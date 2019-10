Heidelberg. (pne) Die Großbaustelle am Heidelberger Hauptbahnhof gilt als weitgehend abgeschlossen. Zum Ende der Sommerferien wurde die neue Haltestelle am Nordausgang in Betrieb genommen. Doch auch mehr als drei Wochen danach umgibt den Bahnhof noch immer ein regelrechter Dschungel aus Warnbaken. Und: Nach wie vor wird weiter gebaut, weshalb Autofahrer und ÖPNV-Nutzer Verzögerungen und Umleitungen in Kauf nehmen müssen.

Als die RNZ am Freitagnachmittag vor Ort ist, läuft der Verkehr flüssig, statt der angekündigten Verengung der Fahrbahn in der Mittermaierstraße sind jeweils zwei Spuren befahrbar. Doch Leser berichteten der RNZ zuletzt immer wieder von Staus und Verkehrsproblemen.

Bei der Stadt ist man trotzdem zufrieden mit der Entwicklung rund um den Bahnhof. Eine Sprecherin teilte am Freitag auf Anfrage mit, dass man die Verkehrssituation habe entschärfen können. Und auch die RNV erklärte, dass die Ersatzhaltestelle für die Buslinien 20, 32, 34, 37 und den Moonliner M3 sowie kurzfristige Umleitungen bisher nicht zu Problemen geführt hätten.

Also alles super rund um den Hauptbahnhof? Diese Frage konnte Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, gestern nicht beantworten. Er stattete der neuen Haltestelle gemeinsam mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte einen Kurzbesuch ab - und freute sich zu sehen, "was mit den Mitteln des Bundes alles realisiert werden kann".

43 Millionen Euro haben Bund und Land bis heute in das Mobilitätsnetz, also die Modernisierung des Straßenbahnnetzes in und um Heidelberg, investiert. Weitere 46 Millionen Euro stehen vonseiten des Bundes für mögliche künftige Maßnahmen wie die bessere Erschließung des Neuenheimer Feldes bereit. Doch bevor es so weit ist, soll die Großbaustelle am Hauptbahnhof erst einmal fertiggestellt werden - und der Verkehr auch wieder dauerhaft fließen.