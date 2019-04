Heidelberg. (we) Erst gingen die Ermittlungen von der Heidelberger Staatsanwaltschaft an die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität. Jetzt sollen sogar Ermittler des Landeskriminalamts eingeschaltet werden, um die Vorgänge rund um die missglückte Kampagne für den Heidelberger Bluttest zur Brustkrebsfrüherkennung aufzuklären. So berichtet es die "Frankfurter Allgemeine" in ihrer Sonntagszeitung.

Was alle elektrisiert, ist der Verdacht auf Insiderhandel - die RNZ berichtete exklusiv vergangenen Donnerstag. Von den beteiligten Ärzten und Forschern sollen deshalb Compliance-Erklärungen existieren, in denen diese versichern, keinen materiellen Nutzen aus der Forschung zu ziehen, außer über die Firmenanteile und das Arbeitnehmererfinderschutzgesetz. Bezüglich möglicher Aktiengeschäfte sollen solche Erklärungen jetzt auch Vorstandsmitglieder am Uniklinikum und Mitarbeiter der TTH abgegeben haben.

Innerhalb des Vorstands sorgte am Freitag aber noch ein anderes Thema für Verwunderung: Für die PR-Kampagne flatterte eine Rechnung in Höhe von 80.000 Euro ins Haus. Nicht allen war wohl klar, dass die Zusammenarbeit mit Medienprofis nicht kostenlos war.

Und die Uni bleibt auf Distanz: Zwar gehört die Medizinische Fakultät zur Universität, sie wird aber geführt wie ein Landesbetrieb - mit eigenen Haushaltsmitteln. Personal- und Wirtschaftsverwaltung obliegen dem Uniklinikum. Uni-Rektor Bernhard Eitel hofft auf zügige Aufklärung.

