Heidelberg. (czi) Bei den Herren hielt der Favorit genau das, was man sich bei der TSG 78 Heidelberg erhofft hatte: In 1:13:29 Stunden lief Michael Chalupsky persönliche Bestzeit. Hinter dem Sieger klaffte bereits eine große Lücke. "Ich habe diesmal von Beginn an auf die Tube gedrückt", verriet der Gewinner sein Erfolgsgeheimnis. Auf das Duell mit Vorjahressieger Jochen Uhrig musste er diesmal allerdings verzichten: Der Weinheimer weilte zwar an der Strecke, verzichtete wegen des Marathons in Boston am nächsten Wochenende aber auf einen Start in Heidelberg.

Philipp Weng und Robert Schütz komplettierten den totalen Triumph der TSG 78 Heidelberg. Foto: Weindl



Die großen Profiteure kamen vom Ausrichter: Philipp Weng (1:15:13) und Robert Schütz (1:15:34) folgten zwar mit gehörigem Abstand, liefen aber starke Zeiten und komplettierten den totalen Triumph der TSG, die nicht nur die ersten drei Läufer stellte, sondern gleich mit sieben Athleten in den Top Elf vertreten war. "Wir sind eher locker reingelaufen", sagte Weng. Der 23-jährige Jurastudent war schon vor zwei Jahren auf Rang neun gelandet. Eine besondere Freude sei es gewesen, so viele Läufer auf dem Philosophenweg zu überholen, verriet Schütz.

Der Henkel Team-Lauf war dagegen fest in Hand des SV Nikar Heidelberg: Während bei den Frauen Annalena Kalteyer in 11:28 Minuten gewann, siegte bei den Herren erstmals Max Saßerath, der in 9:56 Minuten als einziger unter der 10-Minuten-Marke blieb und Frederic Giloy nach sechs Siegen in Folge entthronte.

Er komme aus zwei Trainingslagern und besitze gegenüber Giloy einen kleinen Vorteil, räumte der Sieger ein: "Ich bin das extrem schnell angegangen und nach 500 Metern war ich weg." Giloy, der den Henkel Team-Lauf in den letzten Jahren geprägt hat wie kaum ein Läufer vor ihm, wollte mit seinem siebten Sieg in Folge eigentlich seine Ära in der Altstadt beenden. Daraus wird nun doch nichts. "Ich wollte ja eigentlich einen Schlussstrich ziehen", grinste Giloy. "Jetzt muss ich eben nächstes Jahr Vollgas geben. Man will ja als Sieger gehen."

Nach diesen Ergebnissen dürften die Sieger einen geruhsamen Schlaf finden.

Im RNZ-Gespräch blickt Michael Chalupsky zurück auf seinen Heimsieg.

Michael Chalupsky, wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Sie auf Siegkurs sind?

Ich bin diesmal ziemlich flott losgelaufen, im Gegensatz zum Vorjahr. Am Philosophenweg habe ich mich dann umgedreht und bemerkt, dass mein Vorsprung doch schon ziemlich groß war. Und mir gedacht, dass da dann doch schon einiges zusammenkommen muss, dass das noch schief geht.

Sie waren praktisch das gesamte Rennen auf sich alleine gestellt. Ist das eher ein Vor- oder Nachteil?

Wenn du eine wirklich schnelle Zeit laufen willst, ist es natürlich besser, wenn du einen Tempomacher an deiner Seite hast. Von daher hat mir Vorjahressieger Jochen Uhrig schon sehr gefehlt. Ein echter Fight auf der Strecke, so wie wir das vergangene Jahr teilweise hatten, macht einfach mehr Spaß. Dass Jochen hier an der Strecke ist und zuschaut, obwohl er nicht mitläuft, sagt auch einiges aus über den Stellenwert dieser Veranstaltung.

Haben Sie die Stimmung an der Strecke eigentlich bekommen?

Natürlich. Es war fantastisch. Einerseits ist die Freude über diesen Sieg unheimlich groß, mit all den Fans. Die Atmosphäre war einzigartig und ich werde diesen Tag nie vergessen. Der erste Sieg ist immer etwas Besonderes, zumal das ja auch mein Heimrennen ist. Ich mag aber auch das einsame Laufen im Wald, da kannst du wunderbar in dich reinhorchen. Im Nachhinein findet man natürlich immer etwas, das noch besser hätte laufen können. Bergab bin ich kein Vollgas gegangen, da habe ich vermutlich die Sekunden liegen lassen, die mir am Ende auf den Streckenrekord gefehlt haben. Aber ich war eine Minute schneller als 2018. So bleibt noch ein Ziel für nächstes Jahr.

Wie geht es bei Ihnen jetzt weiter in der Saisonplanung?

Die ist diesmal ganz auf den Berlin-Marathon im September ausgerichtet. Vorher würde ich mich noch gerne mit einem weiteren Marathon herantasten, wahrscheinlich werde ich deshalb in Mannheim starten. Das ist eine weitere sehr schöne Veranstaltung, die wir in der Region haben. Dort werde ich sicher nicht am Anschlag laufen, aber eine Zeit von 2:35 Stunden sollte drin sein.

Wie werden Sie Ihren ersten Sieg in Heidelberg feiern?

Ich werde mit einigen Freunden und Geschäftskollegen aus Mosbach in Heidelberg grillen und erst einmal die Beine hochlegen. Einen großen Muskelkater befürchte ich nicht. Da ist ein Halbmarathon doch noch etwas anderes als die volle Distanz.