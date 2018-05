Die Zentrale der Bäckerei Mantei in der Bahnstadt: Teil einer möglichen Rettung könnte der Umzug an einen neuen Standort sein. Foto: kaz

Heidelberg. (rie) Nachdem bekannt geworden war, dass Mantei zahlungsunfähig ist, hat sich am Dienstag der vorläufige Insolvenzverwalter Holger Blümle zu Wort gemeldet. "Es wird alles getan, diese Heidelberger Traditionsbäckerei zu erhalten", verspricht Blümle. "Mantei erzielt im Wesentlichen positive Betriebsergebnisse in den Filialen und freut sich über eine hohe Zahl an zufriedenen Stammkunden."

Mantei habe schon erste Gespräche mit Investoren über einen Einstieg bei der Bäckerei geführt. Zudem gibt es Verhandlungen über einen Mietvertrag an einer neuen Produktionsstätte. Der Verpächter der jetzigen Zentrale in der Bahnstadt hatte den Pachtvertrag gekündigt. Auch Mantei selbst strebt einen Umzug an.

Ungeachtet des Insolvenzantrags läuft der Verkauf in den zwölf Filialen weiter. Die Mantei-Mitarbeiter bekommen ihre Löhne bis Ende Juni als Insolvenzgeld von der Arbeitsagentur. Dieses Geld muss die Bäckerei auch im Falle einer Rettung nicht zurückzahlen. Aktuell beschäftigt Mantei nach eigenen Angaben noch rund 80 Mitarbeiter - und nicht 90, wie das Unternehmen noch am Montag mitgeteilt hatte.