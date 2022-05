Von Holger Buchwald

Heidelberg. Wenn Jung und Alt am Sonntag beim Heidelberger Halbmarathon nach zwei Jahren Corona-Pause wieder 375 Höhenmeter überwinden, ist auch Kurt Steiger wieder dabei. Seit der Volkslauf 1982 zum ersten Mal stattfand, musste er nur ein einziges Mal krankheitsbedingt absagen. Mit 85 Jahren ist der fitte Senior der älteste Teilnehmer. Er startet für den Männergesangverein Liederkranz Rohrbach. Im RNZ-Interview spricht er über seine Motivation.

Herr Steiger, 2018 waren Sie schon der älteste Teilnehmer und legten mit 81 Jahren eine starke Zeit von zwei Stunden und 22 Minuten hin. Warum tun Sie sich das vier Jahre später immer noch an?

Laufen macht immer noch Spaß. Es hält mich gesund und fit. Was sicher auch dazu beiträgt, ist, dass ich noch nie in meinem Leben an einer Zigarette gezogen haben. Und das, obwohl ich für meinen Vater Anfang der 50er-Jahre Tabakblätter getrocknet und fermentiert habe.

Wie haben Sie sich für den Lauf am Sonntag vorbereitet?

Ende letzter Woche bin ich einmal 18 Kilometer gelaufen, diese Woche noch einmal 14. Da wir in Rohrbach derzeit keinen Proberaum haben, müssen wir vom Gesangverein zudem zur Singstunde hoch auf den Boxberg. Ich gehe immer zu Fuß, über die Siegelsmauer. Und die hat schon eine ordentliche Steigung. Obwohl ich in diesem Jahr relativ wenig trainieren konnte, habe ich immer noch einen Ruhepuls von 40 Schlägen pro Minute, manchmal noch darunter.

Das erreichen sonst ja nur Hochleistungssportler. Was ist für Sie das Besondere am Halbmarathon?

Ich laufe einfach gerne. Zudem ist die Strecke in Heidelberg schön, ich bin sehr heimatverbunden. Und das Publikum ist toll. Wenn die Leute einen auf den letzten Metern zwischen Heiliggeistkirche und Uniplatz noch einmal anfeuern, gebe ich noch einmal alles.

Sind Sie auch schon in anderen Städten bei solchen Ereignissen mitgelaufen?

2007 war ich auch einmal in Frankfurt beim Marathon dabei. Ich muss sagen, das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Damals war ich 70, in meiner Altersklasse wurde ich Vierter.

Machen Sie auch noch anderen Sport?

Ich habe Fußball gespielt und war 50 Jahre lang Schiedsrichter. Seit 2016 laufe ich aber nur noch. Das habe ich schon immer geliebt. 37 Jahre habe ich bei der Firma Isopor in Wiesloch gearbeitet. In der Zeit habe ich jeden Freitagabend auf dem Heimweg mein Auto am Stadion in Sandhausen abgestellt und bin von dort zur Rennstrecke nach Hockenheim gelaufen. Auch wenn es geschneit oder geregnet hat oder es 22 Uhr wurde und schon dunkel war. Hinterher habe ich mich immer topfit gefühlt.

Und was sagt Ihre Familie dazu, dass Sie sich diese Tortur wieder antun?

Meine Lebenspartnerin sieht es mit gemischten Gefühlen. Meist wartet sie aber auf dem Uniplatz mit einem Spezialgetränk, damit ich meine Muskelkrämpfe überwinde. Und meine Tochter, die Ärztin ist, schenkte mir in den letzten Jahren immer ein Laufbild von mir von einem professionellen Fotografen.

Welche Zeit haben Sie sich in diesem Jahr vorgenommen?

Unter diesen Trainingsbedingungen wäre ich schon glücklich, wenn ich einiges unter drei Stunden bleiben könnte.