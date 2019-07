Das Hotel "Die Hirschgasse" am östlichen Aufgang zum Philosophenweg soll ab Januar ein Jahr lang umgebaut werden. Foto: privat

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Das Heidelberger Hotel "Die Hirschgasse" hat einen neuen Eigentümer, das Heidelberger Immobilienunternehmen Erhard & Stern. Eine Weiterentwicklung aus eigener Kraft, sagen die bisherigen Inhaber Ernest und Allison Kraft, sei nicht möglich gewesen, so dass sie sich nach einem Investor umgeschaut haben. "Uns ist wichtig, dass dieses besondere Gebäude mit Fingerspitzengefühl saniert wird", meint Ernest Kraft. "Mit Erhard & Stern denken wir, solche Liebhaber der Hirschgasse gefunden zu haben."

Allerdings steigen die Krafts nicht ganz aus, dafür sind sie viel zu lange mit dem schönen Anwesen verbunden. Sie wollen das Sterne-Restaurant "Le Gourmet" und auch die Mensurstube weiterführen. "Unsere Restaurants sind das historische Herzstück der Hirschgasse", sagt Ernest Kraft, "hier haben wir in den letzten Jahrzehnten viel erreicht." Nach einer sechswöchigen Winterpause wird Sternekoch Mario Sauer also ab Mitte Februar wieder in der Küche stehen. Und auch die Parkplätze direkt vor der Türe bleiben verfügbar.

"Die Hirschgasse" wechselt den Eigentümer und den Betreiber (v.l.): Gregor Erhard, Allison und Ernest Kraft, Daniel Stern, Johannes F. Groebler (Hospitality Guys). Foto: Lutz

Das Hotel selbst wird ab Januar 2020 ein Jahr lang umgebaut. Über der Mensurstube, die im Jahr 1958 teilweise abgebrannt war, und über dem Eingangsbereich soll nach historischem Vorbild wieder aufgestockt werden. Zu den 20 Suiten kommen acht bis zehn dazu. Die neuen Eigentümer wollen mehrere Millionen Euro investieren und die "Hirschgasse" zum klassisch-eleganten Hotel der Vier-Sterne-superior-Kategorie entwickeln. "Wir freuen uns, dass wir dieses traditionsreiche Haus in eine neue Epoche führen dürfen und dass es zukunftsfähig bleibt", sagt Gregor Erhard.

Laut Daniel Stern haben beide nicht nur ein Faible für Boutique-Hotels - das Duo ist unter anderem Eigentümer des Hotels "Syte" in einem denkmalgeschützten Gebäude in Mannheim. "Die beeindruckende Historie der ,Hirschgasse’ ist uns Anreiz, ein besonderes Hotel wieder aufleben zu lassen", sagt Daniel Stern. Den Betrieb wird ihre Hospitality Guys GmbH übernehmen.

Das Unternehmen Erhard & Stern wurde gegründet, um exklusive und hochwertige Projekte im Immobiliensektor zu verwirklichen sowie Hotels, Restaurants und Serviced Apartments zu betreiben. Dazu gehören etwa das neue Ärztehaus beim Kino in der Bahnstadt, das Seniorenheim in Ziegelhausen oder die Suytes Business Studios in Heidelberg.

Das Hotel "Die Hirschgasse" gilt als ältestes Heidelberger Hotel, 1472 wurde es erstmals in der Heidelberger Stadtchronik erwähnt. Es beherbergt auch die älteste Mensurstube Deutschlands. Hier duellierte sich schon Graf von Bismarck. Und der amerikanische Schriftsteller Mark Twain war 1878 ebenfalls beeindruckt während seines "Bummels durch Europa". Die Eltern von Ernest Kraft erwarben das Gebäude 1972.