Heidelberg. (ark) Die Forschungsfelder am Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) reichen von der Molekularbiologie bis zur Astrophysik. Der Fokus liegt auf Computer, Software und Methoden, darauf, wie man aus der zunehmenden Datenflut im 21. Jahrhundert neue Erkenntnisse für Wissenschaft und Gesellschaft gewinnen kann. Computergestützte Wissenschaft kann in der Grundlagenforschung durchaus Vorteile gegenüber der herkömmlichen Praxis haben, wie Prof. Andreas Reuter, der langjährige Geschäftsführer und wissenschaftliche Direktor des HITS, meint – "weil rechnergestützte Methoden tendenziell effektiver, ressourcenschonender und umfassender sind als klassische experimentelle Herangehensweisen".

Zahlreich sind die Forschungshöhepunkte, die das HITS in den zehn Jahren seines Bestehens erreichen konnte. Sie beginnen bereits bei dessen "Vorgängern" European Media Laboratory (EML) und EML Research. Am EML machte 1998 eine ungewöhnliche Projektidee von sich reden, die nicht wenige zunächst für einen Scherz hielten. Es ging um eine handelsübliche Rolle "Tesa Multi-Film, kristall-klar", deren Eignung als gigantischer Datenspeicher durch den EML-Physiker Steffen Noehte in den Labors der Universität Mannheim entdeckt wurde. Zusammen mit einem Kollegen gelang es ihm, in das klebrige Material optisch – mit einem gebündelten Halbleiterlaser – Informationen einzuschreiben. Theoretisch könnten zehn Gigabyte Daten auf der Rolle gespeichert werden.

Nicht minder spektakulär war die Entschlüsselung des Erbguts des Axolotl, dem mexikanischen Schwanzlurch, die 2018 erfolgte und zu dem der HITS-Bioinformatiker Siegfried Schloissnig einen wesentlichen Beitrag lieferte: Zusammen mit Kollegen entwickelte er eine Software, die auch das mit 32 Milliarden Basenpaaren extrem große Erbgut der Axolotl – mehr als zehnmal größer als das des Menschen – rekonstruieren konnte. Ein normaler Computer hätte dafür 17 Jahre gebraucht, die HITS-Rechner schafften es in knapp 30 Wochen. Axolotl finden deshalb das Interesse der Wissenschaftler, weil sie Gliedmaßen und Organe nachwachsen lassen können.

Die detailreichste Computersimulation des Universums, die „Illustris“, gab es 2018 als Sonderbriefmarke.

Unter dem Begriff "Illustris" gelang 2013 die detailreichste Computersimulation der Galaxienentstehung und des Universums – der Astrophysiker Volker Springel und seine damalige HITS-Gruppe entwickelten einen speziellen Code, der das möglich machte. Die Simulation wurde sogar auf einer 2018 herausgegebenen Sonderbriefmarke der Deutschen Post "verewigt". Viele weitere Forschungshighlights ließen sich nennen, etwa das Projekt der molekular-mechanischen Entschlüsselung von Spinnenseide der Chemikerin Frauke Gräter, die Berechnung extrem großer Stammbäume verschiedenster Organismen am Computer durch den Informatiker Alexandros Stamatakis oder, ganz aktuell, der Einsatz neuronaler Netze durch Statistiker aus der Gruppe von Tilmann Gneiting, um die Temperaturvorhersage zu verbessern – unterstützt von den Astroinformatikern.

"Gerade im Bereich der Grundlagenforschung passieren viele spannende Dinge an den Schnittstellen zwischen den Disziplinen wie Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Mathematik, Informatik und anderen", sagt Andreas Reuter. Solche interdisziplinären Aspekte seien in den klassisch durchgegliederten Fachhierarchien der Universitäten nur schwer abzubilden – da könnten privat finanzierte "Experimentierumgebungen" à la HITS wertvolle Beiträge leisten.

"Die Ergebnisse fließen in natürlicher Weise in die universitäre Forschung ein, wie auch die Gruppen am HITS von den Ergebnissen der Arbeitsgruppen an den Universitäten profitieren", beschreibt er eine Konstellation, die für alle Beteiligten Vorteile bietet. Mit der Universität Heidelberg ist man auch deshalb eng verbunden, weil diese zu den Gesellschaftern der Schlierbacher Denkfabrik gehört, zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der HITS-Stiftung als Hauptgesellschafterin. Die meisten Gruppenleiter am HITS haben gleichzeitig Professuren an der Ruperto Carola beziehungsweise dem KIT inne.