Von Timo Teufert

Heidelberg. Der Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wird an den Großen Ochsenkopf verlagert. Das entschied der Gemeinderat am Donnerstag in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr. Die deutliche Mehrheit folgte damit dem Kompromissvorschlag der SPD, der unter anderem vorsieht, dass auf 50 Prozent des heutigen Betriebshofgeländes bezahlbarer Wohnraum entsteht, die andere Hälfte wird zu einer ökologisch hochwertigen und öffentlich zugänglichen Grünfläche. Die Abstellanlagen am Ochsenkopf sollen ein begehbares und begrüntes Dach erhalten, das Dezernat 16 soll gesichert und die Verkehrssituation in Bergheim verbessert werden. Das Aktionsbündnis Bergheim-West kündigte nach der Entscheidung aber an, ein Bürgerbegehren prüfen zu wollen.

"Heute ist kein einfacher Tag für uns", sagte SPD-Fraktionschefin Anke Schuster. Der Kompromiss, den nicht alle aus der Fraktion mittragen könnten, sei ein Versuch, eine Entscheidung herbeizuführen. Noch immer sei die SPD davon überzeugt, dass ein Neubau an der Bergheimer Straße die beste Lösung wäre. "Doch die dortigen Zustände für die Beschäftigten der RNV können wir nicht länger verantworten", betonte Schuster. Mit dem Nichtentscheiden werde zwar die Wiese am Ochsenkopf gerettet, aber die Beschäftigten hätten auch ein Recht auf gute Arbeitsbedingungen. "Unser Vorschlag ist die teure Variante. Aber muss es uns das nicht auch wert sein?", fragte Schuster.

Genau diese hohen Kosten für die Begehbarkeit des Daches kritisiert die FDP - der Fraktionsvorsitzende Karl Breer moderat, sein Kollege Michael Eckert ziemlich deutlich: "Respekt für die Entscheidung der SPD, auf den richtigen Weg einzuschwenken. Keinen Respekt aber dafür, dies mit einer Erpressung zu verbinden." Schließlich koste das begehbare und begrünte Dach 20 Millionen Euro mehr als die offene Abstellung. "Es gibt viele andere wichtig Projekte, die man mit 20 Millionen Euro finanzieren könnte", findet Eckert. Schuster verwahrte sich gegen den Vorwurf der Erpressung: "Wir haben ein Angebot gemacht und Sie sind in der Entscheidung frei."

"Wir unterstützen den Kompromissvorschlag der SPD, der aber auch für uns ein Kompromiss ist", sagte CDU-Stadtrat Alexander Föhr. Der heutige Standort an der Bergheimer Straße sei nicht zukunftsfähig. Er habe das Gefühl gehabt, den Bürgern sei der Standort am Ende ziemlich egal gewesen: "Ich habe nur noch wahrgenommen: Ihr als unsere gewählten Vertreter seid nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen."

Die Bunte Linke hält dagegen am Altstandort fest. Er biete ausreichend Platz, wenn man ihn um die Fläche des benachbarten Dezernats 16 erweitere. "Wenn wir ihn verlagern, bauen wir wieder einen Betriebshof zwischen zwei Wohngebiete - so, wie die Situation heute ist", sagte Arnulf Weiler-Lorentz. Für "Die Linke" sei der Große Ochsenkopf bioklimatisch zu wertvoll, als dass man ihn bebauen könnte, meint Sahra Mirow. "Wir geben unsere Stimme für die biologische Vielfalt ab", sagte auch Hans-Martin Mumm (GAL). Die Grünen stellten noch einmal ihren Antrag, das Airfield zur Entscheidungsreife zu bringen.

"Dort ist es 20 Millionen Euro günstiger als am Ochsenkopf", so Christoph Rothfuß. Sollte es zu Taktverdichtungen kommen, reichten die Kapazitäten sowohl am Großen Ochsenkopf als auch an der Bergheimer Straße nicht aus. "Die Summe aller Vorteile liegt beim Airfield: Die Ochsenkopfwiese kann erhalten bleiben und der Altstandort entwickelt werden", so Rothfuß. Doch weder die Verlagerung auf das Airfield noch der Verbleib an der Bergheimer Straße fand eine Mehrheit. 27 Stadträte stimmten schließlich für die Verlagerung auf den Großen Ochsenkopf, die Grünen, Bunte Linke und GAL sowie Irmtraud Spinnler (SPD) dagegen, Simone Schenk (Freie Wähler) und "Die Linke" enthielten sich.

Bei der RNV war man froh über die Entscheidung: "Das ist ein guter Tag für den Nahverkehr", sagte der kaufmännische Geschäftsführer Christian Volz. Man sei erleichtert, dass nach langem Ringen eine Lösung gefunden wurde, erklärte auch Gunnar Straßburger, der für die Infrastruktur zuständig ist. Ganz anders sieht es beim Aktionsbündnis Bergheim-West aus: "Wir erwägen, diese Entscheidung über ein Bürgerbegehren in Frage zu stellen", erklärte Karin Weber. Ob es dazu komme, hänge noch von formalen Fragen ab, die geklärt werden müssten.