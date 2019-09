Auch am Tag nach dem Heidelberger Herbst war es noch voll in der Hauptstraße. Diesmal gibt es beim entspannten Einkaufsbummel um das, was die Geschäfte in der Herbstsaison zu bieten haben. Foto: Rothe

Von Sophie Krischa

Heidelberg. Menschenmassen mit vielen bunten Tüten zwängen sich durch die Hauptstraße, Luftballons flattern vor den Schaufenstern, Läden locken mit vielen Rabatten: Der verkaufsoffene Sonntag im Rahmen des Heidelberger Herbstes kann auch in diesem Jahr als voller Erfolg bezeichnet werden. Allerdings war an der Kurfürstenanlage eine Ampelanlage ausgefallen, sodass dort gegen Nachmittag ein Verkehrschaos ausbrach. Die Polizei musste mit vier Streifen ausrücken und erst mal die Staus entflechten. Dennoch habe sich die Situation verkehrstechnisch erst gegen 17.45 Uhr in der Stadt beruhigt.

"Wahnsinn, wie voll es hier ist! Man weiß gar nicht genau, wo man zuerst hingehen soll. Eigentlich wollte ich nur auf den historischen Markt, aber die ganzen Angebote ziehen einen echt an", erzählt auch Maike Schaible aus Neuenheim. Viele Geschäfte boten am gestrigen Sonntag nicht nur Rabatte, sondern ein vielfältiges Programm an Mitmachaktionen, eigens für den Tag hergestellte Produkte oder neue Ware. So konnte man beispielsweise bei Henschel Pullis mit dem Slogan "heilbrg" erwerben, zahlreiche Glücksräder drehen oder den Zufall am Lostopf herausfordern.

Der Tag startete um 13 Uhr, bis 18 Uhr durfte dann nach Lust und Laune geshoppt werden. Vor allem mit dem recht späten Beginn konnte sich jedoch nicht jeder anfreunden: "Die Öffnungszeiten waren für uns nicht optimal. Schon um zehn Uhr standen die ersten Kunden vor unserer Tür und wollten rein. Da hätten wir natürlich gerne früher geöffnet. Das wäre ein Wunsch von unserer Seite fürs nächste Jahr", meint Kathrin Heim, Filialleiterin bei "Schmitt & Hahn".

Eine der Hauptattraktionen war der neu eröffnete "Karstadt Sports" im Darmstädter-Hof-Centrum. "Die Aufmachung hier erinnert an einen der riesigen Läden in Amerika, total modern und übersichtlich. Das finde ich sehr ansprechend. Auch das Angebot ist vielfältig und breit aufgestellt. Das hat Heidelberg echt noch gefehlt!", findet Thorsten Edling aus Worms. Auch "Karstadt Sports" selbst ist sehr zufrieden mit der ersten Bilanz: "Es läuft sehr gut, wir können uns vor Kunden kaum retten. Das haben wir aber, um ehrlich zu sein, auch erwartet. Sport war hier bisher einfach noch nicht gut genug vertreten", erklärt Christian Wölke, Abteilungsleiter von "Karstadt Sports".

Etwas alternativer, dafür umso nachhaltiger geht es weiter hinten in der Hauptstraße zu. Dort hat vorübergehend der Secondhandladen "FE Sho Room" eröffnet und verkauft von bunt bedruckten Vintage-Hemden bis zu sportlichen 80er-Jahre-Hosen alles, was das Herz begehrt. "Ich finde es wichtig, mehr auf secondhand zu setzen. Der Kleidungsherstellungsprozess ist erschreckend schlecht für unsere Umwelt und viele Teile sind sowieso zu schade zum Wegwerfen. Da ist so ein Laden doch eine tolle Möglichkeit, mit gutem Gewissen einzukaufen", findet Jule Hager aus Rohrbach.

Nicolina Visevic vom Citymarketing-Verein Pro Heidelberg sprach von "super entspannten Leuten" beim Einkaufsbummel, von vollen Parkhäusern und dem Eventcharakter am Tag nach dem Heidelberger Herbst: "Das lockt die Kunden auf jeden Fall in die Stadt". Und auch von den paar Regentropfen am Nachmittag ließen sie sich noch nicht nach Hause schicken. Vor Weihnachten lockt noch einmal eine lange Einkaufsnacht.