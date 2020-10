Von Marie Böhm

Heidelberg. Ein Buch, geschrieben nicht von einem oder zwei, sondern gleich von 21 Autoren. Wie das funktionieren soll? Mit viel Geduld, Nachsicht und einem "Google Drive"-Dokument, an dem mehrere Menschen gleichzeitig online arbeiten können. Dass das klappen kann, beweist die Gruppe "HeidelFriends". Die Mitglieder der Jugendgruppe schrieben über sechs Jahre an dem Buch "Nationalität: Mensch", das in dieser Woche als Hardcover in den Handel gekommen ist.

So etwas hat es noch nie gegeben, meint Jagoda Marinic, die Leiterin des Interkulturellen Zentrums (IZ). Sie begleitete das Projekt seit Jahren und vermittelte der Gruppe Schreibkurse und die Verbindung zum Heidelberger Wunderhorn-Verlag. "Es gibt schon viele Projekte in Heidelberg, aber dieses war wirklich etwas Besonderes", erzählt sie stolz. "Da war eine Gruppe junger Menschen, die sagten ‚Wir wollen schreiben‘ – und das als Autorenkollektiv. Das hat mich schon beeindruckt."

Auch von Seiten des auf interkulturelle Romane spezialisierten Verlags wurde das Buch als Besonderheit erkannt: "Es ist ein einmaliges Projekt. Dass 21 Menschen so lange durchhalten, so viel Geduld und Respekt beweisen. Aus meiner Sicht ist es die größte Leistung der Gruppe, dass ein organischer Text daraus entstanden ist", meint Manfred Metzner, der Gründer des Verlags. Aber das Buch sei nicht nur aufgrund seiner Entstehung, sondern auch wegen des Inhalts besonders: "Nach der ersten Lektüre war klar, dass es bei uns erscheinen wird", so Metzner: "Hier hat eine besondere Interkulturalität Form gefunden. Die Geschichte seziert quasi ‚am Leben‘ was vorgeht, festgemacht an den eigenen Erfahrungen der Autoren." Aus seiner Sicht sei der Text exzellent als Schullektüre geeignet: "Der Text ist zugänglich, selbstkritisch und humorvoll. Die Entwicklung der Figuren ist Schritt für Schritt nachvollziehbar."

Genau diese Zugänglichkeit sei auch das Ziel der Autoren gewesen: "Jeder von uns hat seine eigene Motivation. Aber wir alle haben unsere eigene Lebensgeschichte mit eingebracht", meint Hüseyin Özcan. In dem Buch wird das Leben der fiktionalen türkisch-deutschen Hauptfigur Yaren durch ihre Jugend bis ins Erwachsenenalter begleitet. Ihre Erlebnisse beruhen auf Erfahrungen der Mitschreibenden, die selbst verschiedene kulturelle Hintergründe haben. Es ginge beim Schreiben des Romans darum, Klischees bewusst zu vermeiden oder gar zu brechen. Das sei auch dringend nötig, findet IZ-Leiterin Marinic. "In keinem Diskurs wird so viel über Leute gesprochen, die nicht bei der Diskussion dabei sind, wie in der Debatte um junge Immigrantinnen und Immigranten." Das solle sich in dieser Generation ändern.

Das Buch könne als Pilotprojekt dafür fungieren, hofft Özcan Yologlu. Er war als Student einer der Gründer von "HeidelFriends", heute ist er Lehrer: "Wir wollen dem eine Stimme geben, was wir fühlen, was wir denken. Es geht nicht darum, wie türkisch oder wie deutsch jemand ist, sondern darum, Mensch zu sein." Die Gruppe will mit dem Werk auch eine Inspiration für ähnliche Projekte sein: "Wir würden uns glücklich schätzen, wenn Leser sich deswegen selbst mit Literatur als Ausdrucksform befassen."

Offiziell vorgestellt wird das Buch am morgigen Donnerstag, 15. Oktober, um 20 Uhr über die sozialen Medien des Interkulturellen Zentrums, wie in einer Pressekonferenz letzte Woche bekannt gegeben wurde. Eigentlich sollte die Veranstaltung als Teil der Frankfurter Buchmesse stattfinden, die aber wegen der Corona-Pandemie jetzt in virtueller Form stattfinden muss. Bei dem Online-Event werden viele der Autoren sowie Vertreter des Zentrums und des Wunderhorn Verlags dabei sein. Über Facebook, Twitter und YouTube können Interessierte im direkten Gespräch Fragen an die Teilnehmer stellen.

Info: Das Buch "Nationalität: Mensch!" (ISBN: 978-3-88423-638-3) gibt es beim Wunderhorn Verlag unter www.wunderhorn.de für 20 Euro.