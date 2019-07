Heidelberg. (hö) Was wird momentan für die Sicherheit der Fahrgäste am Heidelberger Hauptbahnhof getan – oder was würde man sich wünschen? Die Antwort auf eine Fragenliste – zum Beispiel auf die momentane Präsenz der Bundespolizei oder eine mögliche Installation von Videokameras – blieben am gestrigen Dienstag sowohl die Deutsche Bahn wie auch die Bundespolizei der RNZ schuldig und verwiesen auf die vielen Medienanfragen.

Der momentane Stand ist der, dass die Präsenz der Bundespolizei im Bahnhofsgebäude – für den Vorplatz ist die Landespolizei zuständig – eher dürftig ist: Bereits 2008 wurde im Zuge einer Reform das eigene, rund um die Uhr besetzte Bundespolizeirevier aufgelöst, es gibt nur noch einen Raum, den Beamte für Büroarbeiten nutzen. Seither kommen die Beamten aus Mannheim – von wo aus auch die Deutsche Bahn den Heidelberger Bahnhof mitverwaltet.

Umfrage am Bahnsteig: Wie sicher fühlen sich Reisende am Heidelberger Hauptbahnhof? Kamera/Produktion: Georg Mollat, Umfrage/Produktion: Miriam Olszok

Das führt dazu, dass die Landespolizei in einem Gebäude, in dem sie eigentlich nicht zuständig ist, quasi Dauergast ist: Im Jahr 2017 rückte sie rund 450 Mal ins Empfangsgebäude oder an die Bahnsteige aus - und fehlt so woanders im Stadtgebiet. Deswegen bemühte sich bereits vor gut eineinhalb Jahren der Heidelberger CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers darum, dass Heidelberg wieder ein eigenes Bundespolizeirevier bekommt. Denn schließlich gilt zumindest der Vorplatz als Kriminalitätsschwerpunkt - und soll deshalb auch mit Videokameras überwacht werden -, außerdem gehört der Bahnhof mit seinen 45.000 Fahrgästen am Tag in die höchste Gefährdungsklasse und liegt im Kriminalitätsvergleich Baden-Württemberg-weit an siebter Stelle.

Zumindest die Stadt will weiter am Ball bleiben: "Die Bundespolizei hat sich aus dem Heidelberger Hauptbahnhof stark zurückgezogen", konstatiert auch ein Stadtsprecher. OB Eckart Würzner habe sich mehrfach bei verschiedenen Stellen – unter anderem beim Bundesinnenministerium - dafür eingesetzt, dass die Bundespolizei am Hauptbahnhof wieder verstärkt Präsenz zeigt. Denn, so der Sprecher: "Der Bahnhof ist ein Kriminalitätsschwerpunkt in Heidelberg – die Stadt wünscht sich daher weiterhin eine stärkere Sichtbarkeit der Bundespolizei vor Ort."