hö. Ford-Joncker gehört zu den Traditionsfirmen Heidelbergs: Leo Joncker gründete ein Autohaus in der Römerstraße, schließlich zog es 1952 mit Ausstellungshalle, Teilelager und Werkstatt an den heutigen Standort in der Hebelstraße. 1964 übernahm Willy Tegtmeier die Firma und erweiterte sie immer mehr, schließlich übernahmen Gerhard Bouwhuis - er arbeitete seit 1989 hier - und Claudia Benz (36 Jahre bei Ford, davon zehn bei Joncker) 2011 die Firma. Auch wenn beide nun einen neuen Job haben, ist es für Bouwhuis "eine Katastrophe", die ihn mitgenommen habe. Gerade bei den Kunden "gab es viel Anteilnahme", der Prozentsatz von Stammkunden sei überhaupt sehr hoch. Immer wieder werde er gefragt, wo man denn nun hingehen solle: Zwar gibt es in Heidelberg einen Händler in Rohrbach-Süd, der auch Ford-Modelle verkauft, aber ab sofort kein "reines" Haus mehr dieser Marke.

In Konkurs gegangene Autohäuser gibt es immer wieder in Heidelberg: Noch gut in Erinnerung ist das Ende des BMW-Autohauses Kocher vor knapp zwölf Jahren - ebenfalls nach über 80 Jahren. Ende November 2005 deuteten sich, für die Kunden überraschend, gravierende Schwierigkeiten an, im Januar 2006 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Das war nicht nur für die knapp 80 Mitarbeiter im Wieblinger Taubenfeld ein Schock, sondern auch für den Seniorchef Hanns-Peter Eger, den Enkel des Firmengründers Georg Kocher. Er hatte 1968 den Betrieb übernommen, aber vor allem engagierte er sich jahrzehntelang in der Interessenvertretung der Autohändler. Und, wie im Falle von Ford-Joncker, unternahm die Münchner BMW-Zentrale nichts zur Rettung des Traditionsbetriebs, wie Insolvenzverwalter Jobst Wellensiek beklagte - möglicherweise aus "Rache" für Egers oft deutliche Worte an die Autohersteller und ihre Politik den Händlern gegenüber. Später übernahm ein anderer Familienbetrieb, Krauth aus Meckesheim, die BMW-Vertretung in Heidelberg, aber nicht am alten Standort. Eger selbst verwand das Ende seiner Firma nie: Er starb am 1. Juni 2009 mit nur 62 Jahren.

Ähnlich groß wie BMW-Kocher war VW-Haussmann in der Eppelheimer Straße mit knapp 90 Mitarbeitern - und sogar noch älter, da 1885 gegründet. 2002 geriet das Autohaus in den Strudel der Insolvenz des gesamten Ernst-Islinger-Verbundes, Ende des Jahres schloss man die Pforten, es gab keinen Interessenten - weil der Investitionsstau im Gebäude zu hoch war. Seitdem gibt es nur noch einen VW-Händler in Heidelberg, Bernhardt in der Hebelstraße.

Vor knapp 25 Jahren, im Oktober 1993, meldete Opel-Pfotzer in der Speyerer Straße Konkurs an. Den 62 Jahre alten Betrieb mit über 60 Mitarbeitern übernahm die saarländische Dechent-Gruppe.

