlhof wurde von 1912 bis 1914 für die jung verwitwete Anna Maria von Braunbehrens erbaut, die den Kohlhof bei einem Aufenthalt im unweit davon liegenden Kurhotel kennengelernt hatte. Architekt des mit Jugendstilelementen und Schieferverkleidung für diesen Ort ungewöhnlich gestalteten Bau war ein Schüler Henry van de Veldes; die Bauherrin [+] Lesen Sie mehr > Die Villa Braunbehrens auf dem Kohlhof wurde von 1912 bis 1914 für die jung verwitwete Anna Maria von Braunbehrens erbaut, die den Kohlhof bei einem Aufenthalt im unweit davon liegenden Kurhotel kennengelernt hatte. Architekt des mit Jugendstilelementen und Schieferverkleidung für diesen Ort ungewöhnlich gestalteten Bau war ein Schüler Henry van de Veldes; die Bauherrin war mit ihm befreundet. Als sie 1940 nach Handschuhsheim zog, wurde die Villa an die IG Farben vermietet, die auch das nahegelegene Kurhotel erwarb und darin eine geheime Forschungsanlage betrieb. Die Villa diente als Direktorensitz. Nach dem Krieg versammelte sich dort der "Kohlhof-Club" - Musiker, die der Komponist Wolfgang Fortner um sich scharte, darunter Hans Werner Henze. Auf dem Kohlhof entstanden Fortners erfolgreichste Kompositionen, etwa sein Violinkonzert, die Shakespeare-Songs und die Symphonie 1947. 1959 wurde das Gebäude zum Café Ehmann. Das Ausflugsziel mit Panorama-Ausblick war beliebt, zumal der Kohlhof in der Nachkriegszeit auch Wintersportler anzog. Um 1970 kam die Villa in den Besitz der Stadt, ab 1985 war sie an den Bildhauer Klaus Horstmann-Czech vermietet.

Besonders spannend für alle Heidelberger, die sich auf dem Kohlhof eine Gastronomie wünschen, ist die dritte Säule: Die Gruppe will auch das alte "Café Ehmann" wiederbeleben. "Uns schwebt eine Besenwirtschaft mit kleinem Biergarten vor - mit 100 Prozent regionalen Produkten", erklärt Meybier. Zwar soll nur von Freitag bis Sonntag geöffnet sein, die Preise sich dafür aber "am Normalbürger" orientieren, wie Meybier es ausdrückt.

Gewinn machen will die Gruppe nicht, das Projekt ist gemeinnützig. "Wir glauben, dass unser Konzept perfekt zu Heidelberg passt", sagt Meybier. "Es soll ein lebendiger Kulturort mit überregionaler Strahlkraft werden, der für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist."

Das Zentrum für Entspannung

Sie wollen den Kohlhof mit Stille beleben: Dem Team von "Integraler Yoga Heidelberg" schwebt eine Villa Braunbehrens als Ort zum Auftanken vor. Die vierköpfige Gruppe kennt sich von der Akademie für Ganzheitsmedizin, die ebenfalls auf dem Kohlhof sitzt. "Wir haben dort eine neue Ausbildung zum medizinischen und psychologischen Yogatherapeuten ins Leben gerufen, die im Juni 2019 starten soll", erzählt Désirée Neikes. Diese Ausbildung könnte dann künftig auch in der Villa Braunbehrens angeboten werden. "Mit der Akademie und Rehaklinik ist der Kohlhof schon jetzt ein Ort für ganzheitliche Medizin - da wollen wir uns einfügen."

Das Team von "Integraler Yoga" (von links): Christian Müller, Ananda Vogt, Danjaro Beger und Désirée Neikes. Foto: Lüdicke

Dabei sollen alle die Chance haben, das Haus zu erleben. Das Konzept basiert - wie das der Künstlerresidenz - auf drei Säulen. In der "Garage" soll es Workshops zum Stressabbau, zum Entspannen und zur Persönlichkeitsentwicklung geben - etwa Yoga, Achtsamkeit oder Meditation. Besonders wichtig ist dem Team der Garten: "Wir wollen ihn zu einem Erlebnisort für Natur- und Wildnispädagogik machen", erklärt Neikes. Kinder und Erwachsene sollen dort etwa gemeinsam gärtnern können. "Wir können uns auch vorstellen, dass man gegen ein wenig Mithilfe im Garten einen Yoga-Kurs gratis bekommt." Finanzieren will man sich ansonsten über die Kurseinnahmen und Sponsoren.

Und auch die Achtsamkeits-Experten setzen auf ein kleines kulinarisches Angebot: Im sogenannten "Open Living Room" samt Naturheilkunde-Bibliothek - im bisherigen Wohnzimmer und Wintergarten - ist auch eine kleine Teestube geplant. Dort sollen die Besucher zur Ruhe kommen und auch mal ein Stück Kuchen essen können. "Von Dienstag bis Sonntag wollen wir ein offenes Haus sein", so Neikes. "Der Kohlhof war schon immer ein Ort der Ruhe, aber auch ein öffentlicher Ort - so wollen wir ihn wiederbeleben."