Von Birgit Sommer

Heidelberg. An die 10.000 Zuhörer waren es laut Zählungen des "Heidelberger Frühling", die in den vergangenen vier Wochen die 68 kostenlosen Konzerte des "Restart"-Programmes in allen Heidelberger Stadtteilen genossen. "Eine absolut positive Überraschung", sagte Intendant Thorsten Schmidt der RNZ. Seine Idee zum 25-jährigen Bestehen des Festivals – umgesetzt von einem jungen Team um Franziska Spohr und den Kooperationspartnern vor Ort, finanziert vom Fonds Zukunftsmusik, in den die Sponsoren des "Frühling" einzahlten – war ein riesiger Erfolg.

Für manche Liebhaber des "Heidelberger Frühling" war "Restart" gar das Beste am Festival. Nicht die hochgeschätzten, renommierten Musiker aus der ganzen Welt, sondern der Nachwuchs. Marianne Armbrust, Zuhörerin beim Marktkonzert des Audax Saxonphonquartetts am Samstag vor der Handschuhsheimer Tiefburg, begründete es so: "Weil ich gesehen habe, dass die jungen Leute unglaublichen Spaß hatten. Dass sie mit Herzblut dabei waren und dabei das Publikum einbezogen haben." Und Anna Hüthpol sagte lachend: "Wir sind richtige Fans der Hanke Brothers geworden." Die vier Brüder aus Sindelfingen, ein Kammermusikensemble, waren am Sonntag beim Abschlussfest des "Frühling" in der Aula der Neuen Uni noch einmal zu hören, genauso wie das Audax Saxophonquartett.

Die Musiker genossen ihre Auftritte. "Es ist total super, dass wir nach so langer Zeit der Pandemie wieder spielen können", strahlte Annalena Neu vom Saxophonquartett aus Würzburg. Das Publikum bei den Konzerten sei offen und freue sich, Musik zu hören. "Das strahlt auf uns ab. Wir haben schon Fans, die zu jedem Konzert kommen. Das ist toll." Neu gefiel auch, dass sich das Quartett mit verschiedenen Programmen und Partnern ausprobieren konnte – in sieben Konzerten an sechs Tagen in Heidelberg.

Die Marktleute waren am Samstagmorgen offensichtlich überrascht vom Spiel. "Ich finde das schön, ich liebe Musik", sagte Karl Meng an seinem Obst- und Gemüsestand an der Tiefburg. Klaus Wewezow vom Blumenstand hätte das Konzert lieber eine Stunde später gehabt, nach der Haupteinkaufszeit. Und dann am besten Jazz: "Das mag ich. Oder einen Tenor."

Jungen Künstlern eine Perspektive zu geben und Heidelbergern ein Angebot zu machen, das sie für den "Frühling" gewinnt und bei dem es etwas lockerer zugeht – das hat gut funktioniert in diesem Jahr. Auch früher schon warb das Festival in ähnlicher Weise für sich, etwa als die gesamte Hauptstraße bespielt wurde. "Die Stadt zum Schwingen und Menschen mit Kunst in Berührung zu bringen", so beschreibt Thorsten Schmidt seine Idee. Und was den nächsten "Frühling" betrifft: "Wir werden schauen, wie wir die Erfahrung und die Begeisterung dieses Jahres in neue Projekte übersetzen können."