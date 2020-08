Von Hannah Steckelberg

Heidelberg. Gordons Schnurrbart glitzert im Licht. Seine Brustwarzen sind mit silbernen Sheriffsternen abgeklebt, seine silbern glitzernde Gürtelschnalle hat die Form eines Bisonkopfes, sein Lasso leuchtet blau, nur wenige Töne heller als seine Haare, die unter einem mit silbernen Strasssteinen besetzten Cowboyhut hervorlugen. Gordon performt auf der Sommerbühne des Karlstorbahnhofs bei der Abschlussveranstaltung der Open Dykes* Aktionswochen, bei denen die Sichtbarkeit lesbischer, queerer und frauenliebender Frauen gefeiert und gestärkt werden sollten. Gordon ist klein und dünn, seine Bauchmuskeln sind aufgemalt – genauso wie sein Glitzerbart.

Hintergrund Dyke ist ein englischer Begriff, der ursprünglich eine Beschimpfung für frauenliebende Frauen war. Vergleichbar ist Dyke im Deutschen mit der Stigmatisierung als "Kampflesbe" für lesbische und feministische, und besonders für als in ihrem Auftreten maskulin wahrgenommene Frauen. Trotz der Anfeindung hat sich die lesbisch-feministische Community den Begriff positiv [+] Lesen Sie mehr Dyke ist ein englischer Begriff, der ursprünglich eine Beschimpfung für frauenliebende Frauen war. Vergleichbar ist Dyke im Deutschen mit der Stigmatisierung als "Kampflesbe" für lesbische und feministische, und besonders für als in ihrem Auftreten maskulin wahrgenommene Frauen. Trotz der Anfeindung hat sich die lesbisch-feministische Community den Begriff positiv angeeignet. Queer nennen sich häufig Menschen, die von der heterosexuellen oder der zweigeschlechtlichen Norm abweichen. Der Begriff ist bewusst vage gehalten, weil er somit erlaubt, auf nähere Abgrenzungen und Definitionen weitgehend zu verzichten. Heteronormativität wird manchmal auch als "Zwangsheterosexualität" beschrieben. Dieser zentrale Begriff der Queer-Theorie problematisiert die Tatsache, dass große Teile der Gesellschaft nur heterosexuelle Beziehungen zwischen Mann und Frau als normal empfinden. Queer-Aktivisten kritisieren, dass dabei das biologische Geschlecht mit der Geschlechtsidentität, der Geschlechtsrolle und der sexuellen Orientierung gleichgesetzt wird – und zwar für alle. Dadurch werden viele Menschen diskriminiert, die nicht in das heteronormative Raster passen. rie LGBT oder LSBTTIQ: LGBT steht für die englischen Begriffe Lesbian (lesbisch), Gay (schwul), Bi (bisexuell) und Trans. Manchmal ist auch die Rede von LSBTTIQ, was dann lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell und queer meint. Intersexualität: Bei intersexuellen Menschen sind nicht alle geschlechtsbestimmenden Merkmale wie Chromosomen, Hormone und Geschlechtsorgane biologisch eindeutig nur einem Geschlecht zuzuordnen. Sie verfügen - vollständig oder teilweise - über männliche und weibliche Merkmale. Ein anderer, alter Begriff ist Zwitter. Das lateinische "inter" bedeutet unter anderem "zwischen". Transgender: Umfasst meist all jene, deren soziales Geschlecht nicht - oder nicht immer - mit dem biologischen identisch ist. Nicht jeder Transgender-Mensch möchte jedoch seinen Körper so verändern, wie es viele Transsexuelle wollen. Um die verschiedenen Gruppen zusammenzufassen, wird manchmal als Oberbegriff einfach die Vorsilbe mit einem Stern verwendet: Trans*. Das soll Offenheit signalisieren und auf die Vielfalt von Selbstbildern hinweisen, die im Laufe eines Lebens wechseln können. Manche reden hier von transgeschlechtlichen Menschen. Transsexualität: Bezeichnet das starke Gefühl, mit dem "falschen" Geschlecht auf die Welt gekommen zu sein. Den Betroffenen ist es oft ein Bedürfnis, ihren Körper mit Hormonen oder mit Operationen dem bevorzugten Geschlecht anzugleichen. Die US-Amerikanerin Caitlyn Jenner (66), früher männlich Bruce, ist die derzeit wohl bekannteste Transsexuelle. Queer: Das Wort aus dem Englischen wird sehr unterschiedlich übersetzt: eigenartig, verquer, schwul - teils auch als Schimpfwort. Politisch wurde es in den USA zum Dachbegriff für verschiedene Randgruppen. Bei uns fasst das Wort queer heute oft viele Menschen zusammen, die ihre Identität, ihre Sexualität oder beides als abweichend von der Mann-Frau-Norm empfinden. Das kann auch Asexualität, Menschen in mehr als einer Partnerschaft und solche, die zwischen Geschlechterrollen wechseln, einbeziehen. Cis-Menschen/Cisgender: Wer sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihm bei Geburt zugewiesen wurde, wird Cis-Mensch genannt. Dies trifft auf den weitaus größten Teil der Bevölkerung zu. Das lateinische "cis" bedeutet "diesseits" - als Gegenwort zu "trans", "jenseits" und "über". Transvestit: Menschen, die das Bedürfnis haben, immer mal wieder für längere oder kürzere Zeit in die Kleidung des anderen Geschlechts zu schlüpfen. Auch Haare, Accessoires und Bewegungsstil passen sie an - und zwar im Bewusstsein, diesem Geschlecht nicht anzugehören. Travestiekünstler/Drag Queen: Männer, die zum Spaß oder zur Unterhaltung Frauenkleidung tragen und dies besonders exaltiert tun. Künstler wollen so für mehr Offenheit und Toleranz werben. Berühmt ist etwa die österreichische Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2014, die Drag Queen Conchita Wurst, verkörpert von Tom Neuwirth (27). rie/dpa

Gordon Bleu ist ein Drag King. Drag Kings sind das männliche Äquivalent zu Drag Queens, und hinter der Kunstfigur Gordon steckt eigentlich eine junge Frau. "In Deutschland ist der Begriff Travestiekünstler bekannter", erzählt Gordon, "aber das sind andere Zielgruppen. Drag ist jünger, es ist internationaler und das Publikum sind LGBT+ Personen." LGBT steht für die englischen Begriffe Lesbian (lesbisch), Gay (schwul), Bi (bisexuell) und Trans.

Seit vier Jahren ist Gordon in der Drag-Szene aktiv, in Heidelberg gehört er zu den bekanntesten Kings. Gordon gibt auch Drag Workshops in der Villa Nachttanz, in denen er interessierten Männern, Frauen und nichtbinären Personen beibringt, wie man Drag kreiert. Über einen der Workshops lernte er auch Phallamir (ein Wortspiel aus dem Wort Phallus für Penis und Faramir, einem Helden aus "Herr der Ringe") kennen. Inzwischen gehören Gordon Bleu und Phallamir zu einer Drag Family, einer Gemeinschaft an Drag Kings und Queens, die sich gegenseitig unterstützen und inspirieren und auch zusammen auftreten. In der Unheilbar der Villa Nachttanz findet jedes Jahr ein Drag Wettbewerb statt; 2019 wurde Gordon zum Drag Royal Heidelberg gekrönt.

Dem Drag King Phallamir gehört der zweite Auftritt des Abends, und sein Auftritt ist ganz offen politisch. Auf der Rückseite seines Jacketts stehen Zahlen zu Polizeigewalt in Deutschland. Auch Phallamir tanzt zur Musik, auch er strippt, und als er sein Jackett auszieht, steht auf seinem Hemd, in wie vielen Fällen es zur Anklage kommt: unter drei Prozent. Phallamir bewegt sich sexy, aber auch überzogen, er mimt Polizisten. Schließlich verliert Phallamir auch noch sein Hemd, auf seinen nackten Armen stehen zwei Namen: Oury Jalloh und Rooble Warsame. Beide starben in Polizeizellen, bei beiden hieß die offizielle Todesursache "Suizid", beide waren schwarz – und bei beiden gibt es viele Ungereimtheiten. Sie könnten Opfer von Polizeigewalt gewesen sein, sogar der Vorwurf des Mordes steht im Raum.

Drag ist nicht nur ein Hobby, es ist eine politische Kunstform, stimmen Phallamir und Gordon Bleu zu. "Drag ist politisch, einfach weil es Drag ist. Manchmal bin ich hypermaskulin, manchmal spiele ich mit Geschlechterrollen. Ich spiele mit dem Thema Geschlecht", sagt Gordon – und auch Phallamir bestätigt: "Durch Drag kann man Geschlechterrollen überziehen und Geschlechtergrenzen brechen. Meine Performances beziehen sich häufig auf politische oder soziale Themen, aber Drag ist auch ohne das schon immer politisch."

Inspiration ziehen die beiden großteils aus politischen Themen, aber beide lassen sich auch von anderen Drag Kings, Drag Queens und aus dem Internet inspirieren. Alle ihre Kostüme sind selbst gemacht: Gordon und Phallamir nähen Kleidungsstücke und Kostüme um, verzieren sie mit Glitzer und Strasssteinen, und improvisieren viel. Gordons Bisongürtelschnalle zum Beispiel war ursprünglich ein Stück Wanddekoration, das er silbern anmalte und mit Glitzer besetzte. Dabei wird ein Kostüm jeweils nur ein Mal getragen, und höchstens einzelne Teile, eine Hose zum Beispiel, für ein anderes Outfit wiederverwendet. Gordon und Phallamir studieren und die Kosten für einen Look sind nicht ohne: Gordon schätzt, dass er für jedes Kostüm zwischen 60 und 80 Euro ausgibt.

Gordon Bleu wird auf jeden Fall, sobald es möglich ist, wieder Drag Workshops geben. Jeder, der oder die teilnehmen möchte, ist willkommen. Denn Phallamir ist überzeugt: "Jeder sollte mal Drag ausprobieren!"