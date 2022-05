Von Maria Stumpf

Heidelberg. Über die Frage, wie sie zu diesem Ehrenamt gekommen sind, brauchen sie nicht lange nachdenken. "Die Stadt hat Leute gesucht, wir haben Ja gesagt. Das waren ganz andere Zeiten damals." Gabriele Faust-Exarchos und Annemarie Lerch schauen sich lachend an. Und so haben sie dieses spezielle Amt von Anfang an geprägt und auch beeinflusst: freundlich im Umgang, selbstbewusst in der Sache. Sie gehören zu den ersten Kinderbeauftragten der Stadt Heidelberg. "Das war politisches Neuland und hat uns irre interessiert."

Ein Vierteljahrhundert Engagement für Kinder in der Stadt: Von der Altstadt bis Ziegelhausen sind die ehrenamtlichen Kinderbeauftragten als Anwälte der Kleinsten in den Stadtteilen jeweils im Duo unterwegs. Sie schauen, wo dringender Handlungsbedarf besteht. Da geht es mal um sichere Schulwege, zeitgemäße und saubere Kinderspielplätze oder Freizeitangebote, stets aber um eine kinder- und familienfreundliche Lebenswelt. Damals wie heute – meist sind es Frauen.

Es war ein Projekt der damaligen SPD-Oberbürgermeisterin Beate Weber in den 1990er-Jahren: Die "Zukunftswerkstätte" für neue Ideen in gesellschaftlichen Fragen nahmen Fahrt auf. "Da ging es ganz speziell auch um Frauenthemen. Und das ging auch uns als Mütter etwas an." Gabriele Faust-Exarchos, in Heidelberg geboren, in der Studentenbewegung aktiv, von Beruf Soziologin, Altstadträtin und Mitbegründerin der GAL (Grün Alternativen Liste) und Annemarie Lerch, aus Ulm nach Heidelberg gekommen, SPD-Mitglied, Lehrerin für Kinderkrankenpflege und viele Jahre ehrenamtlich im Kinderschutzbund engagiert, lernten sich in dieser politischen Bewegung kennen. Die Kinderbeauftragten der Altstadt seien quasi aus der Zukunftswerkstatt hervorgegangen, sagen sie nun.

"Es war bis dato nicht üblich, Kinder ernst zu nehmen und in Entscheidungen mit einzubeziehen", betonen beide. "Das wollten wir alle ändern. Mit Beate Weber war endlich frischer Wind in die Stadt gekommen", erinnert sich Faust-Exarchos. "Auch wenn wir als Kinderbeauftragte manchmal viel Gegenwind von ihr bekommen haben." Lerch nickt und erinnert an Zeiten, als die Kinderbeauftragten für Rederechte oder Protokolleinsichten in den politischen Gremien der Stadt "noch kämpfen mussten". Oder an das Projekt Anna-Blum-Spielplatz in der Theaterstraße. "Dafür haben wir 20 Jahre gekämpft." Man habe sich insgesamt schon mehr Förderung gewünscht, sagt sie. Faust-Exarchos nickt.

"Aber in der Zukunftswerkstatt haben wir jedenfalls gemerkt, dass wir gemeinsam ticken", wendet sich Lerch "der Gabi" zu. Diese sei eher so der Typ "zäh und politisch" und denke an den nächsten Schritt, während sie selbst "alles jetzt und sofort" erreichen wolle. Beide lachen. "Wir waren damals also das perfekte Team für die Aufgabe, Kinderinteressen zu vertreten. Denn da musste man schon auch hart argumentieren, hartnäckig bleiben und überhaupt erstmal Dinge aus Kinderaugen sehen, die andere Leute gar nicht wahrnehmen."

Und nun? Heute verteilen sie keine Flyer mehr bei Schulfesten und in Kitas, bieten keine Sprechstunden mehr an, organisieren keine Info-Termine mit der Lokalpolitik auf Spielplätzen oder gefährlichen Straßenquerungen. Das machen jetzt andere. "Es ist toll, dass es die Kinderbeauftragten seit 25 Jahren gibt und dass wohl immer wieder Menschen gefunden werden, die sich ehrenamtlich für die Interessen der Kinder der Stadt einsetzen", sagen Faust-Exarchos und Lerch. Heute Abend lädt die Stadt alle Kinderbeauftragten anlässlich des Jubiläums zu einer Feierstunde ins Palais Prinz Carl ein. Sie werden wohl hingehen.