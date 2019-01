Die Schienen in der Kurfürstenanlage sind weitgehend herausgerissen; Straße, Geh- und Radweg werden auch saniert. Foto: Rothe

Heidelberg. (hö) Noch ist nicht ganz Halbzeit bei der Großbaustelle am Hauptbahnhof, aber momentan verlagern sich die Arbeiten in die Kurfürsten-Anlage: Hier werden seit Dezember die rund 30 Jahre alten Gleise herausgerissen. Und aus dem bisherigen Schotter- wird dann noch in diesem Quartal ein Rasengleis. Nach Angaben der Stadt und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) liegen die Arbeiten im Plan, allerdings werden sie gerade durch die kalt-feuchte Witterung ausgebremst.

Mit den Gleisarbeiten sind auch eine neue Fahrbahndecke und ein neuer Geh- und Radweg stadteinwärts verbunden: Besonders unter Radfahrern ist das Stück zwischen der Lessingstraße und dem Römerkreis als Holperstrecke berüchtigt - mit seinen vielen Unebenheiten und dem aufgebrochenen Asphalt. Das soll sich nun ändern - allerdings bleibt der "Kombiweg" erhalten.

Ursprünglich hatte sich im letzten November der Bezirksbeirat Weststadt dafür ausgesprochen, den Fuß- und Radweg klar voneinander zu trennen - am besten, indem man den Radweg tieferlegt. Und natürlich wäre generell mehr Platz für Fußgänger und Radler wünschenswert gewesen. Aber das ist nicht möglich: Die Fahrspuren für Autos dürfen nicht schmaler werden, eine Neuplanung der Verkehrsführung war nach Angaben des Amts für Verkehrsmanagement nicht möglich. Daher wird nach den Bauarbeiten mehr oder weniger der alte Zustand wiederhergestellt - und der Radweg rot markiert.

Wohl noch im Frühjahr können dann die Autos wieder auf der Weststädter Seite der Kurfürsten-Anlage Richtung Römerkreis fahren; auch die Zufahrten zur Belfort- und zur Kaiserstraße sind dann wieder frei.

Unterdessen geht es auch am Hauptbahnhof voran: Wenn alles nach Plan verläuft, sollen die vier neuen Haltestellensteige bis zum Beginn des zweiten Quartals fertig sein. Aktuell laufen noch die Gleisarbeiten; bis Ende März sollen die Schienen bis zur Kreuzung zur Mittermaierstraße heranreichen.

Danach, nach derzeitigem Stand im April, verlagern sich die Arbeiten an die Kreuzung von Lessing- und Mittermaierstraße zur Kurfürsten-Anlage: Hier werden nicht nur die Schienen über die Mittermaier- und die Lessingstraße hinweg miteinander verbunden, es wird auch der gesamte Kreuzungsbereich neu gestaltet.

Diese letzten fünf Monate der Großbaustelle - sie soll im September beendet sein - gelten als die heikelsten. Zwar wird die wichtige Nord-Süd-Verbindung Mittermaierstraße nie ganz dicht gemacht, jedoch soll die Verkehrsführung mehrfach wechseln.