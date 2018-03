Von Anica Edinger

Heidelberg. Sie war gerade Anfang 20, als sie in der RNZ die Annonce las: Aushilfsschaffnerin gesucht! Hilke J. war Studentin an der Universität Heidelberg - und sie brauchte das Geld dringend. Also bewarb sie sich und bekam den Job. Jahrelang kontrollierte sie nun Fahrgäste überall in Heidelberg in der Straßenbahn - und an einen dieser vielen Abende erinnert sie sich noch genau: 4. Oktober 1966, 23.30 Uhr. Ein junger Mann stieg in die Linie 9 in Rohrbach ein und wollte umsonst einige Stationen mitfahren. Hilke J. verweigerte, die beiden kamen ins Gespräch, trafen sich fortan regelmäßig im "Schnookeloch" - ein Jahr später waren sie verheiratet.

Hilke J., die vom Oberrhein kommt, hat ihr Herz in Heidelberg verloren - so wie insgesamt 37 weitere Paare, die sich bei Siegfried Rodat und Knut Schimmel meldeten. Ein RNZ-Artikel vom 12. November gab den Ausschlag: "Haben Sie Ihr Herz in Heidelberg verloren?", fragten die beiden Senioren. Ihre Idee: Paare finden, die sich in der Stadt verliebt haben, und aus deren Geschichten ein Buch machen. Gut drei Monate später haben die beiden bereits an die 15 Interviews geführt, einige stehen noch aus. "Mit so vielen Rückmeldungen haben wir nicht gerechnet", sagt Knut Schimmel. Und sein Kompagnon Siegfried Rodat ergänzt: "Wir dachten, wenn sich so sechs bis acht Paare melden, wäre das schon ein Erfolg." Fast schon "erschreckend" findet es Schimmel daher, dass der RNZ-Artikel so große Wellen schlug. "Einige haben ihn selbst gar nicht gelesen, sondern von Nachbarn gebracht bekommen." Auch die Altersspanne der Paare, die ihre Liebesgeschichten teilen wollten, ist groß: Zwischen 24 und 86 Jahren ist alles dabei.

Einige Liebesgeschichten halten schon seit Jahrzehnten an, andere sind bereits vor Jahren zerbrochen. Und dennoch meldeten sich auch diese Paare bei den Männern. Für Schimmel und Rodat waren es also drei spannende, aber auch arbeitsintensive letzte Monate. An die 100 Stunden haben die Freunde schon in ihr Projekt gesteckt. Doch der Aufwand lohnt sich. "Ich bin ja erst seit neun Jahren hier in der Stadt", berichtet der 81-jährige Rodat, "nun habe ich das Gefühl, ein echtes Stück Heidelberger Geschichte kennengelernt zu haben."

Für Schimmel ist spätestens jetzt klar: "Das mediterrane Klima hier in Heidelberg wirkt sich auf die Mentalität der Menschen aus." Stets freundlich seien die beiden in den Heimen der Paare empfangen worden. Dafür ging es für Rodat und Schimmel quer durch die ganze Stadt - von Wieblingen über Neuenheim, Bergheim, den Pfaffengrund bis in die Altstadt. Auch in der Region waren die beiden unterwegs, etwa in Neckargemünd oder auch in Hemsbach. Einige Paare seien richtig aufgeblüht, als sie ihre Geschichte erzählt hätten. "Man hat das Leuchten in den Augen gesehen", freut sich Rodat. Und Schimmel meint: "Es war toll, wie sich die Menschen uns geöffnet haben. Viele empfanden unseren Besuch als echte Bereicherung." Der 73-Jährige zeichnet für das Schreiben der Erzählungen verantwortlich. "Das macht mir großen Spaß, und es fällt mir auch nicht schwer", sagt er. Dennoch meint Schimmel: "Es sollen sich auf keinen Fall noch mehr Leute melden." Denn der nächste Schritt heißt jetzt: Einen Verlag finden, der Interesse daran hat, aus den Liebesgeschichten ein Buch zu machen. "Viele finden die Idee super und sind überzeugt, dass es ein Renner wird", berichtet Rodat.

An Stoff mangelt es jedenfalls nicht. Da ist ein Paar, das sich im Heidelberger Theater vor Jahren bei den Proben von Brechts "Dreigroschenoper" verliebte, ein weiteres, das seine Herzen im Speiseraum für Angestellte des Hotels "Europäischer Hof" verlor, sie als Hausdame, er als Kellner-Lehrling - und da ist ein Mann aus Eppelheim, der die ganze Angelegenheit selbst in die Hand nahm und Schimmel einfach seine eigene Geschichte "Für immer Anna" in die Hand drückte. "Das ist Romantik pur", findet der 73-Jährige. Genau so haben es sich Siegfried Rodat und Knut Schimmel vorgestellt.