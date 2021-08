Von Maria Stumpf

Heidelberg. Es ist zurzeit die größte Baustelle Heidelbergs und für den Stadtteil prägend: Mehrere Hundert Millionen Euro investiert die Gustav-Zech-Stiftung in ein neues Quartier mit einem elfstöckigen Hotel, Gewerbeflächen und Wohnungen rund um den Europaplatz, der gerade im Süden des Hauptbahnhofs entsteht. Parallel läuft der Straßenbau am Max-Planck-Ring. Doch die Arbeiten für den Verbindungssteg vom Querbahnsteig des Bahnhofs zum Europaplatz sollen erst im dritten Quartal 2022 baulich umgesetzt sein. "Zugegeben, ein paar Monate später als geplant", räumt Baubürgermeister Jürgen Odszuck ein.

Es wird also noch dauern, bis die Bahnstädter ihren direkten, bequemen und barrierefreien Zugang zum Hauptbahnhof haben werden. Zusammen mit Fachleuten aus dem Tiefbau- und Stadtplanungsamt, Gerald Dietz als Leiter der Geschäftsstelle Bahnstadt, Silvan Bock vom Beirat von Menschen mit Behinderungen und Heike Rompelberg und Norbert Rau vom Stadtteilverein war Odszuck auf seiner jährlichen Baustellentour in der Bahnstadt unterwegs und ließ sich Neues zeigen. "Unverhohlen mit großer Freude" schaute er vor Ort, wie die Gebäude in den Himmel wachsen. Schuld am Zeitverzug beim Stegbau seien Bauverzögerungen der "Zech-Gruppe" insgesamt, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage. Das könne bei einem Projekt dieser Größenordnung schon vorkommen.

Um das Areal am Europaplatz an das Straßennetz anzubinden, hat im April auch schon der Ausbau des Max-Planck-Rings begonnen. Die Ringstraße mündet an beiden Enden in den Czernyring und führt direkt zum südlichen Eingang des Hauptbahnhofs. Die Fertigstellung sei für Herbst 2022 geplant, hänge aber auch vom Verlauf der Hochbauarbeiten am Europaplatz ab, erklärte Stefan Ziemer vom Tiefbauamt.

Das Auftragsvolumen für den Straßenbau liege bei 3,4 Millionen Euro. Während der Bauarbeiten blieben die Zugänge zum Bahnhof zu Fuß und auch für Radfahrer erreichbar. Die Westrampe auf Höhe des Wasserturms sei für den Autoverkehr jedoch bis Ende der Baumaßnahme gesperrt. Die Zufahrt erfolge über die Ostrampe, sechs Autoparkplätze blieben dort erhalten. Die Fahrradständer am westlichen Treppenabgang zum Bahnhof sollen im Bereich der Ostrampe neu installiert werden. Beim Rundgang über diese Strecke ging es auch vorbei an dem Areal zwischen Europaplatz und Montpellierbrücke. Für den Herbst erwarte man Ergebnisse aus einem architektonischen Wettbewerbsverfahren, an dem sich zurzeit mehrere Büros beteiligten, so Odszuck.

Nach der Querung der Straße dann der Blick in Staub und Dreck in der Einsteinstraße. Sie verbindet in Nachbarschaft des neuen Konferenzzentrums den Czernyring mit dem Langen Anger. Seit Oktober 2020 werden hier Rohre für Fernwärme und Fernkälte verlegt. Dann folgen Straßen-, Kanal- und Leitungsarbeiten. "Im Frühjahr 2023 wollen wir fertig sein", so Ziemer. Insgesamt seien rund 1,48 Millionen Euro an Projektkosten für den Straßenbau kalkuliert. Die Einsteinstraße ist zurzeit zwar schwer zugänglich, verbirgt aber eine kleine "Sehenswürdigkeit": Ein Modell der künftigen Fassadengestaltung des Konferenzzentrums ist dort aufgebaut.

Im Detail interessant entworfene Sandsteine prägen das Bild. Laut Odszuck wird ein Steinmetzbetrieb aus Heidelberg, der auch schon den Eingangspavillon beim Schloss bearbeitete, den Auftrag ausführen. Die Steine kämen aus dem Odenwald 60 Kilometer neckaraufwärts.