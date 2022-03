Von Julia Schulte

Heidelberg. Heidelberg ist eine Stadt im Wandel. Davon konnten sich die Gäste des Bürgerfests am Sonntag ganz aus der Nähe überzeugen. Denn das Festgelände rund um den neuen SNP Dome liegt direkt neben den ehemaligen Patton Barracks – und die entwickeln sich seit 2017 zum "Heidelberg Innovation Park" (HIP). Das 15 Hektar große Gelände soll zum Hotspot werden für Start-up-Unternehmen aus den Bereichen Lebenswissenschaften, Biotechnologie und IT. Beim Bürgerfest konnten die Besucher den HIP bei einer Fahrt mit dem Cabrio-Bus entdecken.

Während andere Konversionsflächen wie Mark-Twain- oder Patrick-Henry-Village zu neuen Wohnquartieren werden, ist Patton der einzige ehemalige Standort der US-Armee, der künftig vor allem Unternehmen gewidmet ist. "Das ist auch sinnvoll, denn eine zukunftsfähige Stadt braucht Arbeitsplätze und kurze Wege", sagte Daniel Bumiller vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, der die Bustouren begleitete.

Die alten Kasernengebäude im HIP bleiben erhalten – im Sinne der Nachhaltigkeit. "Die Gebäude werden nicht abgerissen, denn da ist ja mal Energie reingeflossen", so Bumiller. In die Bestandsgebäude ziehen vor allem die IT-Unternehmen. Die Labore der Biotechnologie-Firmen werden aber in neuen Gebäuden auf den bisherigen Freiflächen untergebracht.

Doch wird auf dem HIP-Gelände nicht nur gearbeitet. "Die Menschen hier sollen in den Austausch kommen und es soll ein Nachbarschaftsgefühl entstehen", so Bumiller. Deshalb seien der Stadt die Außenanlagen und auch gastronomische Angebote wichtig. Doch das dauert: Zur Zeit ist der HIP von reichlich Baustellen und viel Erdaushub geprägt. "Es ist ein Mosaik, das wir langsam zusammenbauen", sagte Bumiller. Schon jetzt arbeiteten aber rund 100 Menschen auf dem Gelände.

"Die Tour war wirklich interessant, ich hatte das alles gar nicht auf dem Schirm", sagte Katrin Schmitt. Die 55-Jährige überraschte vor allem, wie viele Start-ups schon jetzt auf dem Gelände angesiedelt sind: "Hier ist ja wirklich viel im Umbruch, und ich finde das gut."

Nach der Tour konnten die Besucher einige der Gesichter hinter den Unternehmen kennenlernen. Im Business Development Center (BDC), von wo aus die Bustouren starteten, präsentierten sich viele von ihnen an Ständen. Janina Klitzke etwa vertrat "Spoontainable", eine Firma, die essbare Löffel anbietet und direkt im BDC angesiedelt ist. "Es ist schön, wenn man als Unternehmen in Heidelberg wachsen kann. In Berlin würden wir zwischen all den Start-ups wahrscheinlich untergehen", sagte Klitzke. Das Bürgerfest sei für sie eine schöne Gelegenheit, in Kontakt mit den Heidelbergern zu kommen. "Ich bin selbst hier geboren, und es ist einfach schön, direkt vor der Tür etwas anbieten zu können", freute sie sich.