Von Klaus Welzel

Heidelberg. Womöglich ist es das letzte Kapitel im Heidelberger Bluttest-Skandal: Prof. Christoph Sohn, Chef der Universitätsfrauenklinik, wechselt zum 1. Februar 2022 ans Krankenhaus Salem. Der "Bluttest-Erfinder" kommt mit diesem Schritt seinen Kritikern am Universitätsklinikum entgegen, denen es als falsch erschienen war, dass zwar drei von fünf Vorständen ihren Hut nehmen mussten (und dazu der Klinik-Justiziar), dass aber der Verursacher des von der Rhein-Neckar-Zeitung aufgedeckten Skandals, weiterhin seinen alten Posten innehatte.

> Neue Strukturen an der Frauenklinik: Äußerer Anlass des Wechsels ist eine Neuorganisation der Unifrauenklinik. Sohns bisheriger Zuständigkeitsbereich soll in zwei Bereiche aufgeteilt werden: Die Geburtshilfe und Perinatalmedizin – beides dreht sich um die Geburt selbst – werden von der Allgemeinen Gynäkologie und der Gynäkologischen Onkologie getrennt – es gibt also künftig einen Bereich Geburtshilfe und einen Bereich für Krebserkrankungen.

> Sohn fügt sich: In einer Mitteilung des Klinikums auf RNZ-Anfrage deutet Professor Sohn an, dass die Neuaufteilung eigentlich nicht seinen Wünschen entspricht: "Ich sehe die Frauenheilkunde stärker als einheitliches Fach, will aber dem neu eingeschlagenen Weg der Differenzierung nicht im Wege stehen," wird Sohn in der Mitteilung zitiert. Der Gynäkologe weicht also im Zuge der Neustrukturierung. Geplant ist wohl das amerikanische Departement-Modell, das die einzelnen Fachbereiche gegenüber dem streng hierarchischen Ordinarius-Modell stärkt, wo ein allmächtiger Chefarzt über allen Themen und Angestellten steht. Im September wird aber zunächst nur eine Professur ausgeschrieben, die Besetzung der zweiten Professur soll erst in einem zweiten Schritt entschieden werden, heißt es.

> Konsequenz aus dem Bluttest-Skandal: Sowohl die externe Kommission, die der Klinik-Aufsichtsrat eingesetzt hatte, als auch die Kommission zur Guten Wissenschaftlichen Praxis, die Unirektor Bernhard Eitel ins Leben rief, machten für den Bluttest-Skandal auch strukturelle Gründe als Ursache aus. Im Zentrum der Kritik stand die Allmacht des Chefarztes Sohn, dem die Kommission in einem Zwischenbericht sogar "Eitelkeit, Machtmissbrauch und Führungsversagen" vorgeworfen hatte. Insofern entspricht die geplante Änderung genau den Anregungen der beiden Kommissionen.

> Disziplinarverfahren wurde eingestellt: Mit der Einigung zwischen Professor Sohn, dem Uniklinikum und dem Krankenhaus Salem wurde noch ein weiterer Gordischer Knoten durchschlagen: Seit über einem Jahr lief seitens der Universität ein Disziplinarverfahren gegen Christoph Sohn, der als Beamter einen besonderen Schutz genießt. Das Verfahren, so teilte es die Universität auf RNZ-Anfrage mit, wurde jetzt eingestellt. Ein schuldhaftes, bewusstes wissenschaftliches Fehlverhalten konnte Sohn trotz entsprechender Passagen in den Kommissionsberichten, nicht nachgewiesen werden. Somit hatte das Rektorat keine Handhabe gegen den Bluttesterfinder, der seit letztem Sommer einen Lehr- und Forschungsverbot unterlag, das jetzt aufgehoben wurde.

> Chefarzt am Krankenhaus Salem: Sohn wird zum 1. Februar 2022 Chefarzt der Gynäkologie am Krankenhaus Salem, ist dort für das gesamte Spektrum der Frauenheilkunde zuständig. Die Heidelberger Klinik Salem, ein Tochterunternehmen der Evangelischen Stadtmission, kooperiert mit dem Uniklinikum bereits seit 2008 – Initiator der Zusammenarbeit war schon damals Christof Sohn. In aller Regel werden die komplizierten Fälle am Uniklinikum behandelt, die leichteren Fälle am Salem. Sohn schaffte es in den letzten zwölf Jahren die Zahl der Geburten am Salem von 600 auf 1200 pro Jahr zu steigern; entsprechend groß ist die Freude am Salem über den Wechsel des Geburtshelfers. So gesehen macht Sohn zwar den Weg am Uniklinikum für einen Neuanfang frei, so richtig weit weg zieht er aber nicht.